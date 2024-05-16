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В Україні катастрофічний дефіцит людей на держслужбі, - НАДС

В Україні дефіцит держслужбовців

Через війну в Україні є проблеми з державною службою, зокрема - брак людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина. 

"Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування. Відтак, серед основних пріоритетів роботи Національного агентства залишається реформа системи оплати праці державних службовців. Наша мета - залучати кваліфіковані кадри та мати можливість утримувати їх за рахунок конкурентної заробітної плати. Також працюємо над впровадження Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади державної служби", - наголосила вона.

Водночас Алюшина наголосила на важливості роботи з молоддю та її залучення на публічну службу.

Дефіцит кадрів в Україні

Раніше у Мінсоцполітики через дефіцит кадрів запропонували бізнесу активніше наймати осіб із інвалідністю та жінок.

Читайте: Держслужбовці, які мають бронь, також мусять прийти до ТЦК, щоб уточнити свої дані, - Міноборони

Автор: 

дефіцит (555) держслужбовці (336) НАДС (25) Алюшина Наталія (5)


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Топ коментарі
+26
з броньованими клоунами зате проблем нема. прям з арени цирку - на державну службу, посл(ицями)ами, головами ова,....
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16.05.2024 11:18
+23
5-6 дефективних менеджерів не достатньо?
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16.05.2024 11:18
+20
Прості люди цього навіть не помітили, значить користі з держслужбовців небагато.
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16.05.2024 11:21
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Це добре, бюрократів поменшало , хай один бюрократ працює за 10, так і навчаться чомусь!!!
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16.05.2024 11:40 Відповісти
Їх рази втри більше ніж "дах*я"...
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16.05.2024 11:45 Відповісти
ніколи цього треша не зрозумію...
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16.05.2024 11:51 Відповісти
Интересные ребята проводили сокращения за сокращениями а теперь людей им не хватает а может мозгов?
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16.05.2024 11:55 Відповісти
Та да. У вас там усі спінози, енштейни та тесли.

Звільнилися, виїхали, у декреті тощо.
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16.05.2024 12:37 Відповісти
У них доходи немаленькі. Сама зп мінімум а далі премії і надбавки плюс привілеї і всілякі плюшки. Поцікавтесь. Будете здивовані.

Проблема через те, що позвільнялись дармоїди, щоб в армію не йти.

є для них гарна новина…
Глово забронювало своїх робітників. Є можливість спробувати справжню роботу
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16.05.2024 11:57 Відповісти
Які у них прівілеї ? Цікаво.
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19.05.2024 13:40 Відповісти
Немає кому нові схеми відкатів організовувати чи немає на хабар щоб прийняли бо дійсно фахівців не беруть бо вони зарозумні такими не покеруєш
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16.05.2024 12:01 Відповісти
В Україні катастрофічний дефіцит людей не держслужбі, - НАДС Джерело:
Зелені КЛОУНИ 🤣
В Україні настворювали міністерств, комісій, помічників чиновників та що вони проїдають допомогу Заходу за пару місяців, чиновників вже така кількість в Україні що їх пора вже відстрілювати чи на фронт на першу лінію посилати для розмінування територій.
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16.05.2024 12:04 Відповісти
Дурних немає. Розповідали у тролейбусі - звільняються, щоб не світитися на офіційній посаді.
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16.05.2024 12:38 Відповісти
Рядові службовці можливо, а ті хто наверху плодяться як плодові мушки біля бюджетного корита.
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16.05.2024 12:42 Відповісти
Вони самі собі посади не придумують. у широкому сенсі. Там є Агенція держслужби, КМ тощо.

Крім того, дійсно, категорія "А" бронюється уся, але їх відносно небагато. Усі інші - 72 % жінки.
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16.05.2024 13:34 Відповісти
В Україні настільки монструозний бюрократичний апарат, що ніяких людей не вистачить його заповнити. Якось так.
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16.05.2024 12:09 Відповісти
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16.05.2024 12:32 Відповісти
Я чогось не розумію, в нас біля третини населення виїхало з країни, значить на стільки ж зменшилася потреба в наданні послуг, тому й держслужбовців потрібно скорочувати, а не добавляти...
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16.05.2024 12:53 Відповісти
Там вакансій майже 50 тисяч. Це при тому, що на 6 тис. у минулому році скоротили.
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19.05.2024 13:42 Відповісти
В Україні катастрофічний дефіцит людей не держслужбі!?

В Україні катастрофічний дефіцит воїнів на фронті!?

"В Україні настворювали міністерств, комісій, помічників чиновників та що вони проїдають допомогу Заходу за пару місяців, чиновників вже така кількість в Україні що їх пора вже відстрілювати чи на фронт на першу лінію посилати для розмінування територій." -

Правильно, нахєр нам всі ці інженери, токарі-фрезерувальники, фермери, різні програмісти та фнші які на "закордон" працюють і валюту заробляють - їх всіх в окопи.

