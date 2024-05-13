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Новини Мобілізація
14 014 115

У новому законі про мобілізацію передбачена норма рішення суду без апеляції, - "слуга народу" Федієнко

мобілізація,тцк

Після ухвалення закону про мобілізацію буде спрощено процедуру судових рішень.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, у новому законі про мобілізацію є пункти, що дозволяють ТЦК мобілізувати людину попри її апеляції.

"Умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, скоріш за все, це вже буде якась спрощена форма звернення - автоматизована. І суд одразу буде виносити рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", - пояснив Федієнко.

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Штрафи за ухилення від мобілізації

Напередодні Рада ухвалила закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації.

За ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тис. грн, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тис. грн

За неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень. Також штрафи збільшуватимуть за повторні порушення.

Згідно із чинними нормами, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 510 до 850 гривень. А за повторне правопорушення він збільшується від 850 до 1 700 гривень.

Також ТЦК отримали повноваження заочно виписувати штрафи за порушення законодавства про мобілізацію.

Читайте: Мобілізувати можна десять-двадцять тисяч засуджених. Це дасть розвантажити камери, - міністр юстиції Малюська

Автор: 

суд (11663) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+36
Сомалі *****.
Тобто влк з усіма можливими порушеннями визнає тебе придатним, а ти потім з окопу, якщо будеш живий, доказуй що ти не страус.
Для зедаунів -- зараз засідання суду можна чекати рік і більше. Проживе цей рік людина з епілепією, до прикладу, на 0?
Ні, це геноцид 21-го сторіччя.
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13.05.2024 11:39
+30
Рішення суду без апеляції? Непогано. То чому довго чекати, казнити, так казнити ненависний Херпілу нарід. То можливо відразу розстріл, як колись подавала законопроект безмозгла?
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13.05.2024 11:37
+26
Чим це відрізняється від трійок з НКВД і смнршу імені комісара Мехліса? Иам теж рішення були автоматом, гамузом, без апеляції і виконувались одразу. Про правову державу можна забути.
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13.05.2024 11:45
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От дідько... Я навіть забув про цього шапкокрада
Беру свої слова назад.
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13.05.2024 13:04 Відповісти
Вони хочуть, щоб озлоблені несправедливістю люди постріляли на учбових полігонах всіх інструкторів/палканов ?... А решта переметнулась до РФ?... Чому озлоблені несправедливістью- 400 000 мусоров (саме мусоров, бо в поліцейських вони перекрасились), живущих на хабарях, судійське, депутатське кодло... Навіть у Сталіна син служив в армії, і якого до речі могли обміняти, а натомість розстріляли, бо "солдад на генералів не міняють...".. А ця ******* владна мерзота продовжує жирувати...
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13.05.2024 12:11 Відповісти
У сралина два сына воевали!
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13.05.2024 12:15 Відповісти
У тебе в ніку остання літера неправильна.
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13.05.2024 12:19 Відповісти
И что интересно,наложили всем на голову огроменную пирамидку и все молчат...Не могу на своем веку вспомнить такого бесправия и беспредела,всем страшно обидно-возмущаются,штрафы ни за что автоматом,но по итогу- пох... Нужно имущество наверное забирать и всех выкидывать на улицу.Рассея-страна рабов,Украина-страна свободных людей...Смешно блд.. до чертиков,если б не было так грустно.
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13.05.2024 12:26 Відповісти
Мда... Печалька...
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13.05.2024 12:29 Відповісти
тест повідли на прогіб пройден був успішно, тепер будуть давити щє сильніше.
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13.05.2024 13:23 Відповісти
Влада схематозників: людину встигнуть 10 раз вбити, поки щось оскаржити. Класно придумали
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13.05.2024 13:47 Відповісти
Нажаль наше "суспільство" не розуміє на порозі чого ми стоїмо. Уявіть, безапіляційне рішення суду... далі занавєс. Для довідки, на кацапстані такого не має. Тобто, кріпасний в рашці має більше прав ніж "вільна" людина в Україні.
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13.05.2024 14:12 Відповісти
Так буває з суспільством, які обирають в правителі людей, які називають самі себе - слугами.
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13.05.2024 14:58 Відповісти
Може тоді варто самому ставати суддею?
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13.05.2024 14:59 Відповісти
Суддєю Дредом
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13.05.2024 17:49 Відповісти
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