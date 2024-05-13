У новому законі про мобілізацію передбачена норма рішення суду без апеляції, - "слуга народу" Федієнко

Після ухвалення закону про мобілізацію буде спрощено процедуру судових рішень.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, у новому законі про мобілізацію є пункти, що дозволяють ТЦК мобілізувати людину попри її апеляції.

"Умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, скоріш за все, це вже буде якась спрощена форма звернення - автоматизована. І суд одразу буде виносити рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", - пояснив Федієнко.

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Штрафи за ухилення від мобілізації

Напередодні Рада ухвалила закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації.

За ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тис. грн, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тис. грн

За неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень. Також штрафи збільшуватимуть за повторні порушення.

Згідно із чинними нормами, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 510 до 850 гривень. А за повторне правопорушення він збільшується від 850 до 1 700 гривень.

Також ТЦК отримали повноваження заочно виписувати штрафи за порушення законодавства про мобілізацію.

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