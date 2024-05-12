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Новости Война
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За неделю ликвидировано 8030 оккупантов и уничтожено 1314 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Знищення техніки РФ

В течение недели с 5 по 12 мая 2024 года потери противника составили около 8030 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 79 танков
  • 196 боевых бронированных машин
  • 260 артиллерийских систем
  • 9 РСЗО
  • 7 установок ППО
  • 401 единица автотехники
  • 40 единиц спецтехники

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки ПВО на юге уничтожила 5 разведывательных БПЛА врага

Знищення окупантів і ворожої техніки за 5-12 травня

Также наши защитники уничтожили вражеский самолет, 47 ракет и 274 БпЛА.

Напомним, по состоянию на 12 мая общие боевые потери РФ с начала войны - около 482 290 человек (+1260 за сутки), 7454 танка, 12 472 артсистемы, 14 375 боевых бронированных машин.

Автор: 

ликвидация (3502) уничтожение (6854) техника (1733) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+5
Контора пишет. Но при этих грандиозных успехах пять украинских сел в Харьковской области уже сдали. Не знаю зрада это или нет ? Бог его знает.
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12.05.2024 13:07
+3
якось розмито....
ліквідовано 8030...
втрати 8030...
скільки орків здохло, а скільки поранено???
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12.05.2024 13:02
+3
Уявіть собі це знищено за тиждень,а скільки ж в них всього цієї військової техніки?А в нас в в/ч в боксах крім пожарки та швидкої пусто,ніхрена нема,вітер гуляє,все розібрали,це просто жах.
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12.05.2024 13:08
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якось розмито....
ліквідовано 8030...
втрати 8030...
скільки орків здохло, а скільки поранено???
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12.05.2024 13:02 Ответить
А ще треба статистику з боліт додати..скільки нпз, авто, упирів та т.і. утилізовано))
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12.05.2024 13:08 Ответить
Контора пишет. Но при этих грандиозных успехах пять украинских сел в Харьковской области уже сдали. Не знаю зрада это или нет ? Бог его знает.
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12.05.2024 13:07 Ответить
Геть звідси кацапе
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12.05.2024 13:29 Ответить
Мсьє пуатьє, то життя. При таких втратах москалів і вони і українці закінчаться приблизно в той самий час. То побєда, чи поразка?
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12.05.2024 13:39 Ответить
Уявіть собі це знищено за тиждень,а скільки ж в них всього цієї військової техніки?А в нас в в/ч в боксах крім пожарки та швидкої пусто,ніхрена нема,вітер гуляє,все розібрали,це просто жах.
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12.05.2024 13:08 Ответить
То розібрали чи на фронті ?

Я теж рефлексую подібно - скільки ж ще нашим ЗСУ доведеться знищити цього залізяччя ??
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12.05.2024 13:17 Ответить
Діліть на два. Але справді дохрєна.
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12.05.2024 13:40 Ответить
Не вірю я цим кожноденним казкам зелених зрадників.
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12.05.2024 13:37 Ответить
та і дураку понятно шо то все писдеж... як і з укріпленнями та мінними полями на кордоні харківської області .. тільки на папері
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12.05.2024 14:00 Ответить
 
 