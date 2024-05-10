Україні необхідні сотні мільярдів для перемоги у війні, - Малюська
Потреби України у цій війні є великими, і країна потребує сотні мільярдів, щоб виграти цю війну проти Росії.
Про це заявив глава українського Мінюсту Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, то 3 мільярди євро – це майже ніщо, нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Але це хороший перший крок", - сказав він.
За словами міністра, український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію російських активів, і справді вірить, що це законно.
"Це – єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни (з Росією. – Ред.)", - додав він.
З моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро російських державних активів, щоб допомогти зусиллям України з відновлення країни.
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Тільки зброєю!
І під західним невсипущим оком!
100 млрд на барабаны
100 млрд на молоточки для барабанов
100 млрд на компенсацию цен на яйца для ВСУ
100 млрд на стадионы
100 морд на ремонт дорог
100 млрд на сакуры
...
Маловато будет. Тут не меньше триллиона надо!
саме таке чекає на зрадника боневтіка і ко.
і буде Файний урок для інших негідників!
Бо їпало трісне.
З метою економії.
Лана Зеркаль здерла міліарди долярів з Грязпрому за вже проданий та спалений нами газ, але за завищеними цінами
але це було давним-давно в далекій, далекій галактиці, якою керував Гетьман
Головно, що ця чудо-конструкція має монументальний вигляд. А відсутність приводу - то таке: лише привід для в'їдливих коментарів у виконанні всіляких інженерів.
Вы, механики, против МОД, как плотник супротив столяра.
Где опорный валок?
Где подъемно касающийся стол?
Где наконец то рольганг?
От і все.
Очевидно, что нет идиотов инвестировать сотни миллиардов под имбецилов, которые в случае провала будут разводить руками и кивать друг на друга, и часть этих миллиардов можно будет найти в их офшорах.
Забудьте. Не будет этого.
Министр юстиции Малюська показал мини-бар с элитным алкоголем в своем кабинете и анонсировал тендер по закупке растительного масла: "Дорого покупать не будем". ВИДЕО Источник:
Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:
у наданні правничих послуг: ...в організації та забезпеченні діяльності судів: ...у забезпеченні функціонування та розвитку системи правничих послуг: ...у веденні відповідних державних реєстрів: ...у міжнародно-правовій співпраці: .Твої міркування нікому непотрібні.
Представьте что, Валерию Федоровичу выдали 500 миллиардов, и полные права их тратить. Дальше что?
Бойцы по миллиону зарплату запросят.
США в два раза поднимут стоимость ограниченного кол-ва снарядов.
Не сомневайтесь, Немцы свои 7 ракет всё одно не продадут. Нужно то чего нет за любые деньги.
Патриотизм, ресурсы, промышленность и дешевая энергия.
Інформсміття.
Вранці про переповнені тюрьми- ввечері про сотні мільярдів...😁
Ти ніх.я не переплутав.
Чим далі,тим більше наша війна нагадує Англо - Бурську 1899-1902років. Бурам теж с початку увесь світ співчував, допомагав,слав добровольців, а щойно у бурів скінчилося золото на оплату військових замовлень - війні прийшов кінець.