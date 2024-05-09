РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11228 посетителей онлайн
Новости
1 408 7

Мецола о нелегитимности Путина: Мы ожидаем сильной позиции от следующего Европарламента

Роберта Мецола

Европарламент не признал российские "выборы", особенно те, что незаконно проводились на оккупированной территории Украины. Европарламент нового созыва должен также занять "сильную позицию" относительно нелегитимности пребывания Владимира Путина на посту президента РФ.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналистка спросила, будет ли политик поддерживать призыв Министерства иностранных дел Украины не признавать Путина легитимным президентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 85% украинцев считают Путина нелегитимным, - опрос

Мецола повторила позицию Европарламента, который отмечал, что результаты "президентских выборов" в РФ "не были сюрпризом" ни для кого.

И поэтому этот институт сразу отреагировал таким образом, что Евросоюз не признает российские "выборы", особенно те, что проведены незаконно на временно оккупированных территориях Украины, объяснила Мецола.

В то же время она добавила, что каденция нынешнего созыва Европарламента скоро истечет, а новый будет утвержден уже 16-17 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не собирается останавливаться, он в информационном аквариуме, - Зеленский

"И тогда мы будем ожидать сильную позицию уже от нового парламента", - подытожила политик.

Ранее Еврокомиссия заявила, что ЕС все еще признает Путина президентом РФ, потому что страны-члены не пришли к этому единому мнению.

Автор: 

Европарламент (1795) путин владимир (31218) легитимность (48) Мецола Роберт (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.05.2024 21:16 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/9121 Петро Порошенко :
"Вчора ми з Робертою бачились у Берліні на Конгресі Християнсько-демократичного союзу, а сьогодні - у Києві в стінах українського парламенту.



https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko#carousel-52922886097 Дякую Президентці Європарламенту Роберті Мецолі за рішучу всебічну підтримку України і нашого членства в Євросоюзі. Щиро бажаю перемоги нашій політичній родині Європейської народної партії на загальноєвропейських виборах.

Нам ще багато треба зробити разом. Дякую, Роберто!"
показать весь комментарий
09.05.2024 21:18 Ответить
У нас два нелегітимні..одне просто ху, друге - Зе!ху
показать весь комментарий
09.05.2024 21:25 Ответить
Найсильніша позиція - це колупання в носі.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:25 Ответить
тут вже мова про боневтіка маячить
показать весь комментарий
09.05.2024 21:30 Ответить
Справа навіть нев визнанні чи невизнанні виборів або їх результатів, а в тому, що згідно коституції свинособакії 4 стаття, якщо мені не зраджує пам'ять, одна особа не може обіймати пост прещидента більше 2 разів поспіль. Цю статтю він не переписував, але пішов на третій термін поспіль. Плєбс хаває в екстазі, ****
показать весь комментарий
09.05.2024 23:18 Ответить
Та було прийнято чи якийсь закон чи то правку до закону, згідно з якими строки правління ***** обнулилися. Його ще потім частенько "обнульонним" називали
показать весь комментарий
10.05.2024 00:06 Ответить
 
 