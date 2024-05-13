В новом законе о мобилизации предусмотрена норма решения суда без апелляции, - "слуга народа" Федиенко

После принятия закона о мобилизации будет упрощена процедура судебных решений.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, в новом законе о мобилизации есть пункты, позволяющие ТЦК мобилизовать человека, несмотря на его апелляции.

"Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это уже будет какая-то упрощенная форма обращения - автоматизированная. И суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", - пояснил Федиенко.

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Штрафы за уклонение от мобилизации

Накануне Рада приняла закон о новых штрафах за уклонение от мобилизации.

За уклонение от мобилизации в военное время предусмотрены штрафы для граждан от 17 до 25 тыс. грн, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тыс. грн

За неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен. Предприятия, которые будут игнорировать необходимость ведения воинского учета работников, будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен. Также штрафы будут увеличивать за повторные нарушения.

Согласно действующим нормам, за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен. А за повторное правонарушение он увеличивается от 850 до 1 700 гривен.

Также ТЦК получили полномочия заочно выписывать штрафы за нарушение законодательства о мобилизации.

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