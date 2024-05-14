Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони країни Певкур
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея направлення естонських військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням ERR.
За його словами, в уряді Естонії не було жодного конкретного обговорення такої можливості.
"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур.
Зазначимо, раніше американське видання Breaking Defence з посиланням на радника президента Естонії Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд Естонії всерйоз обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України.
"Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense - ред.), можливо, дали надто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії безперечно немає такої ініціативи, і Естонія безумовно не збирається щось робити самостійно", - додав глава Міноборони Естонії.
Наразі пріоритетом для Естонії є відправка боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах, додав Певкур,
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Рузьгою ця ваша поведінка називається "хорохориться", українською - "приндитися".
Та і сумніваюсь що вони зайдуть без авіації і ППО... Не бачив ні однієї натівської компанії де вони діяли без підтримки з повітря і подавлення ворожої авіації
максимум згадаєш табличку ділення якщо її погано знаєш і поїдеш жити на захід... а ще повезе то і послом
єдино вірне і "чітке розуміння" тут - це створення контингенту військ Антипутінської коаліції на базі Рамштайну. і тоді не буде тих сцикливих заяв, що війська НАТО не можна вводити в інші країни, бо це оборонний блок.
А євпропеєць мислить: ми в нато і воно нас захистить. І не факт що путін піде против нато. Ми сильні і він нас боїться. Він також буде знекровлений і йому треба час переварити Україну (царство їй небесне). Ну і в гіршому випадку, вам скажуть. Ми зможемо з ними якось домовитися.
Так що забудьте за будь-яку коаліцію. Ми самі. І це страшно
- зе і ко не збирались і не збираються звертатить до країн НАТО щодо введення їх військ
- НАТО, видихаючи з полегшенням, і самі не сильно хотіли .
Можна скільки завгодно просити яз чи тамагавки але скоріш за все відповідь буде негативна. Навіть Тауруси бояться надати, хоча просять їх давно.
Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.
//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //
А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.
Може через рік, але це не певно, може їх самих вже рятувати буде потрібно і вже черга буде стояти за статтю 5, яка перейде в 4, 3, 2, 1 - Пууук
Коли керівництво України...