В Украине катастрофический дефицит людей на госслужбе, - НАГС
Из-за войны в Украине есть проблемы с государственной службой, в частности - нехватка людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.
"Нам катастрофически не хватает специалистов. Сейчас эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления. Следовательно, среди основных приоритетов работы Национального агентства остается реформа системы оплаты труда государственных служащих. Наша цель - привлекать квалифицированные кадры и иметь возможность удерживать их за счет конкурентной заработной платы. Также работаем над внедрением Закона Украины "О службе в органах местного самоуправления". Кроме того, важной задачей является восстановление конкурсной процедуры на должности государственной службы", - подчеркнула она.
В то же время Алюшина отметила важность работы с молодежью и ее привлечения на публичную службу.
Дефицит кадров в Украине
Ранее в Минсоцполитики из-за дефицита кадров предложили бизнесу активнее нанимать лиц с инвалидностью и женщин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звільнилися, виїхали, у декреті тощо.
Проблема через те, що позвільнялись дармоїди, щоб в армію не йти.
є для них гарна новина…
Глово забронювало своїх робітників. Є можливість спробувати справжню роботу
Зелені КЛОУНИ 🤣
В Україні настворювали міністерств, комісій, помічників чиновників та що вони проїдають допомогу Заходу за пару місяців, чиновників вже така кількість в Україні що їх пора вже відстрілювати чи на фронт на першу лінію посилати для розмінування територій.
Крім того, дійсно, категорія "А" бронюється уся, але їх відносно небагато. Усі інші - 72 % жінки.
В Україні катастрофічний дефіцит воїнів на фронті!?
"В Україні настворювали міністерств, комісій, помічників чиновників та що вони проїдають допомогу Заходу за пару місяців, чиновників вже така кількість в Україні що їх пора вже відстрілювати чи на фронт на першу лінію посилати для розмінування територій." -
Правильно,
нахєрнам всі ці інженери, токарі-фрезерувальники, фермери, різні програмісти та фнші які на "закордон" працюють і валюту заробляють - їх всіх в окопи.
А найпотрібніші - держслужбовці, мєнти, бугалтера і продавани всякі - ото найпотрібніші зараз спеціальності - їх треба берегти як зіницю ока, то наша надія і опора і економічний фронт!
Стан війни з великою країною.
Населення у 4 раза більше.
Арифметично порівнювати мабуть некоректно.
__________________________________________________________
Організаційна структура[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0&veaction=edit§ion=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0&action=edit§ion=5 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Міністр, відповідальний за державні фінанси - контролює діяльність НСА, створює політику виконання завдань та ініціює податкове та митне законодавство.Голова Національної скарбової адміністрації - контролює діяльність НСА, відповідає за людські ресурси, управляє фінансами, представляє зовні, аналізує діяльність та співпрацює з державами-членами Європейського Союзу у сфері податкової та митної політики.Національна скарбова інформація - надає та обробляє податкову та митну інформацію та тлумачить положення податкового та митного законодавства.Національна школа скарбовості - готує офіцерів Національної скарбової адміністрації.Палати скарбової адміністрації - контролюють митні та податкові служби, надають субсидії підприємцям, проводить перевірки та аналізують діяльність.Податкові служби - збирають збори, податки та мито; допомагабть платникам податків правильно сплачувати податки та накладають штрафи за несплату податків.Митно-скарбові служби - здійснюють митний і податковий контроль і стягують митні збориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0#cite_note-5 [5] .
_______________________________________________________
Угу ... один поверх !
Беспека країни важливійша за вироки по квартирним крадіжкам . Якщо процес перенести йще на 5 місяців -- нічого жахливого я не бачу .
By default державний службовец -- це супер-патріот , а якщо цього нема, то це злочин : професійна деформація й проблем особиста посадовця . Його місце (якщо стан дозовляє й вік) саме на передку . В жодній воюючий країні такого не було , що місцеви депутати мали би вісрочки від армії .
Право на відстрочки повинні мати виключно ті економічні "актори" , чий внесок в бюджет економіки , особливо війскового напряму абсолюно прибутковий . А бюдженики -- це економічні паразити . Від них один кредіт . Ну крім вчителів . Але ж й вчителів ...
П.С. Але ж ЗЕ-покидьки не здібні до такого розуміння ситуації й тому 20 травня золота карета фортуни Фофіка Шоневтіка перетвориться в жирного пацюках-уклоніста : Жеку Кошевого ...
Й з цим щось требо робити . Або вони самі підуть , або їх доведеться з м"ясом зносити як ібуковичей .
Не репетуйте.
2. Звільнилися.
3. Звільнилися-виїхали.
4. Пішли у декрет.
5. Стали пенсами (а їх і до війни там було чимало).
6. Ну і сумний спосіб теж.