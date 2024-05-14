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Новости Война
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Идея отправки войск в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне ЕС, - министр обороны страны Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея направления эстонских военнослужащих в Украину не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

По его словам, в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что сейчас среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", - отметил Певкур.

Также читайте: Советник президента Эстонии Ролл: Мы всерьез обсуждаем отправку войск на запад Украины

Отметим, ранее американское издание Breaking Defence, со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла, выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.

"Я думаю, что там (в издании Breaking Defense, - ред.), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то делать самостоятельно", - добавил глава Минобороны Эстонии.

Сейчас приоритетом для Эстонии является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах, добавил Певкур,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония и союзники должны быть открытыми к идее отправки войск в Украину, - заместитель главы МИД Силласте-Эллинг

Автор: 

Эстония (1420)


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Топ комментарии
+13
Ну хоч побалакали
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14.05.2024 15:09
+9
Звичайно шо не набула. Шоу показали, в яке навіть російський диктатор не повірив. Більше того він його навіть не помітив.
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14.05.2024 15:12
+8
Та не дуже й вірилось.
Рузьгою ця ваша поведінка називається "хорохориться", українською - "приндитися".
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14.05.2024 15:11
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Ну хоч побалакали
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14.05.2024 15:09 Ответить
Альянс створила Франція з Брітаніею. ЕС тут нідочого. Як і НАТО.
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14.05.2024 15:27 Ответить
Так. Президент України чомусь не просить про допомогу у військах НАТО. Не зрозуміло чому...Бо нас 38 млн, а у орків 140 млн населення. Як ми самі можемо протистояти такій орді...
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14.05.2024 15:44 Ответить
плюс вони вербують в інших країнах і з баблом і ресурсами у них набагато краще. Невідомо скліьки років кацапи можуть ще воювати, Украна навряд чи стільки витримає.
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14.05.2024 22:18 Ответить
Та не дуже й вірилось.
Рузьгою ця ваша поведінка називається "хорохориться", українською - "приндитися".
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14.05.2024 15:11 Ответить
Хохоритись
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14.05.2024 15:13 Ответить
Звичайно шо не набула. Шоу показали, в яке навіть російський диктатор не повірив. Більше того він його навіть не помітив.
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14.05.2024 15:12 Ответить
Кацапи самі вам введуть
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14.05.2024 15:13 Ответить
їм немає тут чого робити. Хіба що на рівні політичного підсрачника ***** це зробити!
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14.05.2024 15:13 Ответить
А що??? є бажання тіки попистіти"!, тай кинути щось там для замилювання очей! (, а подихати стримуючи орду, такого бажання та розвитку у них, ні в кого немає!(,
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14.05.2024 15:17 Ответить
французи виявили намір відправити близько 2-х тисяч легіонерів. Що їм тут робити? Вони якось кардинально змінять сценарій війни в кількості двох тисяч? Сумніваюся. Та й їх ще потрібно навчити воювати у нашій віні. Це ж не з підкореними племенами воювати. Нагадайте будь ласка коли французи крайній раз воювали, в якій війні?? Тому і вважаю ці заяви виключно політичним піаром, спробами досягти певного лідерства в ЄС, та й копняком *****.
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14.05.2024 15:42 Ответить
Рівень підготовки легіонерів набагато кращий чим тих кого після деяких центрів і 7-10 пострілів відправляють на поповнення...

