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У Бєлгороді пролунали нові вибухи, у місті проблеми з електропостачанням

У Бєлгороді пролунали нові вибухи, у місті проблеми з електропостачанням

У російському Бєлгороді заявили про серію з п’яти вибухів 12 травня. У місті є пошкодження та проблеми з електропостачанням.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

З'явилася інформація щодо пошкодження одного будинку. У будівлі вибиті вікна, посічений фасад, а також там виникла пожежа.

Місцеві жителі повідомляють про відсутність світла в одному з районів міста. Російські пабліки пишуть, що могла бути пошкоджена теплоелектроцентраль.

Крім цього, росіяни заявили, що число загиблих під час сьогоднішнього обвалу будинку в Бєлгороді сягнуло 9 осіб. Повідомляється, що працівники російського МНС призупинили пошукові роботи через нові вибухи.

Читайте також: У Бєлгороді пролунали вибухи, пожежі виникли одразу в декількох місцях

12 травня стало відомо, що у російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку. Згодом, у Міноборони РФ заявили, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що відео влучання у будинок в Бєлгороді свідчить, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО. 

Автор: 

вибух (4440) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+21
А як думали? Харків можна а ********** ні . Хоча Москвитам там пофігу аби не москва
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12.05.2024 22:48
+21
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефтехим Салават остановил работу установки каталитического крекинга после атаки беспилотного летательного аппарата 9 мая 2024 г.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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12.05.2024 22:50
+17
Мало, Бєлгород має бути схожим на Маріуполь вже давно!
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12.05.2024 22:54
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А як думали? Харків можна а ********** ні . Хоча Москвитам там пофігу аби не москва
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12.05.2024 22:48 Відповісти
Колись "по-п"яні" мені сказали кацапи в Саратові цікаву річ - діалог:
- Сегодня выпить можно ат души!
- А почему именно севодня?
- Жена уехала в Маскву на "калбасном" поезде Вернётся только завтра утром И спать уляжется...
- А что это за "колбасный"?
- А он вечером с Саратова выходит Утром - в Маскве День бегает па магазинам - мясное пакупает Вечером на тот же поезд Утром - в Саратове На месяц мяснова хватает...
- Так у вас же два мясокомбината в самом Саратове! И через Волгу (в Энгельсе) - ещё один!
- Так всю прадукцию с нево на Маскву вывозят! А нам кости глодать аставляют! Рассия - эта Масква и Ленинград! Астальное - калония!
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13.05.2024 03:22 Відповісти
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефтехим Салават остановил работу установки каталитического крекинга после атаки беспилотного летательного аппарата 9 мая 2024 г.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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12.05.2024 22:50 Відповісти
щоб не думали, що установка каткрекіну - це якась велика бочка, то насправді ця ***** на Салаватсьому НПЗ у момент будівнитва у 20170му році виглядала ось так:
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/_ah/img/kXGxh3oRUXfFnHKN9E6ZSg=s1100
Ось все, що у риштуваннях - це і є установка.
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12.05.2024 23:10 Відповісти
Крекінг-колона - це "серце" НПЗ Це все одно що двигун в автомобілі!
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13.05.2024 03:24 Відповісти
ні, це просто один із процесів. Якщо порівнювати з "серцем" (або з "серцями"), то це скоріше установка/установки атмосферні чи атмосферно-вакуумні трубчатки, які теж виглядають не як одна колона, а як такий собі комплекс установок площею деілька гектарів.
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13.05.2024 09:22 Відповісти
Ти ніколи не бачив транспортні засоби з кількома двигунами? Починаючи з БТР-60 і тепловозів та закінчуючи багатодвигуновими літаками?
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13.05.2024 09:51 Відповісти
я вибачаюсь, але у даному випадку анатомічні чи залізничні аналогії тут не зовсім доречні. Крекінг - це тільки один із процесів деструктивної переробки нафти або її фракций, який проводиться для збільшення виходу легких продуктів та підвищення їх якості. НПЗ може і взагалі не мати у процесі виробництва процесу крекінга, як це часто і буває на невеликих НПЗ, як наприклад на Калузькому НПЗ. Але будь-який додатковий технологічний процес дозволяє збільшити глибину переробки сировини, тому окрім установок первинної дистилляції (АТ або АВТ) будь-яке виробництво прагне додати установки каталітичної ізомерізації, гідро- або каталітичного крекінгу, каталітичного ріформінгу, вісбрекінгу тощо... Це дозволяє підвищити важливий показник конкретного НПЗ - так званий "індекс Нельсона", який вказує відношення рівня вторинної переробки нафтопереробного заводу до його потужності первинної переробки.
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13.05.2024 11:08 Відповісти
І ЩО ти мені хочеш довести? Що я мало тямлю в особливостях технологічних процесів при розділенні на фракції нафти? Але я набагато більше тямлю ніж основна маса тих хто читає новини То КОМУ ти це пишеш? Я пишу для них - щоб вони розширили кругозір і зрозуміли що була ушкоджена критична область роботи НПЗ А для кого пишеш ТИ? Люди навіть не читатимуть тобою написаного! Бо навіть я не знаю тих технологічних процесів які ти вказав Тоді питання - "нах*я" ОЦЕ було тобою написане?
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13.05.2024 14:02 Відповісти
У російському Бєлгороді заявили про серію з п'яти вибухів

