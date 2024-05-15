Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, - ОП
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Насамперед обговорювали ситуацію на Харківщині та забезпечення Сил оборони.
"Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зазначили, що Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо "під лічний контроль" 👿
ми пам'ятаємо сержанта Журавля !
ЗЄля, ти ще будеш відповідати за його смерть у муках ! 👿
чого не давали робити Залужному..
а чому так???
Тому мабуть і залишився, щоб заважати.
не пропустіть
але ж питання:
дорогу вовчанськ харків добудували?
вовчанськ заасфальтували?
Буде більше користі!
А це значить кінець Прєзідєнства вови боневтіка ..
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
@Roman6959
Який Подоляк ти сьогодні 2022: будемо у Криму через 6 місяців 2023: все закінчиться 2024: буде важким роком 2024: влада за....ала людей корупцією та дивними заявами, прориву фронту не сталося
https://twitter.com/i/status/1790304185226793307
Адже ситуація терміново вимагає незламних відосиків
Скільки, ****, людей загинуло під твоїм контролем?
Сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли вся зелена нечисть висітиме на "гілляках". Ніхто не втече, але якщо вдасться, знайдуть, з під землі дістануть.
Дякую нашим захисникам.
Ганьба зеленим лідорам.