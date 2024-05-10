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Україні необхідні сотні мільярдів для перемоги у війні, - Малюська

Денис Малюська

Потреби України у цій війні є великими, і країна потребує сотні мільярдів, щоб виграти цю війну проти Росії.

Про це заявив глава українського Мінюсту Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, то 3 мільярди євро – це майже ніщо, нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Але це хороший перший крок", - сказав він.

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За словами міністра, український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію російських активів, і справді вірить, що це законно.

"Це – єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни (з Росією. – Ред.)", - додав він.

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З моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро російських державних активів, щоб допомогти зусиллям України з відновлення країни.

Автор: 

допомога (8304) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+37
До рук не давати!
Тільки зброєю!
І під західним невсипущим оком!
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10.05.2024 20:43
+34
Та коли ж ви, курви, нажретеся...
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10.05.2024 20:44
+33
Так.
100 млрд на барабаны
100 млрд на молоточки для барабанов
100 млрд на компенсацию цен на яйца для ВСУ
100 млрд на стадионы
100 морд на ремонт дорог
100 млрд на сакуры
...
Маловато будет. Тут не меньше триллиона надо!
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10.05.2024 20:50
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До рук не давати!
Тільки зброєю!
І під західним невсипущим оком!
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10.05.2024 20:43 Відповісти
А у малюськи рученятка не такі вже й малюські, але добряче загребуські🤔🧐😁 А хєр тобі по всій морді та ****** на воротнік, а не сотні мільярдів, треба було менше ******* та яйці по 17 гривень купляти, думали, наволоч зелена, що американців наїбати можна, ага якраз на тих попали😝😝😝😝😜🤪 Де, куррррва 2 мільярди доларів заникали, скільки на цю суму можна було тих же F-16 закупити... ото ж бо. Американці не ті хлопи, що дадуть себе наїбати, прийдуть і за кожен цент спитають, ото буде вєсєлуха, хоч поржемо, а 95 квартал побачить, що таке справжня ржака, коли їхні закордонні рахунки раптово почнуть обнулятися, найсмішніше це побачити ****** пікалова та лисого в той момент, коли їм скажуть, що ваша картка не дійсна,- баланс нуллл... якщо ці виродки доживуть, та їх раніше не порвуть колишні любителі квартала 95
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10.05.2024 21:12 Відповісти
уберіть цього дебіла
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10.05.2024 21:14 Відповісти
- Мені потрібен твій мотоцикл, твоя одежа і твої черевики.
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10.05.2024 20:44 Відповісти
Та коли ж ви, курви, нажретеся...
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10.05.2024 20:44 Відповісти
Малюська коли про бабло починає мріяти, то в нього навіть вуса збуджуються - догори встають
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10.05.2024 22:28 Відповісти
нехай цей болтун опублікує детальний бізнес план перемоги за сотні мільярдів. несерйозно для цілого міністра таку нісенітницю нести
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10.05.2024 20:47 Відповісти
А він шо, хіба був колись раніше серйозним?

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10.05.2024 20:59 Відповісти
клоп ушастий
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10.05.2024 21:12 Відповісти
Фрік звичайний еталонний.
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11.05.2024 00:15 Відповісти
Що це на наркоман?
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11.05.2024 00:46 Відповісти
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11.05.2024 10:27 Відповісти
Так.
100 млрд на барабаны
100 млрд на молоточки для барабанов
100 млрд на компенсацию цен на яйца для ВСУ
100 млрд на стадионы
100 морд на ремонт дорог
100 млрд на сакуры
...
Маловато будет. Тут не меньше триллиона надо!
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10.05.2024 20:50 Відповісти
Цій зельоній гниді і його господарям потрібно тільки одне -ШИБЕНИЦЯ.
саме таке чекає на зрадника боневтіка і ко.
і буде Файний урок для інших негідників!
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10.05.2024 20:50 Відповісти
Губозакатувальну машинку цьому пану.
Бо їпало трісне.
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10.05.2024 20:51 Відповісти
Можна й ґудзика на чоло.
З метою економії.
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11.05.2024 00:13 Відповісти
а шо? камеры не окупаются???
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10.05.2024 20:51 Відповісти
український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію

Лана Зеркаль здерла міліарди долярів з Грязпрому за вже проданий та спалений нами газ, але за завищеними цінами

