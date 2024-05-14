Идея отправки войск в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне ЕС, - министр обороны страны Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея направления эстонских военнослужащих в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского Союза.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.
По его словам, в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.
"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что сейчас среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", - отметил Певкур.
Отметим, ранее американское издание Breaking Defence, со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла, выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.
"Я думаю, что там (в издании Breaking Defense, - ред.), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то делать самостоятельно", - добавил глава Минобороны Эстонии.
Сейчас приоритетом для Эстонии является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах, добавил Певкур,
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Рузьгою ця ваша поведінка називається "хорохориться", українською - "приндитися".
Та і сумніваюсь що вони зайдуть без авіації і ППО... Не бачив ні однієї натівської компанії де вони діяли без підтримки з повітря і подавлення ворожої авіації
максимум згадаєш табличку ділення якщо її погано знаєш і поїдеш жити на захід... а ще повезе то і послом
єдино вірне і "чітке розуміння" тут - це створення контингенту військ Антипутінської коаліції на базі Рамштайну. і тоді не буде тих сцикливих заяв, що війська НАТО не можна вводити в інші країни, бо це оборонний блок.
А євпропеєць мислить: ми в нато і воно нас захистить. І не факт що путін піде против нато. Ми сильні і він нас боїться. Він також буде знекровлений і йому треба час переварити Україну (царство їй небесне). Ну і в гіршому випадку, вам скажуть. Ми зможемо з ними якось домовитися.
Так що забудьте за будь-яку коаліцію. Ми самі. І це страшно
- зе і ко не збирались і не збираються звертатить до країн НАТО щодо введення їх військ
- НАТО, видихаючи з полегшенням, і самі не сильно хотіли .
Можна скільки завгодно просити яз чи тамагавки але скоріш за все відповідь буде негативна. Навіть Тауруси бояться надати, хоча просять їх давно.
Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.
//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //
А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.
Може через рік, але це не певно, може їх самих вже рятувати буде потрібно і вже черга буде стояти за статтю 5, яка перейде в 4, 3, 2, 1 - Пууук
Коли керівництво України...