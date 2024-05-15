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Новости Война
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Зеленский провел ежедневный селектор: Ситуация на Харьковщине и обеспечение ВСУ

Зеленський провів щоденний селектор

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Баргилевича относительно ситуации на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего обсуждали ситуацию на Харьковщине и обеспечение Сил обороны.

"Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте.

Читайте: Макрон - Зеленскому: Поставки оружия Украине будут осуществлены в ближайшие дни и недели

Автор: 

Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+27
Пропала Харківщина,

якщо "під лічний контроль" 👿
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15.05.2024 12:55
+23
Зеленському б подзвонити Залужному, вибачитися, поновити в армії і на посаді і те ж саме зробити з кожним зі звільнених генералів команди Залужного. Це справді бвло б не лише потужно, а й корисно для країни і навіть самого Зєлєнского.
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15.05.2024 12:51
+19
нажаль, трагічний

ми пам'ятаємо сержанта Журавля !


ЗЄля, ти ще будеш відповідати за його смерть у муках ! 👿
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15.05.2024 13:07
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Перемога
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15.05.2024 12:47 Ответить
Пропала Харківщина,

якщо "під лічний контроль" 👿
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15.05.2024 12:55 Ответить
Так, так, як щось береться під "особистий контроль верхгловкомом"тому безславний фінал.
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15.05.2024 13:01 Ответить
нажаль, трагічний

ми пам'ятаємо сержанта Журавля !


ЗЄля, ти ще будеш відповідати за його смерть у муках ! 👿
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15.05.2024 13:07 Ответить
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15.05.2024 13:19 Ответить
але пишуть що Сирський ухвалює всі рішення...
чого не давали робити Залужному..
а чому так???
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15.05.2024 14:00 Ответить
нарід ви є джерелом влади, то беріть іі в свої руки . А не йдіть понуро на голгофу, куда вас цинічно веде найвеличніший лідор. може ще не пізно...
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15.05.2024 14:45 Ответить
Ну все, тепер кацапам точно капець
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15.05.2024 12:48 Ответить
Кацапи не впорались, щось пішло не по плану.
Тому мабуть і залишився, щоб заважати.
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15.05.2024 13:02 Ответить
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15.05.2024 13:15 Ответить
Зеленському б подзвонити Залужному, вибачитися, поновити в армії і на посаді і те ж саме зробити з кожним зі звільнених генералів команди Залужного. Це справді бвло б не лише потужно, а й корисно для країни і навіть самого Зєлєнского.
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15.05.2024 12:51 Ответить
🦾 Хоч є ще адекватні ! Поважуха !
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15.05.2024 13:29 Ответить
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15.05.2024 12:53 Ответить
ага. тільки не пістолети, а два чорних величезних ділдо!
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15.05.2024 12:55 Ответить
Сьогодні ввечері на м'ясокомбінаті Вовчанська ЗЄля ротом зробить щось страшне


не пропустіть
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15.05.2024 12:57 Ответить
Це у тебе сімптом зелені - доларів або коноплі?
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15.05.2024 13:50 Ответить
от, що робить магічний пендель з вашингтона!

але ж питання:
дорогу вовчанськ харків добудували?
вовчанськ заасфальтували?
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15.05.2024 12:53 Ответить
Чого ж не їде? Боїться арешту чи перевороту за лекалами усунення Хрущова? 🤔
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15.05.2024 12:54 Ответить
Єрмак паспорт не віддає
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15.05.2024 12:55 Ответить
Ну всё,боневтик2.Пиарщик Хренов.
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15.05.2024 12:56 Ответить
Раз нікуди не поїдь - купи 1000 дронів!
Буде більше користі!
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15.05.2024 13:03 Ответить
Украіна пропустила удар - всі все знали - всі все бачили і такии проиоб
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15.05.2024 13:04 Ответить
Вова в запої . Якщо взяти до уваги Що сьогодні напиасала ньюйорк таймс про корейський варіант - то вчора Блінке приїхав - і сказав Вовці ,що він має підписати мирний договорняк з Московією .

А це значить кінець Прєзідєнства вови боневтіка ..
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15.05.2024 13:04 Ответить
Блінкен не даремно на гитарі грав...
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15.05.2024 13:04 Ответить
Відповідь очевидна -це все завертілося після звіздюлей Блінкена
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15.05.2024 13:08 Ответить
15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
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15.05.2024 14:02 Ответить
Кацапське чмо обосралось.
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15.05.2024 13:16 Ответить
А може через те що за тиждень він вже нелегітимний?
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15.05.2024 13:29 Ответить
ну между янык-втік и Порохом как то никто не сдурел.
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15.05.2024 13:40 Ответить
Шо поіхав шо не поїхав толку зеро від зеро
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15.05.2024 13:41 Ответить
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15.05.2024 13:56 Ответить
Членогай робить вигляд поужної діяльності.
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15.05.2024 13:57 Ответить
15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
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15.05.2024 13:59 Ответить
До кінця правління фсбшного чмирька залишилось 5(п'ять) діб
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15.05.2024 14:13 Ответить
Roman6959

@Roman6959

Який Подоляк ти сьогодні 2022: будемо у Криму через 6 місяців 2023: все закінчиться 2024: буде важким роком 2024: влада за....ала людей корупцією та дивними заявами, прориву фронту не сталося
https://twitter.com/i/status/1790304185226793307
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15.05.2024 14:31 Ответить
Потужний крок!
Адже ситуація терміново вимагає незламних відосиків
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15.05.2024 14:40 Ответить
Комік слухає ГШ, це нонсес! Що ти тямиш, ти крім х*** по роялю, нічого не знаєш, капець!!!!
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15.05.2024 14:59 Ответить
Що, знову проїбали?
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15.05.2024 15:07 Ответить
Де Бахмут? Де Авдіїка? Де всі здані тобою міста і села, які ти береш під свій контроль?
Скільки, ****, людей загинуло під твоїм контролем?
Сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли вся зелена нечисть висітиме на "гілляках". Ніхто не втече, але якщо вдасться, знайдуть, з під землі дістануть.
Дякую нашим захисникам.
Ганьба зеленим лідорам.
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15.05.2024 15:11 Ответить
Негайно кличте безуглу, в неї є план! Вона знає що робити!
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15.05.2024 15:19 Ответить
я вже бачу ридаючого монарха іспанії, коли йому сказали, що буба не приїде
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15.05.2024 18:14 Ответить
Ішак просто знущається над ЗСУ.
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15.05.2024 21:22 Ответить
 
 