Поки що достеменно невідомо: це франшиза чи серіал із незаявленою кількістю сезонів.
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12.05.2024 22:52 Відповісти
а можно випадково влучити у https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B036 ПС Белгород (нов.) , 500 MVA , 330/110кВ?
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12.05.2024 22:53 Відповісти
Можна навіть не випадково
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12.05.2024 23:05 Відповісти
не випадково буде, якщо прилетить ще і у https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B039 ПС Фрунзенская 330/110/10 кВ , 390 МVA. Тоді електрики не буде не тільки у Бєлгороді, але у деяких райцентрах.
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12.05.2024 23:15 Відповісти
Мало, Бєлгород має бути схожим на Маріуполь вже давно!
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12.05.2024 22:54 Відповісти
Это они сами себя бомбят. КАБов им не хватает.
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12.05.2024 22:56 Відповісти
https://hromadske.ua/svit/223935-u-rosiyskomu-byelhorodi-znovu-zaiavyly-pro-obstrily-imovirno-poshkodzena-tets
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12.05.2024 22:57 Відповісти
Натисніть не копіювати а вирізати і ентер. Посилання буде активним.
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12.05.2024 23:05 Відповісти
https://hromadske.ua/svit/223935-u-rosiyskomu-byelhorodi-znovu-zaiavyly-pro-obstrily-imovirno-poshkodzena-tets
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12.05.2024 23:12 Відповісти
Когда Белгород вернётся в Украину, то бомбить его никто уже не будет
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12.05.2024 23:01 Відповісти
"Все равно один народ" - подумал пилот Су-34, и сбросил бомбы на Белгород."
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12.05.2024 23:11 Відповісти
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12.05.2024 23:21 Відповісти
Так Белгород - это Украина. Там реально очень много этнических украинцев живет и оркам по большому счету плевать, чья это территория формально.
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12.05.2024 23:50 Відповісти
Читай мій коментар вище!
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13.05.2024 03:26 Відповісти
..🤪
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12.05.2024 23:21 Відповісти
Вибухи в Белгороді , мають всі ознаки того,
що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні.😡
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12.05.2024 23:23 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.05.2024 23:25 Відповісти
Дуже сумна новина 🤣
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13.05.2024 00:25 Відповісти
"на его месте должен был быть Я! " - подумав воронєж ))
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13.05.2024 00:34 Відповісти
Эй Белгород, вставай мой край родной! Эй Белгород, прогоним русских вместе! Эй Белгород, рідна ненька с с тобой! Эй Белгород, вставай, вставай
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13.05.2024 01:48 Відповісти
 
 