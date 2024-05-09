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Мецола про нелегітимність Путіна: Ми очікуємо сильної позиції від наступного Європарламенту

Роберта Мецола

Європарламент не визнав російські "вибори", особливо ті, що незаконно проводилися на окупованій території України. Європарламент нового скликання має також зайняти "сильну позицію" щодо нелегітимності перебування Володимира Путіна на посаді президента РФ.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналістка запитала, чи буде політикиня підтримувати заклик Міністерства закордонних справ України не визнавати Путіна легітимним президентом.

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Мецола повторила позицію Європарламенту, який зазначав, що результати "президентських виборів" у РФ "не були сюрпризом" ні для кого.

І тому цей інститут відразу відреагував у такий спосіб, що Євросоюз не визнає російські "вибори", особливо ті, що проведені незаконно на тимчасово окупованих територіях України, пояснила Мецола.

Водночас вона додала, що каденція теперішнього скликання Європарламенту скоро сплине, а нове буде затверджено вже 16-17 липня.

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"І тоді ми очікуватимемо сильну позицію вже від нового парламенту", – підсумувала політикиня.

Раніше Єврокомісія заявила, що ЄС все ще визнає Путіна президентом РФ, бо країни-члени не дійшли щодо цього єдиної думки.

Автор: 

Європарламент (1042) путін володимир (23766) легітимність (28) Мецола Роберта (99)


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09.05.2024 21:16 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9121 Петро Порошенко :
"Вчора ми з Робертою бачились у Берліні на Конгресі Християнсько-демократичного союзу, а сьогодні - у Києві в стінах українського парламенту.



https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko#carousel-52922886097 Дякую Президентці Європарламенту Роберті Мецолі за рішучу всебічну підтримку України і нашого членства в Євросоюзі. Щиро бажаю перемоги нашій політичній родині Європейської народної партії на загальноєвропейських виборах.

Нам ще багато треба зробити разом. Дякую, Роберто!"
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09.05.2024 21:18 Відповісти
У нас два нелегітимні..одне просто ху, друге - Зе!ху
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09.05.2024 21:25 Відповісти
Найсильніша позиція - це колупання в носі.
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09.05.2024 21:25 Відповісти
тут вже мова про боневтіка маячить
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09.05.2024 21:30 Відповісти
Справа навіть нев визнанні чи невизнанні виборів або їх результатів, а в тому, що згідно коституції свинособакії 4 стаття, якщо мені не зраджує пам'ять, одна особа не може обіймати пост прещидента більше 2 разів поспіль. Цю статтю він не переписував, але пішов на третій термін поспіль. Плєбс хаває в екстазі, ****
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09.05.2024 23:18 Відповісти
Та було прийнято чи якийсь закон чи то правку до закону, згідно з якими строки правління ***** обнулилися. Його ще потім частенько "обнульонним" називали
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10.05.2024 00:06 Відповісти
 
 