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Новости Война
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В Белгороде - новые взрывы, в городе - проблемы с электроснабжением

У Бєлгороді пролунали нові вибухи, у місті проблеми з електропостачанням

В российском Белгороде заявили о серии из пяти взрывов 12 мая. В городе есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Появилась информация о повреждении одного дома. В здании выбиты окна, посечен фасад, а также там возник пожар.

Местные жители сообщают об отсутствии света в одном из районов города. Российские паблики пишут, что могла быть повреждена теплоэлектроцентраль.

Кроме этого, россияне заявили, что число погибших во время сегодняшнего обвала дома в Белгороде достигло 9 человек. Сообщается, что работники российского МЧС приостановили поисковые работы из-за новых взрывов.

Также читайте: Видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это или попадание российской авиабомбы, или - ракеты ПВО, - Бутусов

12 мая стало известно, что в российском Белгороде обвалился подъезд в жилом доме. Впоследствии, в Минобороны РФ заявили, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО.

На своей странице в соцсети Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это либо попадание российской авиабомбы, либо - ракеты ПВО.

Автор: 

взрыв (6728) Белгород (449)


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Топ комментарии
+21
А як думали? Харків можна а ********** ні . Хоча Москвитам там пофігу аби не москва
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12.05.2024 22:48
+21
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефтехим Салават остановил работу установки каталитического крекинга после атаки беспилотного летательного аппарата 9 мая 2024 г.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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12.05.2024 22:50
+17
Мало, Бєлгород має бути схожим на Маріуполь вже давно!
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12.05.2024 22:54
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А як думали? Харків можна а ********** ні . Хоча Москвитам там пофігу аби не москва
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12.05.2024 22:48 Ответить
Колись "по-п"яні" мені сказали кацапи в Саратові цікаву річ - діалог:
- Сегодня выпить можно ат души!
- А почему именно севодня?
- Жена уехала в Маскву на "калбасном" поезде Вернётся только завтра утром И спать уляжется...
- А что это за "колбасный"?
- А он вечером с Саратова выходит Утром - в Маскве День бегает па магазинам - мясное пакупает Вечером на тот же поезд Утром - в Саратове На месяц мяснова хватает...
- Так у вас же два мясокомбината в самом Саратове! И через Волгу (в Энгельсе) - ещё один!
- Так всю прадукцию с нево на Маскву вывозят! А нам кости глодать аставляют! Рассия - эта Масква и Ленинград! Астальное - калония!
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13.05.2024 03:22 Ответить
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефтехим Салават остановил работу установки каталитического крекинга после атаки беспилотного летательного аппарата 9 мая 2024 г.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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12.05.2024 22:50 Ответить
щоб не думали, що установка каткрекіну - це якась велика бочка, то насправді ця ***** на Салаватсьому НПЗ у момент будівнитва у 20170му році виглядала ось так:
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/_ah/img/kXGxh3oRUXfFnHKN9E6ZSg=s1100
Ось все, що у риштуваннях - це і є установка.
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12.05.2024 23:10 Ответить
Крекінг-колона - це "серце" НПЗ Це все одно що двигун в автомобілі!
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13.05.2024 03:24 Ответить
ні, це просто один із процесів. Якщо порівнювати з "серцем" (або з "серцями"), то це скоріше установка/установки атмосферні чи атмосферно-вакуумні трубчатки, які теж виглядають не як одна колона, а як такий собі комплекс установок площею деілька гектарів.
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13.05.2024 09:22 Ответить
Ти ніколи не бачив транспортні засоби з кількома двигунами? Починаючи з БТР-60 і тепловозів та закінчуючи багатодвигуновими літаками?
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13.05.2024 09:51 Ответить
я вибачаюсь, але у даному випадку анатомічні чи залізничні аналогії тут не зовсім доречні. Крекінг - це тільки один із процесів деструктивної переробки нафти або її фракций, який проводиться для збільшення виходу легких продуктів та підвищення їх якості. НПЗ може і взагалі не мати у процесі виробництва процесу крекінга, як це часто і буває на невеликих НПЗ, як наприклад на Калузькому НПЗ. Але будь-який додатковий технологічний процес дозволяє збільшити глибину переробки сировини, тому окрім установок первинної дистилляції (АТ або АВТ) будь-яке виробництво прагне додати установки каталітичної ізомерізації, гідро- або каталітичного крекінгу, каталітичного ріформінгу, вісбрекінгу тощо... Це дозволяє підвищити важливий показник конкретного НПЗ - так званий "індекс Нельсона", який вказує відношення рівня вторинної переробки нафтопереробного заводу до його потужності первинної переробки.
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13.05.2024 11:08 Ответить
І ЩО ти мені хочеш довести? Що я мало тямлю в особливостях технологічних процесів при розділенні на фракції нафти? Але я набагато більше тямлю ніж основна маса тих хто читає новини То КОМУ ти це пишеш? Я пишу для них - щоб вони розширили кругозір і зрозуміли що була ушкоджена критична область роботи НПЗ А для кого пишеш ТИ? Люди навіть не читатимуть тобою написаного! Бо навіть я не знаю тих технологічних процесів які ти вказав Тоді питання - "нах*я" ОЦЕ було тобою написане?
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13.05.2024 14:02 Ответить
У російському Бєлгороді заявили про серію з п'яти вибухів

