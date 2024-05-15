Зеленский провел ежедневный селектор: Ситуация на Харьковщине и обеспечение ВСУ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Баргилевича относительно ситуации на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего обсуждали ситуацию на Харьковщине и обеспечение Сил обороны.

"Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте.

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