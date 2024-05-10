Украине необходимы сотни миллиардов для победы в войне, - Малюська
Потребности Украины в этой войне велики, и страна нуждается в сотнях миллиардов, чтобы выиграть эту войну против России.
Об этом заявил глава украинского Минюста Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, то 3 миллиарда евро - это почти ничто, нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну. Но это хороший первый шаг", - сказал он.
По словам министра, украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию российских активов, и действительно верит, что это законно.
"Это - единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны (с Россией. - Ред.)", - добавил он.
С момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро российских государственных активов, чтобы помочь усилиям Украины по восстановлению страны.
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Тільки зброєю!
І під західним невсипущим оком!
100 млрд на барабаны
100 млрд на молоточки для барабанов
100 млрд на компенсацию цен на яйца для ВСУ
100 млрд на стадионы
100 морд на ремонт дорог
100 млрд на сакуры
...
Маловато будет. Тут не меньше триллиона надо!
саме таке чекає на зрадника боневтіка і ко.
і буде Файний урок для інших негідників!
Бо їпало трісне.
З метою економії.
Лана Зеркаль здерла міліарди долярів з Грязпрому за вже проданий та спалений нами газ, але за завищеними цінами
але це було давним-давно в далекій, далекій галактиці, якою керував Гетьман
Головно, що ця чудо-конструкція має монументальний вигляд. А відсутність приводу - то таке: лише привід для в'їдливих коментарів у виконанні всіляких інженерів.
Вы, механики, против МОД, как плотник супротив столяра.
Где опорный валок?
Где подъемно касающийся стол?
Где наконец то рольганг?
От і все.
Очевидно, что нет идиотов инвестировать сотни миллиардов под имбецилов, которые в случае провала будут разводить руками и кивать друг на друга, и часть этих миллиардов можно будет найти в их офшорах.
Забудьте. Не будет этого.
Министр юстиции Малюська показал мини-бар с элитным алкоголем в своем кабинете и анонсировал тендер по закупке растительного масла: "Дорого покупать не будем". ВИДЕО Источник:
Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:
у наданні правничих послуг: ...в організації та забезпеченні діяльності судів: ...у забезпеченні функціонування та розвитку системи правничих послуг: ...у веденні відповідних державних реєстрів: ...у міжнародно-правовій співпраці: .Твої міркування нікому непотрібні.
Представьте что, Валерию Федоровичу выдали 500 миллиардов, и полные права их тратить. Дальше что?
Бойцы по миллиону зарплату запросят.
США в два раза поднимут стоимость ограниченного кол-ва снарядов.
Не сомневайтесь, Немцы свои 7 ракет всё одно не продадут. Нужно то чего нет за любые деньги.
Патриотизм, ресурсы, промышленность и дешевая энергия.
Інформсміття.
Вранці про переповнені тюрьми- ввечері про сотні мільярдів...😁
Ти ніх.я не переплутав.
Чим далі,тим більше наша війна нагадує Англо - Бурську 1899-1902років. Бурам теж с початку увесь світ співчував, допомагав,слав добровольців, а щойно у бурів скінчилося золото на оплату військових замовлень - війні прийшов кінець.