Украине необходимы сотни миллиардов для победы в войне, - Малюська

Потребности Украины в этой войне велики, и страна нуждается в сотнях миллиардов, чтобы выиграть эту войну против России.

Об этом заявил глава украинского Минюста Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, то 3 миллиарда евро - это почти ничто, нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну. Но это хороший первый шаг", - сказал он.

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По словам министра, украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию российских активов, и действительно верит, что это законно.

"Это - единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны (с Россией. - Ред.)", - добавил он.

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С момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро российских государственных активов, чтобы помочь усилиям Украины по восстановлению страны.