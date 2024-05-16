В Украине катастрофический дефицит людей на госслужбе, - НАГС

Из-за войны в Украине есть проблемы с государственной службой, в частности - нехватка людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

"Нам катастрофически не хватает специалистов. Сейчас эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления. Следовательно, среди основных приоритетов работы Национального агентства остается реформа системы оплаты труда государственных служащих. Наша цель - привлекать квалифицированные кадры и иметь возможность удерживать их за счет конкурентной заработной платы. Также работаем над внедрением Закона Украины "О службе в органах местного самоуправления". Кроме того, важной задачей является восстановление конкурсной процедуры на должности государственной службы", - подчеркнула она.