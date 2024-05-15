Зеленский провел ежедневный селектор: Ситуация на Харьковщине и обеспечение ВСУ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Баргилевича относительно ситуации на Харьковщине.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего обсуждали ситуацию на Харьковщине и обеспечение Сил обороны.
"Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", - говорится в сообщении.
В Офисе Президента отметили, что Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте.
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якщо "під лічний контроль" 👿
ми пам'ятаємо сержанта Журавля !
ЗЄля, ти ще будеш відповідати за його смерть у муках ! 👿
чого не давали робити Залужному..
а чому так???
Тому мабуть і залишився, щоб заважати.
не пропустіть
але ж питання:
дорогу вовчанськ харків добудували?
вовчанськ заасфальтували?
Буде більше користі!
А це значить кінець Прєзідєнства вови боневтіка ..
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
@Roman6959
Який Подоляк ти сьогодні 2022: будемо у Криму через 6 місяців 2023: все закінчиться 2024: буде важким роком 2024: влада за....ала людей корупцією та дивними заявами, прориву фронту не сталося
https://twitter.com/i/status/1790304185226793307
Адже ситуація терміново вимагає незламних відосиків
Скільки, ****, людей загинуло під твоїм контролем?
Сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли вся зелена нечисть висітиме на "гілляках". Ніхто не втече, але якщо вдасться, знайдуть, з під землі дістануть.
Дякую нашим захисникам.
Ганьба зеленим лідорам.