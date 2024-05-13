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Лавров заявив, що Росія готова воювати з країнами Заходу, якщо ті відправлять війська на поле бою в Україну

Лавров заявив, що РФ готова воювати з країнами Заходу, якщо ті відправлять війська в Україну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у разі, якщо Захід захоче воювати за Україну на полі бою, Росія буде до цього готова.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Це їхнє право, якщо хочуть, щоб це було на полі бою - буде на полі бою", - сказав Лавров.

Крім цього, Лавров заявив, що мирні переговори щодо України, які заплановані на середину червня у Швейцарії без участі РФ, є ультиматумом для Москви. Очільник МЗС країни-агресорки сказав, що це схоже на винесення "догани" школяру на нараді, яка пройшла за зачиненими дверима.

Читайте також: Припинення вогню під час переговорів між Україною та РФ не буде. Процес має тривати, - Лавров

"Так ні з ким не можна розмовляти, а тим більше з нами", - заявив російський міністр.

До слова, раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова гнівно відреагувала на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну. Вона пригрозила атакувати французькі війська, якщо ті опиняться в Україні.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (65002)


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Топ коментарі
+28
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13.05.2024 18:53
+19
Брєд сівай кабили прадалжаєца...
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13.05.2024 18:53
+12
На кацапії воюють найманці з 21- ої країни світу ,
а нам українцям зась 🙁
Москалі кляті , ідіть до пекла 😡
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13.05.2024 18:56
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13.05.2024 18:53 Відповісти
Брєд сівай кабили прадалжаєца...
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13.05.2024 18:53 Відповісти
Калантарян конякін налякав їжака голою ср@кою
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13.05.2024 18:53 Відповісти
Тепер слово за Заходом
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13.05.2024 18:55 Відповісти
Запад уже очком стальной рельс перекусывает...
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13.05.2024 20:10 Відповісти
Тобі видніше, ваня. Це ж у вас, лаптєлапих, усе через дупу робиться. І швабрування з пляшкуванням - чи не найважливіші ваші зкріпи.
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13.05.2024 20:19 Відповісти
у херпіду навачився коняка - стадіон так стадіон
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13.05.2024 18:55 Відповісти
А 140 млн черных пакетов на запасли, а лавруша?
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13.05.2024 18:56 Відповісти
На кацапії воюють найманці з 21- ої країни світу ,
а нам українцям зась 🙁
Москалі кляті , ідіть до пекла 😡
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13.05.2024 18:56 Відповісти
Кацапи - зачухані голодранці.
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13.05.2024 18:57 Відповісти
Здохни рашиська паскуда як земля тримає цю мерзоту ,твоє місце виродок гаазький трибунал ,а що б не чекати краще застрілься паскуда.
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13.05.2024 18:58 Відповісти
а який середній вік у лошаків?
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13.05.2024 18:59 Відповісти
якщо сипанути нікотину, то 2 години 😂
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13.05.2024 19:12 Відповісти
Цей матьорий. Цей на коксі не злазячи вже скільки років живе.
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13.05.2024 20:00 Відповісти
є ультиматумом для Москви

А нічого, що ви, суки, Україні пропонуєте те ж саме під виглядом "миру"???
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13.05.2024 18:59 Відповісти
так за словами тогож пса-лаврова рашка вже 10 років воює з Заходом та НАТОю
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13.05.2024 19:01 Відповісти
таке враження що лавров керує рашою, так впевнено заявляє про те, про се. А як там доця?
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13.05.2024 19:01 Відповісти
А от цікаво, чому наші не можуть відправити її до Ківи? І інших діточок можновладців і олігархів також? Ну камон, вони там не ходять із купою охорони...
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13.05.2024 19:12 Відповісти
на території штатів? та ну...
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13.05.2024 19:14 Відповісти
Ну можна не штати. Є Монако, яке навіть не у ЄС і яке не має своїх спецслужб від слова взагалі. Є ОАЕ, де копи - такі ж тіктокери, як і кадировці.
Та й у США завжди можна найняти якого нєгра-наріка за дозу, щоб виглядало, як напад на вулиці...
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13.05.2024 19:17 Відповісти
А куди ви ,курва ,дінетеся)Мусите,уроди.
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13.05.2024 19:03 Відповісти
РоZZия готова воевать со странами Запада, но нет военной техники и личного состава
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13.05.2024 19:04 Відповісти
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13.05.2024 19:27 Відповісти
Кавалерийские войска. И-го-го !
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13.05.2024 19:05 Відповісти
Забули спитати в коняки.
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13.05.2024 19:06 Відповісти
"Дебiлы, мля" (с)
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13.05.2024 19:11 Відповісти
З вами взагалі не потрібно розмовляти. А просто ви*бати і висушити. Шкода, що цивілізований світ ще до цього не дозрів.
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13.05.2024 19:15 Відповісти
А пуп не развяжется,со странами Запада воевать??И главное чем??Тушку Чапаева в реке Урал нашли?? Ржавый "Максим" с дохлой Анкой достали??Полудурки ипанутые
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13.05.2024 19:17 Відповісти
Но-но! У лаптів є секретна чудо-зброя. От як нажеруться щєй, та як напшукають, то враз усі солдати НАТИ, позатикавши носи, втікнуть.
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13.05.2024 20:27 Відповісти
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13.05.2024 19:20 Відповісти
Дуэт "Пьяный мерин".
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13.05.2024 19:56 Відповісти
Спасибо тупому Западу что профинансировал єтих идиоиов.
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13.05.2024 19:21 Відповісти
Кацапи влізли в лайно, а вилізти не можуть, бо, або держак від лопати в сраку, або мотузка в Гаазі!
Пуйло буде гнати своїх рабів до останнього, щоб зберегти свою шкіру!
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13.05.2024 19:22 Відповісти
понтьі москотскіх старперов...
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13.05.2024 19:23 Відповісти
странам Запада недели хватит чтобы закопать этот кусок гавна
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13.05.2024 19:27 Відповісти
Здається кацапня готова обісратися до кінця. Тільки хоче щоб це були війська НАТО.
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13.05.2024 19:32 Відповісти
У запада нет ни пехоты ни танков воевать с роzией.
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13.05.2024 19:33 Відповісти
Пехота с танками это против моджахедов. Для срашки есть флот, авиация, ракеты.
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13.05.2024 19:54 Відповісти
Флот это для борьбы с островными туземцами, не более.
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13.05.2024 19:57 Відповісти
Доктрина НАТО не передбачає мясні війни, це совковий стиль який ми нажаль також перейняли,

а захоплення переваги в повітрі та знищення забезпечення ворога і техніку авіаударами....

в цьому плані тільки в штатів літаків більше чим в раші і в Китая разом... а нові їх літаки F35 та F22 перевищують їх в технічному плані
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13.05.2024 20:34 Відповісти
У РФ перевага у повiтри, i шо? Третiй рiк знищують...
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13.05.2024 21:31 Відповісти
У них наразі немає переваги в повітрі за межами передової, що їхні літаки ******** інші міста... чи наносять ракетні удари... навіть на передовій каби скидають із відстані через загрозу роботи ППО по ним.... Орки наразі немають протирадарних ракет які можуть знищити ******* ППО НАТО...
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13.05.2024 22:05 Відповісти
У ********* ППО дуже обмежений радiус, Патриот 180 КМ усього. Можно запускати ракети З-З вiчно.
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13.05.2024 22:48 Відповісти
Орки залітають на територію дальше 20 км від передової?.... ні ... тому що є ще ППО.... старих Міг29 вони точно не бояться

Нато наразі має протирадарні ракети і ракети повітря-земля для знищення ППО... нам нажаль нові версії не дадуть...
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13.05.2024 23:21 Відповісти
ППО е у Киевi. А на передку наш живий особистий склад знищують кабами орки.
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14.05.2024 00:03 Відповісти
Лошадка готова воювати з овсом
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13.05.2024 19:33 Відповісти
" Так це ж вже було..."
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13.05.2024 19:36 Відповісти
от же падли, зробили з України "поле бою"! Хоча тут частково є вина деяких так званих "українців"
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13.05.2024 19:39 Відповісти
Коли вже почнуть? Бо це саме те, що врятує нас і весь світ від поступового сповзання в провалля бескінечної війни. Це як у вуличной бійки - якщо тобі вдалось швидко натовкти ******** пику кулаком, то все закінчіться, а якщо ні, то він дістане ніж, виламає дрин, покличе друзів і не факт, що звичайна бійка не закінчіться вбивством. Запобігання ескалації приведе до безмежної ескалації, просто потрібен час...
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13.05.2024 19:44 Відповісти
Смешной. Ну рискни, дебил, blyad 😂
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13.05.2024 19:51 Відповісти
Смикаються п*дари
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13.05.2024 19:53 Відповісти
Орки блефуют. Они Авдеевку 12 лет брали, какая там война с НАТО.
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13.05.2024 19:55 Відповісти
Блефують допоки Захід на цей блеф ведеться. Чи робить вигляд, що ведеться. Якби показали, що ці тупі погрози їм до сраки і в разі ескалації зі сторони раши вона справді отримає п..дюлєй од усіх країн заходу - одразу і припинився б і цей пєрдьож старої клячі і багато чого іншого.
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13.05.2024 20:18 Відповісти
Бодался теленок с дубом.
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13.05.2024 19:57 Відповісти
Очень хочется верить, что это их последняя глупость. Но видя действия НАТО (особенно США), уже как-то ни во что не верится
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13.05.2024 20:13 Відповісти
Нагодували кацапи Старого Шкапа галюциногенним вівсом.
От і плющить Старого Шкапа...
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13.05.2024 20:22 Відповісти
Для нас це б був реально вихід з цього тупика та швидке вирішення ситуації.... але орки дальше заяв не підуть... діти орківської еліти та гроші на Заході
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13.05.2024 20:36 Відповісти
Старий кінь звісно готовий ... "воювати" в кабінеті. А як там кацапня готова його вже не цікавить ? Царь все порішав ?
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13.05.2024 21:53 Відповісти
За грошi вони одне одного повбивають))
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13.05.2024 22:00 Відповісти
А це обовʼязково коментуватт?)))
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13.05.2024 22:34 Відповісти
Здохни,коняка.
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13.05.2024 23:39 Відповісти
Лавров також готовий воювати, як і Кулєба.
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13.05.2024 23:56 Відповісти
ну будут же, только не упомянул что пи-дюлей быстро получат
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14.05.2024 00:19 Відповісти
 
 