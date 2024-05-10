Оккупанты обстреляли Бахмутский и Покровский районы Донетчины: два человека погибли и двое ранены

Вследствие вражеской атаки оккупантов по Бахмутскому и Покровскому районам Донетчины два человека погибли и двое ранены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 10 мая 2024 года оккупационные войска атаковали г. Часов Яр. От попадания средств поражения по одной из улиц получили ранения 65-летняя мать и ее сын 34 лет. Повреждены и жилые дома.

Также под прицел армии РФ попало с. Елизаветовка Покровского района, в результате чего погибли двое гражданских - 49-летний мужчина и женщина 64 лет. Предварительно, населенный пункт враг обстрелял из ствольной артиллерии.

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Напомним, город Часов Яр разрушен почти полностью, однако 679 человек остаются в городе и отказываются эвакуироваться.