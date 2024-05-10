Україні необхідні сотні мільярдів для перемоги у війні, - Малюська

Потреби України у цій війні є великими, і країна потребує сотні мільярдів, щоб виграти цю війну проти Росії.

Про це заявив глава українського Мінюсту Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, то 3 мільярди євро – це майже ніщо, нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Але це хороший перший крок", - сказав він.

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За словами міністра, український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію російських активів, і справді вірить, що це законно.

"Це – єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни (з Росією. – Ред.)", - додав він.

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З моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро російських державних активів, щоб допомогти зусиллям України з відновлення країни.