За тиждень ліквідовано 8030 окупантів та знищено 1314 одиниць озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня з 5 по 12 травня 2024 року втрати противника склали близько 8030 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

79 танків

196 бойових броньованих машин

260 артилерійських систем

9 РСЗВ

7 установок ППО

401 одиниця автотехніки

40 одиниць спецтехніки

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Також наші захисники знищили ворожий літак, 47 ракет та 274 БпЛА.

Нагадаємо, станом на 12 травня загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 482 290 осіб (+1260 за добу), 7454 танки, 12 472 артсистеми, 14 375 бойових броньованих машин.