Лавров заявив, що Росія готова воювати з країнами Заходу, якщо ті відправлять війська на поле бою в Україну
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у разі, якщо Захід захоче воювати за Україну на полі бою, Росія буде до цього готова.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Це їхнє право, якщо хочуть, щоб це було на полі бою - буде на полі бою", - сказав Лавров.
Крім цього, Лавров заявив, що мирні переговори щодо України, які заплановані на середину червня у Швейцарії без участі РФ, є ультиматумом для Москви. Очільник МЗС країни-агресорки сказав, що це схоже на винесення "догани" школяру на нараді, яка пройшла за зачиненими дверима.
"Так ні з ким не можна розмовляти, а тим більше з нами", - заявив російський міністр.
До слова, раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова гнівно відреагувала на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну. Вона пригрозила атакувати французькі війська, якщо ті опиняться в Україні.
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а нам українцям зась 🙁
Москалі кляті , ідіть до пекла 😡
А нічого, що ви, суки, Україні пропонуєте те ж саме під виглядом "миру"???
Та й у США завжди можна найняти якого нєгра-наріка за дозу, щоб виглядало, як напад на вулиці...
Пуйло буде гнати своїх рабів до останнього, щоб зберегти свою шкіру!
а захоплення переваги в повітрі та знищення забезпечення ворога і техніку авіаударами....
в цьому плані тільки в штатів літаків більше чим в раші і в Китая разом... а нові їх літаки F35 та F22 перевищують їх в технічному плані
Нато наразі має протирадарні ракети і ракети повітря-земля для знищення ППО... нам нажаль нові версії не дадуть...
От і плющить Старого Шкапа...