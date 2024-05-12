В Белгороде - новые взрывы, в городе - проблемы с электроснабжением

В российском Белгороде заявили о серии из пяти взрывов 12 мая. В городе есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Появилась информация о повреждении одного дома. В здании выбиты окна, посечен фасад, а также там возник пожар.

Местные жители сообщают об отсутствии света в одном из районов города. Российские паблики пишут, что могла быть повреждена теплоэлектроцентраль.

Кроме этого, россияне заявили, что число погибших во время сегодняшнего обвала дома в Белгороде достигло 9 человек. Сообщается, что работники российского МЧС приостановили поисковые работы из-за новых взрывов.

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12 мая стало известно, что в российском Белгороде обвалился подъезд в жилом доме. Впоследствии, в Минобороны РФ заявили, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО.

На своей странице в соцсети Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это либо попадание российской авиабомбы, либо - ракеты ПВО.