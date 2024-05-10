Окупанти обстріляли Бахмутський і Покровський райони Донеччини: двоє людей загинуло і двоє поранені
Унаслідок ворожої атаки окупантів по Бахмутському і Покровському районах Донеччини двоє людей загинуло і двоє поранені
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, 10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць дістали поранення 65-річна матір та її син 34 років. Пошкоджено і житлові будинки.
Також під приціл армії РФ потрапило с. Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних – 49-річний чоловік й жінка 64 років. Попередньо, населений пункт ворог обстріляв зі ствольної артилерії.
Нагадаємо, місто Часів Яр зруйновано майже повністю, однак 679 людей залишаються у місті та відмовляються евакуюватися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль