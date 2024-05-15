Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, - ОП

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Баргилевича щодо ситуації на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Насамперед обговорювали ситуацію на Харківщині та забезпечення Сил оборони.

"Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті.

Читайте: Макрон - Зеленському: Поставки зброї Україні будуть здійснені в найближчі дні та тижні