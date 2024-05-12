У Бєлгороді пролунали нові вибухи, у місті проблеми з електропостачанням
У російському Бєлгороді заявили про серію з п’яти вибухів 12 травня. У місті є пошкодження та проблеми з електропостачанням.
Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.
З'явилася інформація щодо пошкодження одного будинку. У будівлі вибиті вікна, посічений фасад, а також там виникла пожежа.
Місцеві жителі повідомляють про відсутність світла в одному з районів міста. Російські пабліки пишуть, що могла бути пошкоджена теплоелектроцентраль.
Крім цього, росіяни заявили, що число загиблих під час сьогоднішнього обвалу будинку в Бєлгороді сягнуло 9 осіб. Повідомляється, що працівники російського МНС призупинили пошукові роботи через нові вибухи.
12 травня стало відомо, що у російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку. Згодом, у Міноборони РФ заявили, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО.
На своїй сторінці у соцмережі Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що відео влучання у будинок в Бєлгороді свідчить, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.
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- Сегодня выпить можно ат души!
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- Так у вас же два мясокомбината в самом Саратове! И через Волгу (в Энгельсе) - ещё один!
- Так всю прадукцию с нево на Маскву вывозят! А нам кости глодать аставляют! Рассия - эта Масква и Ленинград! Астальное - калония!
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/_ah/img/kXGxh3oRUXfFnHKN9E6ZSg=s1100
Ось все, що у риштуваннях - це і є установка.
Поки що достеменно невідомо: це франшиза чи серіал із незаявленою кількістю сезонів.
що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні.😡
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!