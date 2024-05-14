Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони країни Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея направлення естонських військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням ERR.

За його словами, в уряді Естонії не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур.

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Зазначимо, раніше американське видання Breaking Defence з посиланням на радника президента Естонії Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд Естонії всерйоз обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України.

"Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense - ред.), можливо, дали надто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії безперечно немає такої ініціативи, і Естонія безумовно не збирається щось робити самостійно", - додав глава Міноборони Естонії.

Наразі пріоритетом для Естонії є відправка боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах, додав Певкур,

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