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Новини Війна
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Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони країни Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея направлення естонських військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням ERR.

За його словами, в уряді Естонії не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони: Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору

Зазначимо, раніше американське видання Breaking Defence з посиланням на радника президента Естонії Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд Естонії всерйоз обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України.

"Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense - ред.), можливо, дали надто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії безперечно немає такої ініціативи, і Естонія безумовно не збирається щось робити самостійно", - додав глава Міноборони Естонії.

Наразі пріоритетом для Естонії є відправка боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах, додав Певкур,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія та союзники мають бути відкритими до ідеї відправки військ в Україну, - заступниця глави МЗС Сілласте-Еллінг

Автор: 

Естонія (1608)


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Топ коментарі
+13
Ну хоч побалакали
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14.05.2024 15:09
+9
Звичайно шо не набула. Шоу показали, в яке навіть російський диктатор не повірив. Більше того він його навіть не помітив.
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14.05.2024 15:12
+8
Та не дуже й вірилось.
Рузьгою ця ваша поведінка називається "хорохориться", українською - "приндитися".
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14.05.2024 15:11
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Ну хоч побалакали
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14.05.2024 15:09 Відповісти
Альянс створила Франція з Брітаніею. ЕС тут нідочого. Як і НАТО.
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14.05.2024 15:27 Відповісти
Так. Президент України чомусь не просить про допомогу у військах НАТО. Не зрозуміло чому...Бо нас 38 млн, а у орків 140 млн населення. Як ми самі можемо протистояти такій орді...
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14.05.2024 15:44 Відповісти
плюс вони вербують в інших країнах і з баблом і ресурсами у них набагато краще. Невідомо скліьки років кацапи можуть ще воювати, Украна навряд чи стільки витримає.
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14.05.2024 22:18 Відповісти
Та не дуже й вірилось.
Рузьгою ця ваша поведінка називається "хорохориться", українською - "приндитися".
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14.05.2024 15:11 Відповісти
Хохоритись
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14.05.2024 15:13 Відповісти
Звичайно шо не набула. Шоу показали, в яке навіть російський диктатор не повірив. Більше того він його навіть не помітив.
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14.05.2024 15:12 Відповісти
Кацапи самі вам введуть
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14.05.2024 15:13 Відповісти
їм немає тут чого робити. Хіба що на рівні політичного підсрачника ***** це зробити!
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14.05.2024 15:13 Відповісти
А що??? є бажання тіки попистіти"!, тай кинути щось там для замилювання очей! (, а подихати стримуючи орду, такого бажання та розвитку у них, ні в кого немає!(,
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14.05.2024 15:17 Відповісти
французи виявили намір відправити близько 2-х тисяч легіонерів. Що їм тут робити? Вони якось кардинально змінять сценарій війни в кількості двох тисяч? Сумніваюся. Та й їх ще потрібно навчити воювати у нашій віні. Це ж не з підкореними племенами воювати. Нагадайте будь ласка коли французи крайній раз воювали, в якій війні?? Тому і вважаю ці заяви виключно політичним піаром, спробами досягти певного лідерства в ЄС, та й копняком *****.
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14.05.2024 15:42 Відповісти
Рівень підготовки легіонерів набагато кращий чим тих кого після деяких центрів і 7-10 пострілів відправляють на поповнення...