Та і сумніваюсь що вони зайдуть без авіації і ППО... Не бачив ні однієї натівської компанії де вони діяли без підтримки з повітря і подавлення ворожої авіації
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14.05.2024 16:54 Ответить
окопна війна. Як давно легіонери приймали участь в окопній війні?? Сидіти під КАБами - переконані, що там в бліндажі згодиться їх елітна підготовка? А в штурмовики їх точно не відправлять. Єдине для чого цей невеликий контингент може знадобитися, це замінити на деяких інфраструктурних об'єктах наших бійців, тобто той резерв, який вже є підготовлений. Почула таку версію сьогодні в Петра Черника.
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14.05.2024 22:21 Ответить
Ще раз кажу окопні війни це пережиток совка і нажаль наш стиль ніхто в НАТО не збирається ніколи воювати мясом чи снарядами, що на заході найперше закупляють і в великих кількостях не снаряди чи танки... а авіацію, ракети і Хаймарси
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14.05.2024 22:32 Ответить
та звісно, півтори тисячі легіонерів змінять всю війну на лінії фронту довжиною в тисячу км. Не смішіть. Ми саме таку війну і маємо - окопну, і навіть вже підземну.
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14.05.2024 22:35 Ответить
Ви мене чуєте коли є достатньо дронів авіації і ракет ... Кабів якось і не буде
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14.05.2024 22:39 Ответить
Де є?? Деееее?? 3-тя штурмова - Харківщина, навмисно вчора в друга поцікавилася як справи в його сина, бо він там зараз, то каже немає чим стріляти. Пригнали два танчика - один без боєкомплекту, інший взагалі ледь доїхав і тепер ковиряються в ньому. А на ротації між іншим вже більше місяця, після Зеніту, з Авдосу вийшов, потім лікував поранення, потім дитинка в родині народилася, дали 10 днів відпустки і з того часу на ротації. То де є??? І це між іншим - елітний підрозділ!! Тому досить вже цих байок про нату та її зброю. Воюємо ми як у другу світову. Хіба що дрончики додалися.
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14.05.2024 23:09 Ответить
але ж дрончики ті з'явилися НЕ ТІЛЬКИ В НАС !!!!
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14.05.2024 23:10 Ответить
Ми не Нато ми дуже корумпована держава де за два роки війни будують метро на декілька міліардів або дорогу з Харькова в сторону раші за 300 млн але побудувати підземний завод по виробництву ракет того ж Грім2 або Нептун в захищеному Патріотами Києва... не можуть
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15.05.2024 00:22 Ответить
Ви читали що я нижче написав.. це відбувалось 30 років, просто зараз її апогей, вибори і протести заборонені... роби що хочеш ніякого покарання не буде...

максимум згадаєш табличку ділення якщо її погано знаєш і поїдеш жити на захід... а ще повезе то і послом
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15.05.2024 14:17 Ответить
Якби не корупціонери 30 років при владі ми також зараз б мали ракети та високоточне РСЗО та більш впевнений що і війни б не було... тому що орки розуміли б що будуть удари по їх промисловості та інфраструктурі
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14.05.2024 22:35 Ответить
так ви ж і вибирали тих "корупціонерів".. Ні??
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14.05.2024 22:38 Ответить
Французи кажете??--их ніхто не посилав би на нуль, це по-перше, там потрібне спілкування, що створило б, деякі труднощі, а наприклад кілька батальйонів ППО-було б саме то!!, так само можна було б використовувати і в інших сферах, так що не потрібно тут про " кардинально змінять "(, Змінять!!!, як що захочуть!,
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14.05.2024 17:50 Ответить
а як при наявності мовного бар'єру взагалі навіть з укр.командуванням спілкуватися? Чи вони з французським командуванням будуть спілкуватися по питанням війни в Україні?)
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14.05.2024 22:23 Ответить
Запахне у европі Бучею,побежите самі.Зараз ви думаете,що вас не торкнулося.Бо путін дурни.Не туди пішов.
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14.05.2024 15:17 Ответить
Та ніхто на вас і не розраховує! Але ви теж не сподівайтесь на нато!
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14.05.2024 15:23 Ответить
"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур.

єдино вірне і "чітке розуміння" тут - це створення контингенту військ Антипутінської коаліції на базі Рамштайну. і тоді не буде тих сцикливих заяв, що війська НАТО не можна вводити в інші країни, бо це оборонний блок.
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14.05.2024 15:39 Ответить
типу країни що могли увійти у атипут. коаліцію і нато - відрізняються??? агов, це ті ж самі однакові ссикуни, які не збираються воювати! ні тут, ні будь-де! прокиньтеся!
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14.05.2024 22:19 Ответить
хм. може й так.. однак, їм потім з величезнооою ймовірністю доведеться воювати з кацапами. то ж краще це робити з українцями пліч-о-пліч, а не проти кацапів і поневолених українців. бо ймовірність того, що кацапи зупиняться після того як проковтнуть Україну, зовсім невелика.
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14.05.2024 23:47 Ответить
ви мислите як українець.
А євпропеєць мислить: ми в нато і воно нас захистить. І не факт що путін піде против нато. Ми сильні і він нас боїться. Він також буде знекровлений і йому треба час переварити Україну (царство їй небесне). Ну і в гіршому випадку, вам скажуть. Ми зможемо з ними якось домовитися.

