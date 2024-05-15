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Новини Війна
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Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, - ОП

Зеленський провів щоденний селектор

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Насамперед обговорювали ситуацію на Харківщині та забезпечення Сил оборони.

"Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті.

Читайте: Макрон - Зеленському: Поставки зброї Україні будуть здійснені в найближчі дні та тижні

Автор: 

Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+27
Пропала Харківщина,

якщо "під лічний контроль" 👿
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15.05.2024 12:55
+23
Зеленському б подзвонити Залужному, вибачитися, поновити в армії і на посаді і те ж саме зробити з кожним зі звільнених генералів команди Залужного. Це справді бвло б не лише потужно, а й корисно для країни і навіть самого Зєлєнского.
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15.05.2024 12:51
+19
нажаль, трагічний

ми пам'ятаємо сержанта Журавля !


ЗЄля, ти ще будеш відповідати за його смерть у муках ! 👿
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15.05.2024 13:07
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15.05.2024 12:47 Відповісти
Пропала Харківщина,

якщо "під лічний контроль" 👿
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15.05.2024 12:55 Відповісти
Так, так, як щось береться під "особистий контроль верхгловкомом"тому безславний фінал.
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15.05.2024 13:01 Відповісти
нажаль, трагічний

ми пам'ятаємо сержанта Журавля !


ЗЄля, ти ще будеш відповідати за його смерть у муках ! 👿
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15.05.2024 13:07 Відповісти
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15.05.2024 13:19 Відповісти
але пишуть що Сирський ухвалює всі рішення...
чого не давали робити Залужному..
а чому так???
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15.05.2024 14:00 Відповісти
нарід ви є джерелом влади, то беріть іі в свої руки . А не йдіть понуро на голгофу, куда вас цинічно веде найвеличніший лідор. може ще не пізно...
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15.05.2024 14:45 Відповісти
Ну все, тепер кацапам точно капець
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15.05.2024 12:48 Відповісти
Кацапи не впорались, щось пішло не по плану.
Тому мабуть і залишився, щоб заважати.
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15.05.2024 13:02 Відповісти
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15.05.2024 13:15 Відповісти
Зеленському б подзвонити Залужному, вибачитися, поновити в армії і на посаді і те ж саме зробити з кожним зі звільнених генералів команди Залужного. Це справді бвло б не лише потужно, а й корисно для країни і навіть самого Зєлєнского.
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15.05.2024 12:51 Відповісти
🦾 Хоч є ще адекватні ! Поважуха !
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15.05.2024 13:29 Відповісти
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15.05.2024 12:53 Відповісти
ага. тільки не пістолети, а два чорних величезних ділдо!
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15.05.2024 12:55 Відповісти
Сьогодні ввечері на м'ясокомбінаті Вовчанська ЗЄля ротом зробить щось страшне


не пропустіть
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15.05.2024 12:57 Відповісти
Це у тебе сімптом зелені - доларів або коноплі?
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15.05.2024 13:50 Відповісти
от, що робить магічний пендель з вашингтона!

але ж питання:
дорогу вовчанськ харків добудували?
вовчанськ заасфальтували?
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15.05.2024 12:53 Відповісти
Чого ж не їде? Боїться арешту чи перевороту за лекалами усунення Хрущова? 🤔
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15.05.2024 12:54 Відповісти
Єрмак паспорт не віддає
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15.05.2024 12:55 Відповісти
Ну всё,боневтик2.Пиарщик Хренов.
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15.05.2024 12:56 Відповісти
Раз нікуди не поїдь - купи 1000 дронів!
Буде більше користі!
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15.05.2024 13:03 Відповісти
Украіна пропустила удар - всі все знали - всі все бачили і такии проиоб
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15.05.2024 13:04 Відповісти
Вова в запої . Якщо взяти до уваги Що сьогодні напиасала ньюйорк таймс про корейський варіант - то вчора Блінке приїхав - і сказав Вовці ,що він має підписати мирний договорняк з Московією .

А це значить кінець Прєзідєнства вови боневтіка ..
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15.05.2024 13:04 Відповісти
Блінкен не даремно на гитарі грав...
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15.05.2024 13:04 Відповісти
Відповідь очевидна -це все завертілося після звіздюлей Блінкена
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15.05.2024 13:08 Відповісти
15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
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15.05.2024 14:02 Відповісти
Кацапське чмо обосралось.
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15.05.2024 13:16 Відповісти
А може через те що за тиждень він вже нелегітимний?
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15.05.2024 13:29 Відповісти
ну между янык-втік и Порохом как то никто не сдурел.
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15.05.2024 13:40 Відповісти
Шо поіхав шо не поїхав толку зеро від зеро
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15.05.2024 13:41 Відповісти
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15.05.2024 13:56 Відповісти
Членогай робить вигляд поужної діяльності.
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15.05.2024 13:57 Відповісти
15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США.
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15.05.2024 13:59 Відповісти
До кінця правління фсбшного чмирька залишилось 5(п'ять) діб
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15.05.2024 14:13 Відповісти
Roman6959

@Roman6959

Який Подоляк ти сьогодні 2022: будемо у Криму через 6 місяців 2023: все закінчиться 2024: буде важким роком 2024: влада за....ала людей корупцією та дивними заявами, прориву фронту не сталося
https://twitter.com/i/status/1790304185226793307
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15.05.2024 14:31 Відповісти
Потужний крок!
Адже ситуація терміново вимагає незламних відосиків
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15.05.2024 14:40 Відповісти
Комік слухає ГШ, це нонсес! Що ти тямиш, ти крім х*** по роялю, нічого не знаєш, капець!!!!
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15.05.2024 14:59 Відповісти
Що, знову проїбали?
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15.05.2024 15:07 Відповісти
Де Бахмут? Де Авдіїка? Де всі здані тобою міста і села, які ти береш під свій контроль?
Скільки, ****, людей загинуло під твоїм контролем?
Сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли вся зелена нечисть висітиме на "гілляках". Ніхто не втече, але якщо вдасться, знайдуть, з під землі дістануть.
Дякую нашим захисникам.
Ганьба зеленим лідорам.
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15.05.2024 15:11 Відповісти
Негайно кличте безуглу, в неї є план! Вона знає що робити!
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15.05.2024 15:19 Відповісти
я вже бачу ридаючого монарха іспанії, коли йому сказали, що буба не приїде
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15.05.2024 18:14 Відповісти
Ішак просто знущається над ЗСУ.
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15.05.2024 21:22 Відповісти
 
 