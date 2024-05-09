Дітям потрібно передати мирну Європу, яку не зламати ні Гітлеру, ні Путіну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості об’єднаної та мирної Європи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів.
Президент закликав зробити все, що завершити російську агресію, яка триває в Україні. Путін ставить своєю мішенню всю Європу.
"Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на наш землю так само, як Гітлер прийшов на землі інших народів − злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно", - наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що Європа не має проявляти слабкості у своїх рішеннях.
"Усі разом ми маємо й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир", - підсумував він.
Путіна порівнюють із Гітлером
Нагадаємо, російського диктатора Володимира Путіна порівнювали із Гітлером глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, а також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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Ти яким чином до всього? Лицемір жахливий. У мене уже алергія на імя Вова
А по-друге, не цій гниді казати про "ми разом"! Може зєлєбобіки і мають мізки гупі, але решта пам'ятає і про "нагнєтаніє", і про "велике крадівництво" замість озброєнь, і про "травневі шашлики" замість будування рубежів оборони...
https://www.youtube.com/watch?v=8_E0Q3-c8hk
це нормально по зеленому...
головне шо б ви по ходили стоєм і по ********** і по зеленому....