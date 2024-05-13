В ЕС отреагировали на угрозы Лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя: "Достаточно одного слова Путина, чтобы война закончилась"

Представитель президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что, если Запад хочет решить вопрос Украины на поле боя, Россия будет готова к этому. Он заявил, что именно Россия, а не ЕС, начала войну и стремится к решению конфликта на поле боя.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на сайт Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя ЕС, чтобы война в Украине закончилась, достаточно одного слова российского диктатора Владимира Путина - вывести войска.

"Россия просто игнорирует все, что мы говорили с тех пор, как российские войска незаконно вторглись в Украину в феврале 2022 года. Войны быть не должно. Если есть война, то это потому, что Россия развязала войну. Чтобы война закончилась, нужно лишь одно слово Путина - вывести войска. Это закончит войну", - заявил Мамер.

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Он также подчеркнул, что Европейский Союз - это "философия мира и решения разногласий путем диалога".

"Это не украинские силы выступили против другой страны. Это российские войска двинулись против Украины. Поэтому мы не будем комментировать каждое заявление по этому поводу российских официальных лиц, но наша позиция очень четкая", - добавил спикер фон дер Ляйен.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Запад захочет воевать за Украину на поле боя, Россия будет к этому готова.