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Новости Война
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Лавров заявил, что Россия готова воевать со странами Запада, если те отправят войска на поле боя в Украину

Лавров заявив, що РФ готова воювати з країнами Заходу, якщо ті відправлять війська в Україну

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Запад захочет воевать за Украину на поле боя, Россия будет к этому готова.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ.

"Это их право, если хотят, чтобы это было на поле боя - будет на поле боя", - сказал Лавров.

Кроме этого, Лавров заявил, что мирные переговоры по Украине, которые запланированы на середину июня в Швейцарии без участия РФ, являются ультиматумом для Москвы. Глава МИД страны-агрессора сказал, что это похоже на вынесение "выговора" школьнику на совещании, которое прошло за закрытыми дверями.

Читайте также: Прекращения огня во время переговоров между Украиной и РФ не будет. Процесс должен продолжаться, - Лавров

"Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", - заявил российский министр.

К слову, ранее пресс-секретарь МСЗ РФ Мария Захарова гневно отреагировала на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французских войск в Украину. Она пригрозила атаковать французские войска, если те окажутся в Украине.

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95413)


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Топ комментарии
+28
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13.05.2024 18:53
+19
Брєд сівай кабили прадалжаєца...
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13.05.2024 18:53
+12
На кацапії воюють найманці з 21- ої країни світу ,
а нам українцям зась 🙁
Москалі кляті , ідіть до пекла 😡
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13.05.2024 18:56
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13.05.2024 18:53 Ответить
Брєд сівай кабили прадалжаєца...
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13.05.2024 18:53 Ответить
Калантарян конякін налякав їжака голою ср@кою
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13.05.2024 18:53 Ответить
Тепер слово за Заходом
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13.05.2024 18:55 Ответить
Запад уже очком стальной рельс перекусывает...
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13.05.2024 20:10 Ответить
Тобі видніше, ваня. Це ж у вас, лаптєлапих, усе через дупу робиться. І швабрування з пляшкуванням - чи не найважливіші ваші зкріпи.
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13.05.2024 20:19 Ответить
у херпіду навачився коняка - стадіон так стадіон
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13.05.2024 18:55 Ответить
А 140 млн черных пакетов на запасли, а лавруша?
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13.05.2024 18:56 Ответить
На кацапії воюють найманці з 21- ої країни світу ,
а нам українцям зась 🙁
Москалі кляті , ідіть до пекла 😡
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13.05.2024 18:56 Ответить
Кацапи - зачухані голодранці.
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13.05.2024 18:57 Ответить
Здохни рашиська паскуда як земля тримає цю мерзоту ,твоє місце виродок гаазький трибунал ,а що б не чекати краще застрілься паскуда.
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13.05.2024 18:58 Ответить
а який середній вік у лошаків?
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13.05.2024 18:59 Ответить
якщо сипанути нікотину, то 2 години 😂
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13.05.2024 19:12 Ответить
Цей матьорий. Цей на коксі не злазячи вже скільки років живе.
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13.05.2024 20:00 Ответить
є ультиматумом для Москви

А нічого, що ви, суки, Україні пропонуєте те ж саме під виглядом "миру"???
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13.05.2024 18:59 Ответить
так за словами тогож пса-лаврова рашка вже 10 років воює з Заходом та НАТОю
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13.05.2024 19:01 Ответить
таке враження що лавров керує рашою, так впевнено заявляє про те, про се. А як там доця?
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13.05.2024 19:01 Ответить
А от цікаво, чому наші не можуть відправити її до Ківи? І інших діточок можновладців і олігархів також? Ну камон, вони там не ходять із купою охорони...
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13.05.2024 19:12 Ответить
на території штатів? та ну...
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13.05.2024 19:14 Ответить
Ну можна не штати. Є Монако, яке навіть не у ЄС і яке не має своїх спецслужб від слова взагалі. Є ОАЕ, де копи - такі ж тіктокери, як і кадировці.
Та й у США завжди можна найняти якого нєгра-наріка за дозу, щоб виглядало, як напад на вулиці...
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13.05.2024 19:17 Ответить
А куди ви ,курва ,дінетеся)Мусите,уроди.
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13.05.2024 19:03 Ответить
РоZZия готова воевать со странами Запада, но нет военной техники и личного состава
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13.05.2024 19:04 Ответить
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13.05.2024 19:27 Ответить
Кавалерийские войска. И-го-го !
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13.05.2024 19:05 Ответить
Забули спитати в коняки.
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13.05.2024 19:06 Ответить
"Дебiлы, мля" (с)
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13.05.2024 19:11 Ответить
З вами взагалі не потрібно розмовляти. А просто ви*бати і висушити. Шкода, що цивілізований світ ще до цього не дозрів.
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13.05.2024 19:15 Ответить
А пуп не развяжется,со странами Запада воевать??И главное чем??Тушку Чапаева в реке Урал нашли?? Ржавый "Максим" с дохлой Анкой достали??Полудурки ипанутые
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13.05.2024 19:17 Ответить
Но-но! У лаптів є секретна чудо-зброя. От як нажеруться щєй, та як напшукають, то враз усі солдати НАТИ, позатикавши носи, втікнуть.
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13.05.2024 20:27 Ответить
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13.05.2024 19:20 Ответить
Дуэт "Пьяный мерин".
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13.05.2024 19:56 Ответить
Спасибо тупому Западу что профинансировал єтих идиоиов.
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13.05.2024 19:21 Ответить
Кацапи влізли в лайно, а вилізти не можуть, бо, або держак від лопати в сраку, або мотузка в Гаазі!
Пуйло буде гнати своїх рабів до останнього, щоб зберегти свою шкіру!
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13.05.2024 19:22 Ответить
понтьі москотскіх старперов...
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13.05.2024 19:23 Ответить
странам Запада недели хватит чтобы закопать этот кусок гавна
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13.05.2024 19:27 Ответить
Здається кацапня готова обісратися до кінця. Тільки хоче щоб це були війська НАТО.
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13.05.2024 19:32 Ответить
У запада нет ни пехоты ни танков воевать с роzией.
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13.05.2024 19:33 Ответить
Пехота с танками это против моджахедов. Для срашки есть флот, авиация, ракеты.
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13.05.2024 19:54 Ответить
Флот это для борьбы с островными туземцами, не более.
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13.05.2024 19:57 Ответить
Доктрина НАТО не передбачає мясні війни, це совковий стиль який ми нажаль також перейняли,

