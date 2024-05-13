Протести в Грузії: мітингувальники перекрили рух у центрі Тбілісі, - ЗМІ

Супротивники так званого законопроєкту про "іноагентів" заблокували рух у центрі столиці Грузії Тбілісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Кавказа".

Супротивники закону про "іноагентів" зібралися біля будівлі парламенту Грузії. Автомобільний рух на тбіліському проспекті Руставелі перекрито.

Зазначається, що демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де завтра, о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

"Ми збираємося і залишаємося (тут) на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо "російського закону", щоб підготувати його до голосування в третьому читанні. З нашою невтомною єдністю в любові до країни - давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам "Мрії" увійти в будівлю парламенту і продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу і Конституції. Так Європі! Ні російському закону!" - заявляють організатори мітингу.

Видання пише, що біля будівлі законодавчого органу мобілізовано додаткові сили поліції. Вони забарикадували ворота парламенту з внутрішньої сторони металевими загородженнями. За даними телекомпанії Formula, силовики буквально заварили входи в будівлю.

Дивіться: У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти закону про "іноагентів". ВIДЕО

Ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

1 травня Парламент Грузії, попри багатотисячні протести населення, ухвалив у другому читанні скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів".

Керівна партія країни планує ухвалити цей закон у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроєкт.

Згодом Зурабішвілі виступила зі зверненням на тлі масових мітингів у країні проти так званого законопроєкту про "іноагентів". Вона запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкликати цей закон.