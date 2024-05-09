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Новини Війна
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Дітям потрібно передати мирну Європу, яку не зламати ні Гітлеру, ні Путіну, - Зеленський

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості об’єднаної та мирної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів.

Президент закликав зробити все, що завершити російську агресію, яка триває в Україні. Путін ставить своєю мішенню всю Європу.

"Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на наш землю так само, як Гітлер прийшов на землі інших народів − злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Європа не має проявляти слабкості у своїх рішеннях.

"Усі разом ми маємо й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир", - підсумував він.

Путіна порівнюють із Гітлером

Нагадаємо, російського диктатора Володимира Путіна порівнювали із Гітлером глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, а також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити війну. Для РФ мішень - уся Європа, - Зеленський

Автор: 

Європа (1793) Зеленський Володимир (23715) путін володимир (23766)


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Топ коментарі
+8
І це зробиш ти і твоя партія яка має найбільше зрадників і саботувала зробили Залужного почесним жителем Києва?

Ти яким чином до всього? Лицемір жахливий. У мене уже алергія на імя Вова
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09.05.2024 13:28
+7
а перед тим ******** в них Батькивщіну, а декотрих вбити...
це нормально по зеленому...
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09.05.2024 13:39
+5
Їхні діти і так вже давно в ситій Європі
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09.05.2024 13:28
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Їхні діти і так вже давно в ситій Європі
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09.05.2024 13:28 Відповісти
І це зробиш ти і твоя партія яка має найбільше зрадників і саботувала зробили Залужного почесним жителем Києва?

Ти яким чином до всього? Лицемір жахливий. У мене уже алергія на імя Вова
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09.05.2024 13:28 Відповісти
Бастардо.
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09.05.2024 13:30 Відповісти
Ну, по-перше, порівнювати хйла з гітлером, це все одно, що простий самокат з Ролс Ройсом.
А по-друге, не цій гниді казати про "ми разом"! Може зєлєбобіки і мають мізки гупі, але решта пам'ятає і про "нагнєтаніє", і про "велике крадівництво" замість озброєнь, і про "травневі шашлики" замість будування рубежів оборони...
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09.05.2024 13:34 Відповісти
Я говорив, що Зеленський це останній преЗедент України, надіюсь помиляюся.
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09.05.2024 13:36 Відповісти
Кого він закликав завершити російську агресію?
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09.05.2024 13:36 Відповісти
Зейло
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09.05.2024 13:36 Відповісти
засідання оп-и та рєчь прєдводітєля.
https://www.youtube.com/watch?v=8_E0Q3-c8hk
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09.05.2024 13:37 Відповісти
Діти Європи - це добре - але зараз потрібно ближче до Украіни
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09.05.2024 13:38 Відповісти
а перед тим ******** в них Батькивщіну, а декотрих вбити...
це нормально по зеленому...
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09.05.2024 13:39 Відповісти
башня пропаганди заробила - хавайте....
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09.05.2024 13:41 Відповісти
Тре підсилити потужність випромінювання, бо на "американців" не діє, далеко ...
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09.05.2024 13:51 Відповісти
та і не треба нам...
головне шо б ви по ходили стоєм і по ********** і по зеленому....
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09.05.2024 13:55 Відповісти
А мирну Україну дітям передати не треба? Чи треба перетворити її на випалену руїну, чим ти зі своєю шоблою й займаєшся? Виродки фсбшні.
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09.05.2024 14:00 Відповісти
Десь показували, що кінець серіалу "Слуги Народу" був кричущим, президент виходить на площу Майдану, кричить люди, а нікого не має, порожньо. Сценарій втілюється у життя?
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09.05.2024 14:05 Відповісти
А які цінності з єрмаком і зебандою ви нав'язуєте в Україні?
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09.05.2024 14:06 Відповісти
Может только *****.ь и то по бумажке, написанное кем-то другим.
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09.05.2024 14:07 Відповісти
Банальний піздьож, саме для лохторату.
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09.05.2024 16:03 Відповісти
 
 