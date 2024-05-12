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Новини Війна
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За тиждень ліквідовано 8030 окупантів та знищено 1314 одиниць озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки РФ

Упродовж тижня з 5 по 12 травня 2024 року втрати противника склали близько 8030 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 79 танків
  • 196 бойових броньованих машин
  •  260 артилерійських систем
  •  9 РСЗВ
  •  7 установок ППО
  • 401 одиниця автотехніки
  •  40 одиниць спецтехніки

Також читайте: Минулої доби ППО на півдні знищила 5 розвідувальних БПЛА ворога

Знищення окупантів і ворожої техніки за 5-12 травня

Також наші захисники знищили ворожий літак, 47 ракет та 274 БпЛА.

Нагадаємо, станом на 12 травня загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 482 290 осіб (+1260 за добу), 7454 танки, 12 472 артсистеми, 14 375 бойових броньованих машин.

Автор: 

ліквідація (3884) знищення (7166) техніка (1822) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+5
Контора пишет. Но при этих грандиозных успехах пять украинских сел в Харьковской области уже сдали. Не знаю зрада это или нет ? Бог его знает.
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12.05.2024 13:07
+3
якось розмито....
ліквідовано 8030...
втрати 8030...
скільки орків здохло, а скільки поранено???
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12.05.2024 13:02
+3
Уявіть собі це знищено за тиждень,а скільки ж в них всього цієї військової техніки?А в нас в в/ч в боксах крім пожарки та швидкої пусто,ніхрена нема,вітер гуляє,все розібрали,це просто жах.
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12.05.2024 13:08
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якось розмито....
ліквідовано 8030...
втрати 8030...
скільки орків здохло, а скільки поранено???
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12.05.2024 13:02 Відповісти
А ще треба статистику з боліт додати..скільки нпз, авто, упирів та т.і. утилізовано))
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12.05.2024 13:08 Відповісти
Контора пишет. Но при этих грандиозных успехах пять украинских сел в Харьковской области уже сдали. Не знаю зрада это или нет ? Бог его знает.
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12.05.2024 13:07 Відповісти
Геть звідси кацапе
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12.05.2024 13:29 Відповісти
Мсьє пуатьє, то життя. При таких втратах москалів і вони і українці закінчаться приблизно в той самий час. То побєда, чи поразка?
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12.05.2024 13:39 Відповісти
Уявіть собі це знищено за тиждень,а скільки ж в них всього цієї військової техніки?А в нас в в/ч в боксах крім пожарки та швидкої пусто,ніхрена нема,вітер гуляє,все розібрали,це просто жах.
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12.05.2024 13:08 Відповісти
То розібрали чи на фронті ?

Я теж рефлексую подібно - скільки ж ще нашим ЗСУ доведеться знищити цього залізяччя ??
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12.05.2024 13:17 Відповісти
Діліть на два. Але справді дохрєна.
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12.05.2024 13:40 Відповісти
Не вірю я цим кожноденним казкам зелених зрадників.
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12.05.2024 13:37 Відповісти
та і дураку понятно шо то все писдеж... як і з укріпленнями та мінними полями на кордоні харківської області .. тільки на папері
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12.05.2024 14:00 Відповісти
 
 