За неделю ликвидировано 8030 оккупантов и уничтожено 1314 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели с 5 по 12 мая 2024 года потери противника составили около 8030 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 79 танков
- 196 боевых бронированных машин
- 260 артиллерийских систем
- 9 РСЗО
- 7 установок ППО
- 401 единица автотехники
- 40 единиц спецтехники
Также наши защитники уничтожили вражеский самолет, 47 ракет и 274 БпЛА.
Напомним, по состоянию на 12 мая общие боевые потери РФ с начала войны - около 482 290 человек (+1260 за сутки), 7454 танка, 12 472 артсистемы, 14 375 боевых бронированных машин.
Топ комментарии
+5 Остап Пуатье
показать весь комментарий12.05.2024 13:07
+3 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий12.05.2024 13:02
+3 Леонід Іванов #585422
показать весь комментарий12.05.2024 13:08
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ліквідовано 8030...
втрати 8030...
скільки орків здохло, а скільки поранено???
Я теж рефлексую подібно - скільки ж ще нашим ЗСУ доведеться знищити цього залізяччя ??