Та і сумніваюсь що вони зайдуть без авіації і ППО... Не бачив ні однієї натівської компанії де вони діяли без підтримки з повітря і подавлення ворожої авіації
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14.05.2024 16:54 Відповісти
окопна війна. Як давно легіонери приймали участь в окопній війні?? Сидіти під КАБами - переконані, що там в бліндажі згодиться їх елітна підготовка? А в штурмовики їх точно не відправлять. Єдине для чого цей невеликий контингент може знадобитися, це замінити на деяких інфраструктурних об'єктах наших бійців, тобто той резерв, який вже є підготовлений. Почула таку версію сьогодні в Петра Черника.
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14.05.2024 22:21 Відповісти
Ще раз кажу окопні війни це пережиток совка і нажаль наш стиль ніхто в НАТО не збирається ніколи воювати мясом чи снарядами, що на заході найперше закупляють і в великих кількостях не снаряди чи танки... а авіацію, ракети і Хаймарси
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14.05.2024 22:32 Відповісти
та звісно, півтори тисячі легіонерів змінять всю війну на лінії фронту довжиною в тисячу км. Не смішіть. Ми саме таку війну і маємо - окопну, і навіть вже підземну.
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14.05.2024 22:35 Відповісти
Ви мене чуєте коли є достатньо дронів авіації і ракет ... Кабів якось і не буде
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14.05.2024 22:39 Відповісти
Де є?? Деееее?? 3-тя штурмова - Харківщина, навмисно вчора в друга поцікавилася як справи в його сина, бо він там зараз, то каже немає чим стріляти. Пригнали два танчика - один без боєкомплекту, інший взагалі ледь доїхав і тепер ковиряються в ньому. А на ротації між іншим вже більше місяця, після Зеніту, з Авдосу вийшов, потім лікував поранення, потім дитинка в родині народилася, дали 10 днів відпустки і з того часу на ротації. То де є??? І це між іншим - елітний підрозділ!! Тому досить вже цих байок про нату та її зброю. Воюємо ми як у другу світову. Хіба що дрончики додалися.
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14.05.2024 23:09 Відповісти
але ж дрончики ті з'явилися НЕ ТІЛЬКИ В НАС !!!!
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14.05.2024 23:10 Відповісти
Ми не Нато ми дуже корумпована держава де за два роки війни будують метро на декілька міліардів або дорогу з Харькова в сторону раші за 300 млн але побудувати підземний завод по виробництву ракет того ж Грім2 або Нептун в захищеному Патріотами Києва... не можуть
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15.05.2024 00:22 Відповісти
Ви читали що я нижче написав.. це відбувалось 30 років, просто зараз її апогей, вибори і протести заборонені... роби що хочеш ніякого покарання не буде...

максимум згадаєш табличку ділення якщо її погано знаєш і поїдеш жити на захід... а ще повезе то і послом
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15.05.2024 14:17 Відповісти
Якби не корупціонери 30 років при владі ми також зараз б мали ракети та високоточне РСЗО та більш впевнений що і війни б не було... тому що орки розуміли б що будуть удари по їх промисловості та інфраструктурі
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14.05.2024 22:35 Відповісти
так ви ж і вибирали тих "корупціонерів".. Ні??
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14.05.2024 22:38 Відповісти
Французи кажете??--их ніхто не посилав би на нуль, це по-перше, там потрібне спілкування, що створило б, деякі труднощі, а наприклад кілька батальйонів ППО-було б саме то!!, так само можна було б використовувати і в інших сферах, так що не потрібно тут про " кардинально змінять "(, Змінять!!!, як що захочуть!,
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14.05.2024 17:50 Відповісти
а як при наявності мовного бар'єру взагалі навіть з укр.командуванням спілкуватися? Чи вони з французським командуванням будуть спілкуватися по питанням війни в Україні?)
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14.05.2024 22:23 Відповісти
Запахне у европі Бучею,побежите самі.Зараз ви думаете,що вас не торкнулося.Бо путін дурни.Не туди пішов.
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14.05.2024 15:17 Відповісти
Та ніхто на вас і не розраховує! Але ви теж не сподівайтесь на нато!
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14.05.2024 15:23 Відповісти
"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур.

єдино вірне і "чітке розуміння" тут - це створення контингенту військ Антипутінської коаліції на базі Рамштайну. і тоді не буде тих сцикливих заяв, що війська НАТО не можна вводити в інші країни, бо це оборонний блок.
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14.05.2024 15:39 Відповісти
типу країни що могли увійти у атипут. коаліцію і нато - відрізняються??? агов, це ті ж самі однакові ссикуни, які не збираються воювати! ні тут, ні будь-де! прокиньтеся!
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14.05.2024 22:19 Відповісти
хм. може й так.. однак, їм потім з величезнооою ймовірністю доведеться воювати з кацапами. то ж краще це робити з українцями пліч-о-пліч, а не проти кацапів і поневолених українців. бо ймовірність того, що кацапи зупиняться після того як проковтнуть Україну, зовсім невелика.
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14.05.2024 23:47 Відповісти
ви мислите як українець.
А євпропеєць мислить: ми в нато і воно нас захистить. І не факт що путін піде против нато. Ми сильні і він нас боїться. Він також буде знекровлений і йому треба час переварити Україну (царство їй небесне). Ну і в гіршому випадку, вам скажуть. Ми зможемо з ними якось домовитися.