але це було давним-давно в далекій, далекій галактиці, якою керував Гетьман

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10.05.2024 20:52 Відповісти
Щось малюска активізувався не інакше як жареним запахло.
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10.05.2024 20:53 Відповісти
Весняне загострення, тільки й усього.
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11.05.2024 00:12 Відповісти
Да... дорогенькі шашлічкі...
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10.05.2024 20:53 Відповісти
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10.05.2024 20:53 Відповісти
Это бутафория. Я на стане 2300 работал. Нет привода на нижний валок
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10.05.2024 21:20 Відповісти
.
Головно, що ця чудо-конструкція має монументальний вигляд. А відсутність приводу - то таке: лише привід для в'їдливих коментарів у виконанні всіляких інженерів.
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11.05.2024 00:11 Відповісти
Там дві шестерні зліва, їх не видно
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11.05.2024 09:20 Відповісти
Ладно, привод в кадр не попал.
Вы, механики, против МОД, как плотник супротив столяра.
Где опорный валок?
Где подъемно касающийся стол?
Где наконец то рольганг?
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11.05.2024 10:40 Відповісти
Малюська, довай сюди номер твоеi карти i пiн код.
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10.05.2024 20:53 Відповісти
А хіба зеленим перемога потрібна? Їм оті сотні мільярдів потрібні..
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10.05.2024 20:54 Відповісти
Цей Молюська точно міністр юстиції? Таке враження, наче в кріслі якась реінкарнація козака Сірка.
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10.05.2024 20:54 Відповісти
Малюська читає книги догори дригом. Щоб нові знання з голови не випадали.

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10.05.2024 21:09 Відповісти
Більше на чапаєва схожий.
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10.05.2024 21:43 Відповісти
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10.05.2024 21:45 Відповісти
Більш на долб.....ба він схожий
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11.05.2024 06:33 Відповісти
Я сказав би, що реінкарнація не Сірка, а Голохвастова.
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11.05.2024 00:07 Відповісти
Поки ця зелена наволоч при владі, перемоги не буде, в них в голові одне, як ******** всіх і набити свої кишені.
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10.05.2024 20:54 Відповісти
3*****, братюня! Все що ти зробив корисного з початку війни, це ****** не по темі, і експериментуєш з волохатістю на пиці. Вуса дизайнерські відпустив? Ні, ми розуміємо, що в тебе бронь і клімакс, але хизуватися цим? Серйозно?
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10.05.2024 20:56 Відповісти
І це воно лише про себе, а як же інші, корєша-людожери?
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10.05.2024 20:56 Відповісти
Така в нас краіна - нам завжди шось заважає -- то сорочка довга - то *** короткии
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10.05.2024 20:59 Відповісти
не дісталося чи не нахапався? поц
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10.05.2024 20:59 Відповісти
Просто сьогодні його черга пи@діти. За графіком, затвердженим в оп-і.
От і все.
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10.05.2024 21:01 Відповісти
Тут как в бизнесе. Есть выгодное дело - под него выделяют бабки.

Очевидно, что нет идиотов инвестировать сотни миллиардов под имбецилов, которые в случае провала будут разводить руками и кивать друг на друга, и часть этих миллиардов можно будет найти в их офшорах.

Забудьте. Не будет этого.
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10.05.2024 21:03 Відповісти
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10.05.2024 21:18 Відповісти
Можу задонатити, десятку, на похорона.
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10.05.2024 21:05 Відповісти
Боже,очумєлая отара 73%,кого ви б....лядь понавибирали!!!!????
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10.05.2024 21:08 Відповісти
Таких, як і самі. Зебіл - це ж діагноз.
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10.05.2024 21:12 Відповісти
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10.05.2024 21:08 Відповісти
дурбецл...
Министр юстиции Малюська показал мини-бар с элитным алкоголем в своем кабинете и анонсировал тендер по закупке растительного масла: "Дорого покупать не будем". ВИДЕО Источник:
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10.05.2024 21:09 Відповісти
А он уполномочен делать такие заявления? Президент же внешней политикой занимается.
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10.05.2024 21:12 Відповісти
Якщо відірвати зеленського та його шоблу від влади, ця сума стане мінімум в три рази меньше.
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10.05.2024 21:13 Відповісти
А с виду дурак-дураком.....
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10.05.2024 21:15 Відповісти
...малюська твоє
Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

