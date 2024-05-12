У Бєлгороді пролунали нові вибухи, у місті проблеми з електропостачанням

У російському Бєлгороді заявили про серію з п’яти вибухів 12 травня. У місті є пошкодження та проблеми з електропостачанням.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

З'явилася інформація щодо пошкодження одного будинку. У будівлі вибиті вікна, посічений фасад, а також там виникла пожежа.

Місцеві жителі повідомляють про відсутність світла в одному з районів міста. Російські пабліки пишуть, що могла бути пошкоджена теплоелектроцентраль.

Крім цього, росіяни заявили, що число загиблих під час сьогоднішнього обвалу будинку в Бєлгороді сягнуло 9 осіб. Повідомляється, що працівники російського МНС призупинили пошукові роботи через нові вибухи.

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12 травня стало відомо, що у російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку. Згодом, у Міноборони РФ заявили, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що відео влучання у будинок в Бєлгороді свідчить, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.