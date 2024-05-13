У ЄС відреагували на погрози Лаврова про готовність "битися" із Заходом на полі бою: "Достатньо одного слова Путіна, щоб війна закінчилася"
Речник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Ерік Мамер відповів на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про те, що, якщо Захід хоче розв’язати питання України на полі бою, Росія буде готова до цього. Він заявив, що саме Росія, а не ЄС, розпочала війну і прагне розв’язання конфлікту на полі бою.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на сайт Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ.
За словами представника ЄС, щоб війна в Україні закінчилася, достатньо одного слова російського диктатора Володимира Путіна – вивести війська.
"Росія просто ігнорує все, що ми говорили, відколи російські війська незаконно вторглися в Україну в лютому 2022 року. Війни бути не повинно. Якщо є війна, то це тому, що Росія розв'язала війну. Щоб війна закінчилася, потрібно лише одне слово Путіна - вивести війська. Це закінчить війну", - заявив Мамер.
Він також наголосив, що Європейський Союз - це "філософія миру і вирішення розбіжностей шляхом діалогу".
"Це не українські сили виступили проти іншої країни. Це російські війська рушили проти України. Тому ми не будемо коментувати кожну заяву з цього приводу російських офіційних осіб, але наша позиція дуже чітка", - додав речник фон дер Ляєн.
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у разі, якщо Захід захоче воювати за Україну на полі бою, Росія буде до цього готова.
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Тут виявилось вони розмінували Харьківську обл., у 2023 році..... як раз там де рашисти й полізли нещодавно..... "совпадєніє"???.....
Почитайте й у вас не виникатиме, можливо, дурних думок.
За той меморандум Кучма має відповідати.
США та Британії велика вдячність за підтримку й допомогу!
Никакого "слова путина" недостаточно.
Евроидиоты не понимают, что вначале нужно разгромить рашистский вермахт. Без этого ничего не изменится.
Лающая собака не кусает.
Прошу прощения у всех собак за сравнение с лавровым...