Так що забудьте за будь-яку коаліцію. Ми самі. І це страшно
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14.05.2024 23:55 Відповісти
так, не факт, шо путєн піде проти НАТО. проте і гарантії, що не піде теж немає. бо він може і не відкрито піти. а гібридно, як в 14-му пішов проти України.. тож питання введення в Україну військ на підмогу - питання часу. бо домовитись з путєним не вийде. він ніколи не буде виконувати своїх домовленостей, а буде намагатися розколоти НАТО і поглинути Європу економічно. наприклад, посадити на свою газову голку і монопольно качати газ у Європу по космічним цінам. чому він так за Сирію тримається? бо з Катару через Сирію у Європу планували протягнути газопровід, який би сильно дав би по щам газпрому. тож путєн зіграв на випередження. надіятись на домовленості з ху йлом - діло програшне.
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15.05.2024 00:06 Відповісти
це все демагогія і абстракція. Ось почни їх реально бомбити -ото буде ефект. А так вони протолерують будь-що, тим більше економічні питання
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15.05.2024 23:27 Відповісти
може демагогія. а може це у вас демагогія. достеменно ні ви, ні я, а також ще дуже багато хто цього не знаємо. проте військові завжди планують по найгіршому сценарію. і зараз такий час, що до таких можливих гірших сценаріїв потрібно бути готовими. а ще краще зробити так, щоб такі сценарії не настали... як кацапи зробили з Кримом - на упріждєніє, шоби баз НАТО в Криму не було. тільки тоді загрози чи ймовірності появи у Криму бази НАТО не було взагалі, а от зараз ймовірність конфлікту кацапів з країнами НАТО набагато більша, ніж ймовірність появи натівських баз у Криму станом на початок 2014-го року...
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16.05.2024 00:17 Відповісти
сумний підсумок:

- зе і ко не збирались і не збираються звертатить до країн НАТО щодо введення їх військ

- НАТО, видихаючи з полегшенням, і самі не сильно хотіли .
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14.05.2024 15:48 Відповісти
Про декі питання скоріш за все чемно попросили не згадувати, щоб не ставити партнерів в не зручне становище.
Можна скільки завгодно просити яз чи тамагавки але скоріш за все відповідь буде негативна. Навіть Тауруси бояться надати, хоча просять їх давно.
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14.05.2024 15:59 Відповісти
Тут головне, що вона абсолютно не набуде "розвитку" в ОПі.
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14.05.2024 16:36 Відповісти
,,Покиздела бы ещё, но болит влагали-щО,,!
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14.05.2024 16:36 Відповісти
Тестують свій електорат, та бачать що ідея малопопулярна в ситій Европі.
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14.05.2024 16:51 Відповісти
Треба в Азії і Африці наймати вояків, стимул - зарплата, а за сприяння самої держави - зернова знижка.
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14.05.2024 17:04 Відповісти
Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони Естоні Певкур.

Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.

//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //


А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.
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14.05.2024 17:25 Відповісти
Пішли міняти підгузники, тайм-аут ....
Може через рік, але це не певно, може їх самих вже рятувати буде потрібно і вже черга буде стояти за статтю 5, яка перейде в 4, 3, 2, 1 - Пууук
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14.05.2024 17:26 Відповісти
То і в Єстонію нікого потім не відправлять, готуйся приймати "вєжлівих человечков" Єстонія.
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14.05.2024 17:56 Відповісти
тому що зараз серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - зауважив Певкур. Джерело:
Коли керівництво України...
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14.05.2024 19:50 Відповісти
Втомили вже. Краще мовчіть. Беріть приклад з нового Де Голя. Мовчить як риба об лід.
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14.05.2024 20:23 Відповісти
Зеленский сказал, что нам войска стран НАТО не надо. Ибо Хло ругаться будет.
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14.05.2024 22:10 Відповісти
Теоретично...гм...звичайно, на цих усіх рівнях, певні ідеї таки розглядаються. Бундесвер голову в пісок навряд чи ховає. Що пану Певкуру звеліли , те він і сказав.
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15.05.2024 00:07 Відповісти
ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ !!!
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15.05.2024 00:56 Відповісти
Європа розуміє що як що не дай Бог впаде Україна воювати прийдеться вже на своїй території і дорожче собі буде. Макрон правильно розставив акценти.
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15.05.2024 01:11 Відповісти
Ну наша влада мала б не відмовляти Франції а просити щоб більшість країн Європи ввели свої війська сюди
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15.05.2024 01:46 Відповісти
 
 