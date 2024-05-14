Идея отправки войск в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне ЕС, - министр обороны страны Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея направления эстонских военнослужащих в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

По его словам, в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что сейчас среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", - отметил Певкур.

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Отметим, ранее американское издание Breaking Defence, со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла, выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.

"Я думаю, что там (в издании Breaking Defense, - ред.), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то делать самостоятельно", - добавил глава Минобороны Эстонии.

Сейчас приоритетом для Эстонии является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах, добавил Певкур,

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