Так що забудьте за будь-яку коаліцію. Ми самі. І це страшно
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14.05.2024 23:55 Ответить
так, не факт, шо путєн піде проти НАТО. проте і гарантії, що не піде теж немає. бо він може і не відкрито піти. а гібридно, як в 14-му пішов проти України.. тож питання введення в Україну військ на підмогу - питання часу. бо домовитись з путєним не вийде. він ніколи не буде виконувати своїх домовленостей, а буде намагатися розколоти НАТО і поглинути Європу економічно. наприклад, посадити на свою газову голку і монопольно качати газ у Європу по космічним цінам. чому він так за Сирію тримається? бо з Катару через Сирію у Європу планували протягнути газопровід, який би сильно дав би по щам газпрому. тож путєн зіграв на випередження. надіятись на домовленості з ху йлом - діло програшне.
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15.05.2024 00:06 Ответить
це все демагогія і абстракція. Ось почни їх реально бомбити -ото буде ефект. А так вони протолерують будь-що, тим більше економічні питання
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15.05.2024 23:27 Ответить
може демагогія. а може це у вас демагогія. достеменно ні ви, ні я, а також ще дуже багато хто цього не знаємо. проте військові завжди планують по найгіршому сценарію. і зараз такий час, що до таких можливих гірших сценаріїв потрібно бути готовими. а ще краще зробити так, щоб такі сценарії не настали... як кацапи зробили з Кримом - на упріждєніє, шоби баз НАТО в Криму не було. тільки тоді загрози чи ймовірності появи у Криму бази НАТО не було взагалі, а от зараз ймовірність конфлікту кацапів з країнами НАТО набагато більша, ніж ймовірність появи натівських баз у Криму станом на початок 2014-го року...
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16.05.2024 00:17 Ответить
сумний підсумок:

- зе і ко не збирались і не збираються звертатить до країн НАТО щодо введення їх військ

- НАТО, видихаючи з полегшенням, і самі не сильно хотіли .
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14.05.2024 15:48 Ответить
Про декі питання скоріш за все чемно попросили не згадувати, щоб не ставити партнерів в не зручне становище.
Можна скільки завгодно просити яз чи тамагавки але скоріш за все відповідь буде негативна. Навіть Тауруси бояться надати, хоча просять їх давно.
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14.05.2024 15:59 Ответить
Тут головне, що вона абсолютно не набуде "розвитку" в ОПі.
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14.05.2024 16:36 Ответить
,,Покиздела бы ещё, но болит влагали-щО,,!
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14.05.2024 16:36 Ответить
Тестують свій електорат, та бачать що ідея малопопулярна в ситій Европі.
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14.05.2024 16:51 Ответить
Треба в Азії і Африці наймати вояків, стимул - зарплата, а за сприяння самої держави - зернова знижка.
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14.05.2024 17:04 Ответить
Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони Естоні Певкур.

Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.

//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //


А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.
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14.05.2024 17:25 Ответить
Пішли міняти підгузники, тайм-аут ....
Може через рік, але це не певно, може їх самих вже рятувати буде потрібно і вже черга буде стояти за статтю 5, яка перейде в 4, 3, 2, 1 - Пууук
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14.05.2024 17:26 Ответить
То і в Єстонію нікого потім не відправлять, готуйся приймати "вєжлівих человечков" Єстонія.
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14.05.2024 17:56 Ответить
тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур. Джерело:
Коли керівництво України...
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14.05.2024 19:50 Ответить
Втомили вже. Краще мовчіть. Беріть приклад з нового Де Голя. Мовчить як риба об лід.
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14.05.2024 20:23 Ответить
Зеленский сказал, что нам войска стран НАТО не надо. Ибо Хло ругаться будет.
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14.05.2024 22:10 Ответить
Теоретично...гм...звичайно, на цих усіх рівнях, певні ідеї таки розглядаються. Бундесвер голову в пісок навряд чи ховає. Що пану Певкуру звеліли , те він і сказав.
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15.05.2024 00:07 Ответить
ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ !!!
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15.05.2024 00:56 Ответить
Європа розуміє що як що не дай Бог впаде Україна воювати прийдеться вже на своїй території і дорожче собі буде. Макрон правильно розставив акценти.
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15.05.2024 01:11 Ответить
Ну наша влада мала б не відмовляти Франції а просити щоб більшість країн Європи ввели свої війська сюди
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15.05.2024 01:46 Ответить
 
 