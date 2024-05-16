Решение о мобилизации с 25 лет позволит добавить в ВСУ около 100 тысяч молодых бойцов, - СМИ

Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет увеличит личный состав украинской армии примерно на 100 тысяч военнослужащих.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Такие данные предоставили собеседники Генерального штаба ВСУ, которые захотели остаться неназванными.

Закон об уменьшении мобилизационного возраста

Как отмечается, закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ждал подписи президента Украины Владимира Зеленского 10 месяцев с момента его принятия Верховной Радой.

Издание пишет, что президент не решался подписать закон из-за нелюбви к непопулярным решениям и финансового аспекта мобилизации.

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В конце концов Зеленский подписал закон. "УП" отметила, что он пошел на этот шаг "из-за истощения Сил обороны и безвозвратных потерь на фронте".

Проблема "омоложения" войска

В статье говорится, что неизвестно, удастся ли существенно омолодить войско благодаря мобилизации 25-летних, поскольку это связано с демографической ситуацией в Украине.

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун отметил, что в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им должно быть 25-26 лет.

В то же время он отметил, что не все они попадут в ВСУ, потому что кто-то не будет пригодным по состоянию здоровья, а кто-то оказался за границей или на временно оккупированных территориях.

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При этом собеседники УП в Генеральном штабе прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых защитников.

Напомним, 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Ранее в Генштабе сообщили, что граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут взяты на воинский учет военнообязанных.

Минобороны объяснило, какие основные изменения будут в Законе о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая.

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