Поки що достеменно невідомо: це франшиза чи серіал із незаявленою кількістю сезонів.
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12.05.2024 22:52 Ответить
а можно випадково влучити у https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B036 ПС Белгород (нов.) , 500 MVA , 330/110кВ?
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12.05.2024 22:53 Ответить
Можна навіть не випадково
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12.05.2024 23:05 Ответить
не випадково буде, якщо прилетить ще і у https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B039 ПС Фрунзенская 330/110/10 кВ , 390 МVA. Тоді електрики не буде не тільки у Бєлгороді, але у деяких райцентрах.
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12.05.2024 23:15 Ответить
Мало, Бєлгород має бути схожим на Маріуполь вже давно!
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12.05.2024 22:54 Ответить
Это они сами себя бомбят. КАБов им не хватает.
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12.05.2024 22:56 Ответить
https://hromadske.ua/svit/223935-u-rosiyskomu-byelhorodi-znovu-zaiavyly-pro-obstrily-imovirno-poshkodzena-tets
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12.05.2024 22:57 Ответить
Натисніть не копіювати а вирізати і ентер. Посилання буде активним.
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12.05.2024 23:05 Ответить
https://hromadske.ua/svit/223935-u-rosiyskomu-byelhorodi-znovu-zaiavyly-pro-obstrily-imovirno-poshkodzena-tets
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12.05.2024 23:12 Ответить
Когда Белгород вернётся в Украину, то бомбить его никто уже не будет
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12.05.2024 23:01 Ответить
"Все равно один народ" - подумал пилот Су-34, и сбросил бомбы на Белгород."
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12.05.2024 23:11 Ответить
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12.05.2024 23:21 Ответить
Так Белгород - это Украина. Там реально очень много этнических украинцев живет и оркам по большому счету плевать, чья это территория формально.
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12.05.2024 23:50 Ответить
Читай мій коментар вище!
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13.05.2024 03:26 Ответить
..🤪
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12.05.2024 23:21 Ответить
Вибухи в Белгороді , мають всі ознаки того,
що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні.😡
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12.05.2024 23:23 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.05.2024 23:25 Ответить
Дуже сумна новина 🤣
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13.05.2024 00:25 Ответить
"на его месте должен был быть Я! " - подумав воронєж ))
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13.05.2024 00:34 Ответить
Эй Белгород, вставай мой край родной! Эй Белгород, прогоним русских вместе! Эй Белгород, рідна ненька с с тобой! Эй Белгород, вставай, вставай
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13.05.2024 01:48 Ответить
 
 