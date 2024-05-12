За неделю ликвидировано 8030 оккупантов и уничтожено 1314 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 5 по 12 мая 2024 года потери противника составили около 8030 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

79 танков

196 боевых бронированных машин

260 артиллерийских систем

9 РСЗО

7 установок ППО

401 единица автотехники

40 единиц спецтехники

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки ПВО на юге уничтожила 5 разведывательных БПЛА врага

Также наши защитники уничтожили вражеский самолет, 47 ракет и 274 БпЛА.

Напомним, по состоянию на 12 мая общие боевые потери РФ с начала войны - около 482 290 человек (+1260 за сутки), 7454 танка, 12 472 артсистемы, 14 375 боевых бронированных машин.