Лавров заявил, что Россия готова воевать со странами Запада, если те отправят войска на поле боя в Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Запад захочет воевать за Украину на поле боя, Россия будет к этому готова.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ.
"Это их право, если хотят, чтобы это было на поле боя - будет на поле боя", - сказал Лавров.
Кроме этого, Лавров заявил, что мирные переговоры по Украине, которые запланированы на середину июня в Швейцарии без участия РФ, являются ультиматумом для Москвы. Глава МИД страны-агрессора сказал, что это похоже на вынесение "выговора" школьнику на совещании, которое прошло за закрытыми дверями.
"Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", - заявил российский министр.
К слову, ранее пресс-секретарь МСЗ РФ Мария Захарова гневно отреагировала на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французских войск в Украину. Она пригрозила атаковать французские войска, если те окажутся в Украине.
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а нам українцям зась 🙁
Москалі кляті , ідіть до пекла 😡
А нічого, що ви, суки, Україні пропонуєте те ж саме під виглядом "миру"???
Та й у США завжди можна найняти якого нєгра-наріка за дозу, щоб виглядало, як напад на вулиці...
Пуйло буде гнати своїх рабів до останнього, щоб зберегти свою шкіру!
а захоплення переваги в повітрі та знищення забезпечення ворога і техніку авіаударами....
в цьому плані тільки в штатів літаків більше чим в раші і в Китая разом... а нові їх літаки F35 та F22 перевищують їх в технічному плані
Нато наразі має протирадарні ракети і ракети повітря-земля для знищення ППО... нам нажаль нові версії не дадуть...
От і плющить Старого Шкапа...