А найпотрібніші - держслужбовці, мєнти, бугалтера і продавани всякі - ото найпотрібніші зараз спеціальності - їх треба берегти як зіницю ока, то наша надія і опора і економічний фронт!
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16.05.2024 12:54 Відповісти
Це висмикнуто із контексту - насправді, у зв"язку з війною, скрізь чогось і когось не вистачає.
Стан війни з великою країною.
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16.05.2024 16:24 Відповісти
Коли економіка почала зростати, податкова жовтневого району займала один поверх. Податкова всього Кракова- один поверх, Праги - один поверх.
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16.05.2024 13:10 Відповісти
Населення скільки у Кракові ?? блін ...
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16.05.2024 16:25 Відповісти
В Гуглі забанили? В нас повинна бути п'ятиповерхівка. Чи Вам далі розжовувати?
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16.05.2024 16:33 Відповісти
То скільки населення у Кракові ?? Щоб ми на цифрі зійшлися.
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19.05.2024 13:43 Відповісти
782 т. А скільки податкових в Києві?
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21.05.2024 01:28 Відповісти
Головне упр. і 10 рай. інспекцій. Населення 2,8-3,2 млн. Столиця України. Тут усі міністерства і відомства.

Населення у 4 раза більше.

Арифметично порівнювати мабуть некоректно.
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Організаційна структура[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0&action=edit&section=5 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Міністр, відповідальний за державні фінанси - контролює діяльність НСА, створює політику виконання завдань та ініціює податкове та митне законодавство.Голова Національної скарбової адміністрації - контролює діяльність НСА, відповідає за людські ресурси, управляє фінансами, представляє зовні, аналізує діяльність та співпрацює з державами-членами Європейського Союзу у сфері податкової та митної політики.Національна скарбова інформація - надає та обробляє податкову та митну інформацію та тлумачить положення податкового та митного законодавства.Національна школа скарбовості - готує офіцерів Національної скарбової адміністрації.Палати скарбової адміністрації - контролюють митні та податкові служби, надають субсидії підприємцям, проводить перевірки та аналізують діяльність.Податкові служби - збирають збори, податки та мито; допомагабть платникам податків правильно сплачувати податки та накладають штрафи за несплату податків.Митно-скарбові служби - здійснюють митний і податковий контроль і стягують митні збориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0#cite_note-5 [5] .
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Угу ... один поверх !
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21.05.2024 19:18 Відповісти
Угу, тоді добав митників, скільки будівель? Одна будівля проти 16, так в чотири рази.
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21.05.2024 19:54 Відповісти
Маячня повна . В Ізраїлі й досі до 50% адвокатів , до 20% суддів , до 40% прокурорів й досі воює в Газі . Так судова система працює на третину її потужності . Але ж це війна . Війна , плять .

Беспека країни важливійша за вироки по квартирним крадіжкам . Якщо процес перенести йще на 5 місяців -- нічого жахливого я не бачу .
By default державний службовец -- це супер-патріот , а якщо цього нема, то це злочин : професійна деформація й проблем особиста посадовця . Його місце (якщо стан дозовляє й вік) саме на передку . В жодній воюючий країні такого не було , що місцеви депутати мали би вісрочки від армії .
Право на відстрочки повинні мати виключно ті економічні "актори" , чий внесок в бюджет економіки , особливо війскового напряму абсолюно прибутковий . А бюдженики -- це економічні паразити . Від них один кредіт . Ну крім вчителів . Але ж й вчителів ...

П.С. Але ж ЗЕ-покидьки не здібні до такого розуміння ситуації й тому 20 травня золота карета фортуни Фофіка Шоневтіка перетвориться в жирного пацюках-уклоніста : Жеку Кошевого ...
Й з цим щось требо робити . Або вони самі підуть , або їх доведеться з м"ясом зносити як ібуковичей .
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16.05.2024 13:11 Відповісти
У новому Законі для держслужби бронюється 50 % ОС. Крім того, у наших реаліях, там 72 % жінки.

Не репетуйте.
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16.05.2024 16:28 Відповісти
Куди ж ті кадри поділися ?!
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16.05.2024 13:37 Відповісти
1. Не було. Вакансії.
2. Звільнилися.
3. Звільнилися-виїхали.
4. Пішли у декрет.
5. Стали пенсами (а їх і до війни там було чимало).
6. Ну і сумний спосіб теж.
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16.05.2024 16:30 Відповісти
Зато у в/ч мурла хитр#ж#пого,що думає,що не буде на передовій повно,повнісінько.
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16.05.2024 14:53 Відповісти
Мільйони держслужбовців - це піявки, яки, мало того, що жеруть державний бюджет під час війни, так ще й хабарі беруть мішками. Якщо зараз, незважаючи на "значний дефіцит" оцих гнид держава все ж таки функціонує, то нехєра вони потрібні???
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16.05.2024 16:26 Відповісти
Головне правило на держ.службі - я начальник, ти дурак. Молодь зараз не совецька, тому не затримуються на такій роботі.
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16.05.2024 16:56 Відповісти
Розказували. Дебіл-дебілом, терпіли 2-3 місяці. Звільнили. Взяли у банк.
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19.05.2024 13:46 Відповісти
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