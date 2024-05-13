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Протести в Грузії: мітингувальники перекрили рух у центрі Тбілісі, - ЗМІ

Протести в Грузії

Супротивники так званого законопроєкту про "іноагентів" заблокували рух у центрі столиці Грузії Тбілісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Кавказа".

Супротивники закону про "іноагентів" зібралися біля будівлі парламенту Грузії. Автомобільний рух на тбіліському проспекті Руставелі перекрито.

Зазначається, що демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де завтра, о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

"Ми збираємося і залишаємося (тут) на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо "російського закону", щоб підготувати його до голосування в третьому читанні. З нашою невтомною єдністю в любові до країни - давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам "Мрії" увійти в будівлю парламенту і продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу і Конституції. Так Європі! Ні російському закону!" - заявляють організатори мітингу.

Видання пише, що біля будівлі законодавчого органу мобілізовано додаткові сили поліції. Вони забарикадували ворота парламенту з внутрішньої сторони металевими загородженнями. За даними телекомпанії Formula, силовики буквально заварили входи в будівлю.

Дивіться: У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти закону про "іноагентів". ВIДЕО

Ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

1 травня Парламент Грузії, попри багатотисячні протести населення, ухвалив у другому читанні скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів".

Керівна партія країни планує ухвалити цей закон у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроєкт.

Згодом Зурабішвілі виступила зі зверненням на тлі масових мітингів у країні проти так званого законопроєкту про "іноагентів". Вона запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкликати цей закон.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397)


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Топ коментарі
+14
суто для спортивнго інтересу - серед грузинів є мразота, яка зараз кепкуватиме про "********** палачкі"?
пс грузини, якщо є такі - вбивайте їх, паліить їх, вішайте їх, садіть їх на палі, труйте дихлофосом, аби не було, як у нас!!
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13.05.2024 01:27
+12
...а вас, кацапів, дерли шваброю в дупу. Теж довго. Дуже довго.
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13.05.2024 03:14
+9
Проблема як дико б це не звучало, але не в таких дебілів, нелохах.
Проблема в самому суспільстві. Як показав 2019 в нас багато дебілів, які вірять в казочки.
Реально, скільки не спілкувався з зебаранами, таке відчуття що років 15 максимум в розвитку. Хоча люди вже дорослі, в багатьох родини, діти є.
Коли з ними розмовляєш фактами, то більшість з них кажуть, ой все.
В нормальному суспільстві, нетряпка, навіть кандидатом не зміг б стати.
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13.05.2024 02:02
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суто для спортивнго інтересу - серед грузинів є мразота, яка зараз кепкуватиме про "********** палачкі"?
пс грузини, якщо є такі - вбивайте їх, паліить їх, вішайте їх, садіть їх на палі, труйте дихлофосом, аби не було, як у нас!!
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13.05.2024 01:27 Відповісти
Проблема як дико б це не звучало, але не в таких дебілів, нелохах.
Проблема в самому суспільстві. Як показав 2019 в нас багато дебілів, які вірять в казочки.
Реально, скільки не спілкувався з зебаранами, таке відчуття що років 15 максимум в розвитку. Хоча люди вже дорослі, в багатьох родини, діти є.
Коли з ними розмовляєш фактами, то більшість з них кажуть, ой все.
В нормальному суспільстві, нетряпка, навіть кандидатом не зміг б стати.
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13.05.2024 02:02 Відповісти
А особливо , коли ойго СКУМБРІЯ вонюча , була в « Миротворці» за здачу пересувань воїнів ЗСУ! Коли ВОНО казало , що параша просто передвігает граніци і треба просто « перестать стрелять» ……………
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13.05.2024 09:38 Відповісти
У гризунiв складна iсторiя. Ix дуже довго били палкою по головi.
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13.05.2024 02:48 Відповісти
...а вас, кацапів, дерли шваброю в дупу. Теж довго. Дуже довго.
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13.05.2024 03:14 Відповісти
👍
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13.05.2024 08:19 Відповісти
Співчуваю Грузії.Як їм зараз нехватає саакашвілі.Бо у нас він "баригу" поборов,а ось з іванішвілі щось не виходе.На його місці треба пременити опит отриманий в Києві(біг по кришам) і долучитись до протесту.Заодно зміг би прорвати кордон з рашкою.
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13.05.2024 06:06 Відповісти
Тримайтеся!
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13.05.2024 06:56 Відповісти
Геть гібридну окупацію Грузії
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13.05.2024 08:23 Відповісти
Зараз саме час щоб М.Саакашвілі вийшов на волю. Грузинська опозиція життєво потребує свого лідера. Тоді багатьом потребуються памперси ... і не тільки в Грузії.
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13.05.2024 08:32 Відповісти
Це точно.Відразу іванішвілі сбежить в ростов,воронеж,ще кудись.Може відразу на марс.
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13.05.2024 09:13 Відповісти
Або до нас. Ми ж приймаємо в себе усіляких арахамій, подоляків, гогілашвілі...
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13.05.2024 11:05 Відповісти
Саакашвілі виявився таким же самим мегабаригою і пішов на співпрацю з МАФІЄЮ ЗЕВИРОДКА
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13.05.2024 09:40 Відповісти
Иванишвили где. Почему ещё не сбежал на расею.
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13.05.2024 09:41 Відповісти
 
 