у наданні правничих послуг: ...в організації та забезпеченні діяльності судів: ...у забезпеченні функціонування та розвитку системи правничих послуг: ...у веденні відповідних державних реєстрів: ...у міжнародно-правовій співпраці: .Твої міркування нікому непотрібні.
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10.05.2024 21:17 Відповісти
А на кишеню,тоді трильйон
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10.05.2024 21:25 Відповісти
Вы речь ведёте не о том. Деньги это вторичное.
Представьте что, Валерию Федоровичу выдали 500 миллиардов, и полные права их тратить. Дальше что?
Бойцы по миллиону зарплату запросят.
США в два раза поднимут стоимость ограниченного кол-ва снарядов.
Не сомневайтесь, Немцы свои 7 ракет всё одно не продадут. Нужно то чего нет за любые деньги.
Патриотизм, ресурсы, промышленность и дешевая энергия.
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10.05.2024 21:30 Відповісти
Молюська- це якесь недоразумєніє
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10.05.2024 21:32 Відповісти
А поки ви суки уже п'ять років сотнями мільярдів розкрадаєте .
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10.05.2024 21:32 Відповісти
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10.05.2024 21:38 Відповісти
Але спочатку потрібно кодлу мародерів руки повідрубувати. Чи може гуманніше відразу голови?
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10.05.2024 21:38 Відповісти
Молюск
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10.05.2024 21:45 Відповісти
А воно вже міністр міністр оборони чи, хочаб, фінансів?
Інформсміття.
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10.05.2024 21:50 Відповісти
Малюська явно тепер претендує на місце Кубракова...судячи з риторики...)))
Вранці про переповнені тюрьми- ввечері про сотні мільярдів...😁
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10.05.2024 21:53 Відповісти
Малюська, ти хто бл. такий, щоб коментувати скільки треба для Перемоги.
Ти ніх.я не переплутав.
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10.05.2024 21:53 Відповісти
Там шо, посчитать уже некому кроме Малюськи пипуськи. Он вообще усиками на Барского похож, его надо как клоуна забронировать
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10.05.2024 21:56 Відповісти
Там вже все,що треба, давно пораховано. Весь наш український "бенкет" не буде перевищувати заарештованих на Заході кацапських коштів.
Чим далі,тим більше наша війна нагадує Англо - Бурську 1899-1902років. Бурам теж с початку увесь світ співчував, допомагав,слав добровольців, а щойно у бурів скінчилося золото на оплату військових замовлень - війні прийшов кінець.
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10.05.2024 22:16 Відповісти
Ты дятел накуя оставил зеков по приграничью ? Что бы они стали мобилизационным резервом ? А ты будешь бабло клянчить ?
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10.05.2024 22:16 Відповісти
Вот это размах!!! Это не " закатаем в асфальт", это " в труху, но без бонбы"!!!
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10.05.2024 22:25 Відповісти
йому б ще косички або кучерики - і готовий Дринтаньян !
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10.05.2024 22:29 Відповісти
Як тільки бачу цю фізіономію, відразу згадую фільм "Бриллиантовая рука", - Ти дурик зачем усы сбрил?
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10.05.2024 22:34 Відповісти
Кількох діячів з ОПи на палю настромити - одразу і в середині країни численні мільярди знайдуться, і зовнішній потік від союзників потроїться.
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10.05.2024 22:51 Відповісти
вже зовсім "бнулися від безкарності..
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10.05.2024 22:52 Відповісти
Тобто, якщо не буде мільярдів, не буде й перемоги?! Буде поразка і капітуляція? Так хотіли виборці Зе. Думаю що сотні мільярдів таки не буде
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10.05.2024 22:59 Відповісти
Оцей їбанько, котрий видає себе за міністра юстиції, займається дерібаном коштів , як українських платників податків так і допомоги закордонних партнерів . Ця шавка опи ермака оманського, ще до війни , будувала "хати для блотних", в які , в кінці кінців , їх всіх і посадять!
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10.05.2024 23:11 Відповісти
Малюска, а ви відкрийте "Форбс України" виданням едак 19-21 року і там ви побачите призвіща в кого ці міліарди можна знайти.
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10.05.2024 23:16 Відповісти
Доки Малюська не сидітиме в танку, ніякі мільярди не допоможуть.
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10.05.2024 23:30 Відповісти
Ніц не вийде. У молюска на такий випадок є довідка від лікаря-мозкоправа.
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11.05.2024 00:17 Відповісти
Знову в цього дурника приступ логореї...
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11.05.2024 00:04 Відповісти
Україні необхідні сотні мільярдів для перемоги у війні, - Малюська Джерело: Собак всіх продав за борги за газ клоун ?
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11.05.2024 03:02 Відповісти
Хомозеленікус що в переводі означає довбо.б.
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11.05.2024 08:03 Відповісти
 
 