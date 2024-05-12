В Белгороде - новые взрывы, в городе - проблемы с электроснабжением
В российском Белгороде заявили о серии из пяти взрывов 12 мая. В городе есть повреждения и проблемы с электроснабжением.
Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Появилась информация о повреждении одного дома. В здании выбиты окна, посечен фасад, а также там возник пожар.
Местные жители сообщают об отсутствии света в одном из районов города. Российские паблики пишут, что могла быть повреждена теплоэлектроцентраль.
Кроме этого, россияне заявили, что число погибших во время сегодняшнего обвала дома в Белгороде достигло 9 человек. Сообщается, что работники российского МЧС приостановили поисковые работы из-за новых взрывов.
12 мая стало известно, что в российском Белгороде обвалился подъезд в жилом доме. Впоследствии, в Минобороны РФ заявили, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО.
На своей странице в соцсети Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это либо попадание российской авиабомбы, либо - ракеты ПВО.
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- Сегодня выпить можно ат души!
- А почему именно севодня?
- Жена уехала в Маскву на "калбасном" поезде Вернётся только завтра утром И спать уляжется...
- А что это за "колбасный"?
- А он вечером с Саратова выходит Утром - в Маскве День бегает па магазинам - мясное пакупает Вечером на тот же поезд Утром - в Саратове На месяц мяснова хватает...
- Так у вас же два мясокомбината в самом Саратове! И через Волгу (в Энгельсе) - ещё один!
- Так всю прадукцию с нево на Маскву вывозят! А нам кости глодать аставляют! Рассия - эта Масква и Ленинград! Астальное - калония!
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/_ah/img/kXGxh3oRUXfFnHKN9E6ZSg=s1100
Ось все, що у риштуваннях - це і є установка.
Поки що достеменно невідомо: це франшиза чи серіал із незаявленою кількістю сезонів.
що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні.😡
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!