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Протесты в Грузии: митингующие перекрыли движение в центре Тбилиси, - СМИ

Протести в Грузії

Противники так называемого законопроекта об "иноагентах" заблокировали движение в центре столицы Грузии Тбилиси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Кавказа".

Противники закона об "иноагентах" собрались у здания парламента Грузии. Автомобильное движение на тбилисском проспекте Руставели перекрыто.

Отмечается, что демонстранты планируют провести ночь у здания парламента, где завтра, в 9 утра должно состояться заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении обсудят законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

"Мы собираемся и остаемся (здесь) на ночь, потому что на утро 13 мая власти назначили комитетские слушания по "российскому закону", чтобы подготовить его к голосованию в третьем чтении. С нашим неутомимым единством в любви к стране - давайте вместе проведем ночь, а утром не позволим депутатам "Мечты" войти в здание парламента и продолжать действовать вопреки воле народа, Евросоюза и Конституции. Да Европе! Нет российскому закону!" - заявляют организаторы митинга.

Издание пишет, что у здания законодательного органа мобилизованы дополнительные силы полиции. Они забаррикадировали ворота парламента с внутренней стороны металлическими заграждениями. По данным телекомпании Formula, силовики буквально заварили входы в здание.

Также смотрите: В Тбилиси тысячи человек вышли на протесты против закона об "иноагентах". ВИДЕО

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии

1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Правящая партия страны планирует принять этот закон в третьем чтении на заседании сессии парламента 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на законопроект.

Впоследствии Зурабишвили выступила с обращением на фоне массовых митингов в стране против так называемого законопроекта об "иноагентах". Она предложила правящей партии "Грузинская мечта" отозвать этот закон.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5857)


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Топ комментарии
+14
суто для спортивнго інтересу - серед грузинів є мразота, яка зараз кепкуватиме про "********** палачкі"?
пс грузини, якщо є такі - вбивайте їх, паліить їх, вішайте їх, садіть їх на палі, труйте дихлофосом, аби не було, як у нас!!
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13.05.2024 01:27
+12
...а вас, кацапів, дерли шваброю в дупу. Теж довго. Дуже довго.
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13.05.2024 03:14
+9
Проблема як дико б це не звучало, але не в таких дебілів, нелохах.
Проблема в самому суспільстві. Як показав 2019 в нас багато дебілів, які вірять в казочки.
Реально, скільки не спілкувався з зебаранами, таке відчуття що років 15 максимум в розвитку. Хоча люди вже дорослі, в багатьох родини, діти є.
Коли з ними розмовляєш фактами, то більшість з них кажуть, ой все.
В нормальному суспільстві, нетряпка, навіть кандидатом не зміг б стати.
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13.05.2024 02:02
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Правила форума Совет форумчан
суто для спортивнго інтересу - серед грузинів є мразота, яка зараз кепкуватиме про "********** палачкі"?
пс грузини, якщо є такі - вбивайте їх, паліить їх, вішайте їх, садіть їх на палі, труйте дихлофосом, аби не було, як у нас!!
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13.05.2024 01:27 Ответить
Проблема як дико б це не звучало, але не в таких дебілів, нелохах.
Проблема в самому суспільстві. Як показав 2019 в нас багато дебілів, які вірять в казочки.
Реально, скільки не спілкувався з зебаранами, таке відчуття що років 15 максимум в розвитку. Хоча люди вже дорослі, в багатьох родини, діти є.
Коли з ними розмовляєш фактами, то більшість з них кажуть, ой все.
В нормальному суспільстві, нетряпка, навіть кандидатом не зміг б стати.
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13.05.2024 02:02 Ответить
А особливо , коли ойго СКУМБРІЯ вонюча , була в « Миротворці» за здачу пересувань воїнів ЗСУ! Коли ВОНО казало , що параша просто передвігает граніци і треба просто « перестать стрелять» ……………
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13.05.2024 09:38 Ответить
У гризунiв складна iсторiя. Ix дуже довго били палкою по головi.
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13.05.2024 02:48 Ответить
...а вас, кацапів, дерли шваброю в дупу. Теж довго. Дуже довго.
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13.05.2024 03:14 Ответить
👍
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13.05.2024 08:19 Ответить
Співчуваю Грузії.Як їм зараз нехватає саакашвілі.Бо у нас він "баригу" поборов,а ось з іванішвілі щось не виходе.На його місці треба пременити опит отриманий в Києві(біг по кришам) і долучитись до протесту.Заодно зміг би прорвати кордон з рашкою.
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13.05.2024 06:06 Ответить
Тримайтеся!
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13.05.2024 06:56 Ответить
Геть гібридну окупацію Грузії
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13.05.2024 08:23 Ответить
Зараз саме час щоб М.Саакашвілі вийшов на волю. Грузинська опозиція життєво потребує свого лідера. Тоді багатьом потребуються памперси ... і не тільки в Грузії.
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13.05.2024 08:32 Ответить
Це точно.Відразу іванішвілі сбежить в ростов,воронеж,ще кудись.Може відразу на марс.
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13.05.2024 09:13 Ответить
Або до нас. Ми ж приймаємо в себе усіляких арахамій, подоляків, гогілашвілі...
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13.05.2024 11:05 Ответить
Саакашвілі виявився таким же самим мегабаригою і пішов на співпрацю з МАФІЄЮ ЗЕВИРОДКА
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13.05.2024 09:40 Ответить
Иванишвили где. Почему ещё не сбежал на расею.
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13.05.2024 09:41 Ответить
 
 