Лавров заявил, что Россия готова воевать со странами Запада, если те отправят войска на поле боя в Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Запад захочет воевать за Украину на поле боя, Россия будет к этому готова.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ.

"Это их право, если хотят, чтобы это было на поле боя - будет на поле боя", - сказал Лавров.

Кроме этого, Лавров заявил, что мирные переговоры по Украине, которые запланированы на середину июня в Швейцарии без участия РФ, являются ультиматумом для Москвы. Глава МИД страны-агрессора сказал, что это похоже на вынесение "выговора" школьнику на совещании, которое прошло за закрытыми дверями.

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"Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", - заявил российский министр.

К слову, ранее пресс-секретарь МСЗ РФ Мария Захарова гневно отреагировала на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французских войск в Украину. Она пригрозила атаковать французские войска, если те окажутся в Украине.