Мецола о нелегитимности Путина: Мы ожидаем сильной позиции от следующего Европарламента

Европарламент не признал российские "выборы", особенно те, что незаконно проводились на оккупированной территории Украины. Европарламент нового созыва должен также занять "сильную позицию" относительно нелегитимности пребывания Владимира Путина на посту президента РФ.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналистка спросила, будет ли политик поддерживать призыв Министерства иностранных дел Украины не признавать Путина легитимным президентом.

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Мецола повторила позицию Европарламента, который отмечал, что результаты "президентских выборов" в РФ "не были сюрпризом" ни для кого.

И поэтому этот институт сразу отреагировал таким образом, что Евросоюз не признает российские "выборы", особенно те, что проведены незаконно на временно оккупированных территориях Украины, объяснила Мецола.

В то же время она добавила, что каденция нынешнего созыва Европарламента скоро истечет, а новый будет утвержден уже 16-17 июля.

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"И тогда мы будем ожидать сильную позицию уже от нового парламента", - подытожила политик.

Ранее Еврокомиссия заявила, что ЕС все еще признает Путина президентом РФ, потому что страны-члены не пришли к этому единому мнению.