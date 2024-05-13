Протесты в Грузии: митингующие перекрыли движение в центре Тбилиси, - СМИ

Противники так называемого законопроекта об "иноагентах" заблокировали движение в центре столицы Грузии Тбилиси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Кавказа".

Противники закона об "иноагентах" собрались у здания парламента Грузии. Автомобильное движение на тбилисском проспекте Руставели перекрыто.

Отмечается, что демонстранты планируют провести ночь у здания парламента, где завтра, в 9 утра должно состояться заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении обсудят законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

"Мы собираемся и остаемся (здесь) на ночь, потому что на утро 13 мая власти назначили комитетские слушания по "российскому закону", чтобы подготовить его к голосованию в третьем чтении. С нашим неутомимым единством в любви к стране - давайте вместе проведем ночь, а утром не позволим депутатам "Мечты" войти в здание парламента и продолжать действовать вопреки воле народа, Евросоюза и Конституции. Да Европе! Нет российскому закону!" - заявляют организаторы митинга.

Издание пишет, что у здания законодательного органа мобилизованы дополнительные силы полиции. Они забаррикадировали ворота парламента с внутренней стороны металлическими заграждениями. По данным телекомпании Formula, силовики буквально заварили входы в здание.

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Принятие закона об "иноагентах" в Грузии

1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Правящая партия страны планирует принять этот закон в третьем чтении на заседании сессии парламента 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на законопроект.

Впоследствии Зурабишвили выступила с обращением на фоне массовых митингов в стране против так называемого законопроекта об "иноагентах". Она предложила правящей партии "Грузинская мечта" отозвать этот закон.