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Новости Война
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В ЕС отреагировали на угрозы Лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя: "Достаточно одного слова Путина, чтобы война закончилась"

У ЄС відреагували на чергові погрози Лаврова

Представитель президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что, если Запад хочет решить вопрос Украины на поле боя, Россия будет готова к этому. Он заявил, что именно Россия, а не ЕС, начала войну и стремится к решению конфликта на поле боя.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на сайт Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя ЕС, чтобы война в Украине закончилась, достаточно одного слова российского диктатора Владимира Путина - вывести войска.

"Россия просто игнорирует все, что мы говорили с тех пор, как российские войска незаконно вторглись в Украину в феврале 2022 года. Войны быть не должно. Если есть война, то это потому, что Россия развязала войну. Чтобы война закончилась, нужно лишь одно слово Путина - вывести войска. Это закончит войну", - заявил Мамер.

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Он также подчеркнул, что Европейский Союз - это "философия мира и решения разногласий путем диалога".

"Это не украинские силы выступили против другой страны. Это российские войска двинулись против Украины. Поэтому мы не будем комментировать каждое заявление по этому поводу российских официальных лиц, но наша позиция очень четкая", - добавил спикер фон дер Ляйен.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Запад захочет воевать за Украину на поле боя, Россия будет к этому готова.

Автор: 

россия (95413) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+13
фашиста втихомирювали всім світом і його нашадка,рашиста,потрібно втихомирити теж всім світом...Поле бою перенести в 3,14дерацію ,відкрити другий фронт ,ось і вся куйня ,Рашистську скажену собаку потрібно присипляти інакше вона багатьох, ще покусає....
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13.05.2024 19:50
+12
Сумно.... Європою керують не зовсім сміливі люди. Рашиський режим нелюдей це відчув..... а ще Китай поки "не зробив свою справу" , вичікує.
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13.05.2024 19:44
+10
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13.05.2024 19:52
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Сумно.... Європою керують не зовсім сміливі люди. Рашиський режим нелюдей це відчув..... а ще Китай поки "не зробив свою справу" , вичікує.
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13.05.2024 19:44 Ответить
Тут є один важливий момент: жодна країеа - член ЄС не може ваести війська в Україну без запрошенняукраїнської сторони. Зєлєнскій ніколи не просив ввести війська, натомість просив зброю і гроші. Про це неодноразово наголосували високі європейські чиновники. Чому так - то інше питання. У мене є власна думка, але вона не претендує на абсолютну істину.
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13.05.2024 20:03 Ответить
Це теж є.
Тут виявилось вони розмінували Харьківську обл., у 2023 році..... як раз там де рашисти й полізли нещодавно..... "совпадєніє"???.....
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13.05.2024 22:40 Ответить
Людмила Ви читали той меморандум?
Почитайте й у вас не виникатиме, можливо, дурних думок.
За той меморандум Кучма має відповідати.
США та Британії велика вдячність за підтримку й допомогу!
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14.05.2024 10:02 Ответить
бойовий кацапоармянськи кінь на полі бою? - вже хочу бачити...🤣
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13.05.2024 19:44 Ответить
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13.05.2024 19:44 Ответить
У ***** дороги назад вже нема, навіть якби і хотів. Свої нє паймут і лінчують.
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13.05.2024 19:50 Ответить
фашиста втихомирювали всім світом і його нашадка,рашиста,потрібно втихомирити теж всім світом...Поле бою перенести в 3,14дерацію ,відкрити другий фронт ,ось і вся куйня ,Рашистську скажену собаку потрібно присипляти інакше вона багатьох, ще покусає....
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13.05.2024 19:50 Ответить
Наiвний чукотьсий юноша. Нiхто не збираеться присипляти сцобаку. Сподiваються, що це зробимо ми.
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13.05.2024 19:53 Ответить
100% але зараз світом керують не дуже сміливі політикі які й досі панічно бояться Засрашку та "ескалації"..... нажаль навіть Британія вже не та що при Черчілі.
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13.05.2024 19:53 Ответить
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13.05.2024 19:52 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПАМ !!!
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13.05.2024 19:56 Ответить
Як завжди на війну відправляють всіх ті, хто туди не збирається йти. Хворі на голову люди.
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13.05.2024 19:57 Ответить
Просто тре було на йух лошадь прслати
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13.05.2024 19:59 Ответить
Хм, кентавр говорить про готовність воювати з військами НАТО, а цей пан розповідає про те що *уйло може зупинити війну-тут мова іде про готовність *ула далі воювати, а не зупиняти війну..
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13.05.2024 20:11 Ответить
була бла бла...сцикуни...
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13.05.2024 20:14 Ответить
Нет.
Никакого "слова путина" недостаточно.
Евроидиоты не понимают, что вначале нужно разгромить рашистский вермахт. Без этого ничего не изменится.
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13.05.2024 20:50 Ответить
Так-так, ***** почав наймасштабнішу (після 2 світової) війну у Європі для того, щоб передумати і вивести війська. У вас там зовсім вже дах поїхав?
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13.05.2024 20:55 Ответить
Что можно сказать на "заявление" Лаврова...
Лающая собака не кусает.
Прошу прощения у всех собак за сравнение с лавровым...
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13.05.2024 21:24 Ответить
Розовые пони очень наивны и ***** это понял.
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13.05.2024 21:47 Ответить
Не наївні, а до усрачки налякані і зроблять усе, щоб уникнути зіткнення з рашою. і так, ***** це зрозумів дуже добре і зараз пробує на це тиснути.
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13.05.2024 21:56 Ответить
Слова для Путлєра не достатньо щоб закінчилася війна. Треба словом і револьвером… і табакеркою для контролю.
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13.05.2024 23:24 Ответить
 
 