Мецола про нелегітимність Путіна: Ми очікуємо сильної позиції від наступного Європарламенту

Європарламент не визнав російські "вибори", особливо ті, що незаконно проводилися на окупованій території України. Європарламент нового скликання має також зайняти "сильну позицію" щодо нелегітимності перебування Володимира Путіна на посаді президента РФ.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналістка запитала, чи буде політикиня підтримувати заклик Міністерства закордонних справ України не визнавати Путіна легітимним президентом.

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Мецола повторила позицію Європарламенту, який зазначав, що результати "президентських виборів" у РФ "не були сюрпризом" ні для кого.

І тому цей інститут відразу відреагував у такий спосіб, що Євросоюз не визнає російські "вибори", особливо ті, що проведені незаконно на тимчасово окупованих територіях України, пояснила Мецола.

Водночас вона додала, що каденція теперішнього скликання Європарламенту скоро сплине, а нове буде затверджено вже 16-17 липня.

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"І тоді ми очікуватимемо сильну позицію вже від нового парламенту", – підсумувала політикиня.

Раніше Єврокомісія заявила, що ЄС все ще визнає Путіна президентом РФ, бо країни-члени не дійшли щодо цього єдиної думки.