а захоплення переваги в повітрі та знищення забезпечення ворога і техніку авіаударами....

в цьому плані тільки в штатів літаків більше чим в раші і в Китая разом... а нові їх літаки F35 та F22 перевищують їх в технічному плані
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13.05.2024 20:34 Ответить
У РФ перевага у повiтри, i шо? Третiй рiк знищують...
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13.05.2024 21:31 Ответить
У них наразі немає переваги в повітрі за межами передової, що їхні літаки ******** інші міста... чи наносять ракетні удари... навіть на передовій каби скидають із відстані через загрозу роботи ППО по ним.... Орки наразі немають протирадарних ракет які можуть знищити ******* ППО НАТО...
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13.05.2024 22:05 Ответить
У ********* ППО дуже обмежений радiус, Патриот 180 КМ усього. Можно запускати ракети З-З вiчно.
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13.05.2024 22:48 Ответить
Орки залітають на територію дальше 20 км від передової?.... ні ... тому що є ще ППО.... старих Міг29 вони точно не бояться

Нато наразі має протирадарні ракети і ракети повітря-земля для знищення ППО... нам нажаль нові версії не дадуть...
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13.05.2024 23:21 Ответить
ППО е у Киевi. А на передку наш живий особистий склад знищують кабами орки.
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14.05.2024 00:03 Ответить
Лошадка готова воювати з овсом
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13.05.2024 19:33 Ответить
" Так це ж вже було..."
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13.05.2024 19:36 Ответить
от же падли, зробили з України "поле бою"! Хоча тут частково є вина деяких так званих "українців"
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13.05.2024 19:39 Ответить
Коли вже почнуть? Бо це саме те, що врятує нас і весь світ від поступового сповзання в провалля бескінечної війни. Це як у вуличной бійки - якщо тобі вдалось швидко натовкти ******** пику кулаком, то все закінчіться, а якщо ні, то він дістане ніж, виламає дрин, покличе друзів і не факт, що звичайна бійка не закінчіться вбивством. Запобігання ескалації приведе до безмежної ескалації, просто потрібен час...
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13.05.2024 19:44 Ответить
Смешной. Ну рискни, дебил, blyad 😂
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13.05.2024 19:51 Ответить
Смикаються п*дари
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13.05.2024 19:53 Ответить
Орки блефуют. Они Авдеевку 12 лет брали, какая там война с НАТО.
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13.05.2024 19:55 Ответить
Блефують допоки Захід на цей блеф ведеться. Чи робить вигляд, що ведеться. Якби показали, що ці тупі погрози їм до сраки і в разі ескалації зі сторони раши вона справді отримає п..дюлєй од усіх країн заходу - одразу і припинився б і цей пєрдьож старої клячі і багато чого іншого.
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13.05.2024 20:18 Ответить
Бодался теленок с дубом.
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13.05.2024 19:57 Ответить
Очень хочется верить, что это их последняя глупость. Но видя действия НАТО (особенно США), уже как-то ни во что не верится
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13.05.2024 20:13 Ответить
Нагодували кацапи Старого Шкапа галюциногенним вівсом.
От і плющить Старого Шкапа...
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13.05.2024 20:22 Ответить
Для нас це б був реально вихід з цього тупика та швидке вирішення ситуації.... але орки дальше заяв не підуть... діти орківської еліти та гроші на Заході
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13.05.2024 20:36 Ответить
Старий кінь звісно готовий ... "воювати" в кабінеті. А як там кацапня готова його вже не цікавить ? Царь все порішав ?
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13.05.2024 21:53 Ответить
За грошi вони одне одного повбивають))
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13.05.2024 22:00 Ответить
А це обовʼязково коментуватт?)))
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13.05.2024 22:34 Ответить
Здохни,коняка.
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13.05.2024 23:39 Ответить
Лавров також готовий воювати, як і Кулєба.
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13.05.2024 23:56 Ответить
ну будут же, только не упомянул что пи-дюлей быстро получат
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14.05.2024 00:19 Ответить
 
 