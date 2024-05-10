Окупанти обстріляли Бахмутський і Покровський райони Донеччини: двоє людей загинуло і двоє поранені

Унаслідок ворожої атаки окупантів по Бахмутському і Покровському районах Донеччини двоє людей загинуло і двоє поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць дістали поранення 65-річна матір та її син 34 років. Пошкоджено і житлові будинки.

Також під приціл армії РФ потрапило с. Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних – 49-річний чоловік й жінка 64 років. Попередньо, населений пункт ворог обстріляв зі ствольної артилерії.

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Нагадаємо, місто Часів Яр зруйновано майже повністю, однак 679 людей залишаються у місті та відмовляються евакуюватися.