РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5613 посетителей онлайн
Новости мобилизации
14 014 115

В новом законе о мобилизации предусмотрена норма решения суда без апелляции, - "слуга народа" Федиенко

мобілізація,тцк

После принятия закона о мобилизации будет упрощена процедура судебных решений.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, в новом законе о мобилизации есть пункты, позволяющие ТЦК мобилизовать человека, несмотря на его апелляции.

"Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это уже будет какая-то упрощенная форма обращения - автоматизированная. И суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", - пояснил Федиенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Электронный кабинет военнообязанного: Кабмин утвердил порядок ведения реестра

Штрафы за уклонение от мобилизации

Накануне Рада приняла закон о новых штрафах за уклонение от мобилизации.

За уклонение от мобилизации в военное время предусмотрены штрафы для граждан от 17 до 25 тыс. грн, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тыс. грн

За неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен. Предприятия, которые будут игнорировать необходимость ведения воинского учета работников, будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен. Также штрафы будут увеличивать за повторные нарушения.

Согласно действующим нормам, за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен. А за повторное правонарушение он увеличивается от 850 до 1 700 гривен.

Также ТЦК получили полномочия заочно выписывать штрафы за нарушение законодательства о мобилизации.

Читайте: Мобилизовать можно десять-двадцать тысяч осужденных. Это позволит разгрузить камеры, - министр юстиции Малюська

Автор: 

суд (25084) мобилизация (2746)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Сомалі *****.
Тобто влк з усіма можливими порушеннями визнає тебе придатним, а ти потім з окопу, якщо будеш живий, доказуй що ти не страус.
Для зедаунів -- зараз засідання суду можна чекати рік і більше. Проживе цей рік людина з епілепією, до прикладу, на 0?
Ні, це геноцид 21-го сторіччя.
показать весь комментарий
13.05.2024 11:39
+30
Рішення суду без апеляції? Непогано. То чому довго чекати, казнити, так казнити ненависний Херпілу нарід. То можливо відразу розстріл, як колись подавала законопроект безмозгла?
показать весь комментарий
13.05.2024 11:37
+26
Чим це відрізняється від трійок з НКВД і смнршу імені комісара Мехліса? Иам теж рішення були автоматом, гамузом, без апеляції і виконувались одразу. Про правову державу можна забути.
показать весь комментарий
13.05.2024 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
От дідько... Я навіть забув про цього шапкокрада
Беру свої слова назад.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:04 Ответить
Вони хочуть, щоб озлоблені несправедливістю люди постріляли на учбових полігонах всіх інструкторів/палканов ?... А решта переметнулась до РФ?... Чому озлоблені несправедливістью- 400 000 мусоров (саме мусоров, бо в поліцейських вони перекрасились), живущих на хабарях, судійське, депутатське кодло... Навіть у Сталіна син служив в армії, і якого до речі могли обміняти, а натомість розстріляли, бо "солдад на генералів не міняють...".. А ця ******* владна мерзота продовжує жирувати...
показать весь комментарий
13.05.2024 12:11 Ответить
У сралина два сына воевали!
показать весь комментарий
13.05.2024 12:15 Ответить
У тебе в ніку остання літера неправильна.
показать весь комментарий
13.05.2024 12:19 Ответить
И что интересно,наложили всем на голову огроменную пирамидку и все молчат...Не могу на своем веку вспомнить такого бесправия и беспредела,всем страшно обидно-возмущаются,штрафы ни за что автоматом,но по итогу- пох... Нужно имущество наверное забирать и всех выкидывать на улицу.Рассея-страна рабов,Украина-страна свободных людей...Смешно блд.. до чертиков,если б не было так грустно.
показать весь комментарий
13.05.2024 12:26 Ответить
Мда... Печалька...
показать весь комментарий
13.05.2024 12:29 Ответить
тест повідли на прогіб пройден був успішно, тепер будуть давити щє сильніше.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:23 Ответить
Влада схематозників: людину встигнуть 10 раз вбити, поки щось оскаржити. Класно придумали
показать весь комментарий
13.05.2024 13:47 Ответить
Нажаль наше "суспільство" не розуміє на порозі чого ми стоїмо. Уявіть, безапіляційне рішення суду... далі занавєс. Для довідки, на кацапстані такого не має. Тобто, кріпасний в рашці має більше прав ніж "вільна" людина в Україні.
показать весь комментарий
13.05.2024 14:12 Ответить
Так буває з суспільством, які обирають в правителі людей, які називають самі себе - слугами.
показать весь комментарий
13.05.2024 14:58 Ответить
Може тоді варто самому ставати суддею?
показать весь комментарий
13.05.2024 14:59 Ответить
Суддєю Дредом
показать весь комментарий
13.05.2024 17:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 