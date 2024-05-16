В Україні катастрофічний дефіцит людей на держслужбі, - НАДС

Через війну в Україні є проблеми з державною службою, зокрема - брак людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина.

"Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування. Відтак, серед основних пріоритетів роботи Національного агентства залишається реформа системи оплати праці державних службовців. Наша мета - залучати кваліфіковані кадри та мати можливість утримувати їх за рахунок конкурентної заробітної плати. Також працюємо над впровадження Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади державної служби", - наголосила вона.

Водночас Алюшина наголосила на важливості роботи з молоддю та її залучення на публічну службу.

Дефіцит кадрів в Україні

Раніше у Мінсоцполітики через дефіцит кадрів запропонували бізнесу активніше наймати осіб із інвалідністю та жінок.

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