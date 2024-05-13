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Новини Війна
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У ЄС відреагували на погрози Лаврова про готовність "битися" із Заходом на полі бою: "Достатньо одного слова Путіна, щоб війна закінчилася"

У ЄС відреагували на чергові погрози Лаврова

Речник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Ерік Мамер відповів на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про те, що, якщо Захід хоче розв’язати питання України на полі бою, Росія буде готова до цього. Він заявив, що саме Росія, а не ЄС, розпочала війну і прагне розв’язання конфлікту на полі бою.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на сайт Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ.

За словами представника ЄС, щоб війна в Україні закінчилася, достатньо одного слова російського диктатора Володимира Путіна – вивести війська.

"Росія просто ігнорує все, що ми говорили, відколи російські війська незаконно вторглися в Україну в лютому 2022 року. Війни бути не повинно. Якщо є війна, то це тому, що Росія розв'язала війну. Щоб війна закінчилася, потрібно лише одне слово Путіна - вивести війська. Це закінчить війну", - заявив Мамер.

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Він також наголосив, що Європейський Союз - це "філософія миру і вирішення розбіжностей шляхом діалогу".

"Це не українські сили виступили проти іншої країни. Це російські війська рушили проти України. Тому ми не будемо коментувати кожну заяву з цього приводу російських офіційних осіб, але наша позиція дуже чітка", - додав речник фон дер Ляєн.

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Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у разі, якщо Захід захоче воювати за Україну на полі бою, Росія буде до цього готова.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (65002) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+13
фашиста втихомирювали всім світом і його нашадка,рашиста,потрібно втихомирити теж всім світом...Поле бою перенести в 3,14дерацію ,відкрити другий фронт ,ось і вся куйня ,Рашистську скажену собаку потрібно присипляти інакше вона багатьох, ще покусає....
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13.05.2024 19:50
+12
Сумно.... Європою керують не зовсім сміливі люди. Рашиський режим нелюдей це відчув..... а ще Китай поки "не зробив свою справу" , вичікує.
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13.05.2024 19:44
+10
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13.05.2024 19:52
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Сумно.... Європою керують не зовсім сміливі люди. Рашиський режим нелюдей це відчув..... а ще Китай поки "не зробив свою справу" , вичікує.
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13.05.2024 19:44 Відповісти
Тут є один важливий момент: жодна країеа - член ЄС не може ваести війська в Україну без запрошенняукраїнської сторони. Зєлєнскій ніколи не просив ввести війська, натомість просив зброю і гроші. Про це неодноразово наголосували високі європейські чиновники. Чому так - то інше питання. У мене є власна думка, але вона не претендує на абсолютну істину.
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13.05.2024 20:03 Відповісти
Це теж є.
Тут виявилось вони розмінували Харьківську обл., у 2023 році..... як раз там де рашисти й полізли нещодавно..... "совпадєніє"???.....
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13.05.2024 22:40 Відповісти
Людмила Ви читали той меморандум?
Почитайте й у вас не виникатиме, можливо, дурних думок.
За той меморандум Кучма має відповідати.
США та Британії велика вдячність за підтримку й допомогу!
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14.05.2024 10:02 Відповісти
бойовий кацапоармянськи кінь на полі бою? - вже хочу бачити...🤣
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13.05.2024 19:44 Відповісти
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13.05.2024 19:44 Відповісти
У ***** дороги назад вже нема, навіть якби і хотів. Свої нє паймут і лінчують.
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13.05.2024 19:50 Відповісти
фашиста втихомирювали всім світом і його нашадка,рашиста,потрібно втихомирити теж всім світом...Поле бою перенести в 3,14дерацію ,відкрити другий фронт ,ось і вся куйня ,Рашистську скажену собаку потрібно присипляти інакше вона багатьох, ще покусає....
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13.05.2024 19:50 Відповісти
Наiвний чукотьсий юноша. Нiхто не збираеться присипляти сцобаку. Сподiваються, що це зробимо ми.
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13.05.2024 19:53 Відповісти
100% але зараз світом керують не дуже сміливі політикі які й досі панічно бояться Засрашку та "ескалації"..... нажаль навіть Британія вже не та що при Черчілі.
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13.05.2024 19:53 Відповісти
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13.05.2024 19:52 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПАМ !!!
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13.05.2024 19:56 Відповісти
Як завжди на війну відправляють всіх ті, хто туди не збирається йти. Хворі на голову люди.
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13.05.2024 19:57 Відповісти
Просто тре було на йух лошадь прслати
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13.05.2024 19:59 Відповісти
Хм, кентавр говорить про готовність воювати з військами НАТО, а цей пан розповідає про те що *уйло може зупинити війну-тут мова іде про готовність *ула далі воювати, а не зупиняти війну..
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13.05.2024 20:11 Відповісти
була бла бла...сцикуни...
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13.05.2024 20:14 Відповісти
Нет.
Никакого "слова путина" недостаточно.
Евроидиоты не понимают, что вначале нужно разгромить рашистский вермахт. Без этого ничего не изменится.
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13.05.2024 20:50 Відповісти
Так-так, ***** почав наймасштабнішу (після 2 світової) війну у Європі для того, щоб передумати і вивести війська. У вас там зовсім вже дах поїхав?
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13.05.2024 20:55 Відповісти
Что можно сказать на "заявление" Лаврова...
Лающая собака не кусает.
Прошу прощения у всех собак за сравнение с лавровым...
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13.05.2024 21:24 Відповісти
Розовые пони очень наивны и ***** это понял.
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13.05.2024 21:47 Відповісти
Не наївні, а до усрачки налякані і зроблять усе, щоб уникнути зіткнення з рашою. і так, ***** це зрозумів дуже добре і зараз пробує на це тиснути.
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13.05.2024 21:56 Відповісти
Слова для Путлєра не достатньо щоб закінчилася війна. Треба словом і револьвером… і табакеркою для контролю.
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13.05.2024 23:24 Відповісти
 
 