Решение о мобилизации с 25 лет позволит добавить в ВСУ около 100 тысяч молодых бойцов, - СМИ
Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет увеличит личный состав украинской армии примерно на 100 тысяч военнослужащих.
Об этом говорится в статье "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
Такие данные предоставили собеседники Генерального штаба ВСУ, которые захотели остаться неназванными.
Закон об уменьшении мобилизационного возраста
Как отмечается, закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ждал подписи президента Украины Владимира Зеленского 10 месяцев с момента его принятия Верховной Радой.
Издание пишет, что президент не решался подписать закон из-за нелюбви к непопулярным решениям и финансового аспекта мобилизации.
В конце концов Зеленский подписал закон. "УП" отметила, что он пошел на этот шаг "из-за истощения Сил обороны и безвозвратных потерь на фронте".
Проблема "омоложения" войска
В статье говорится, что неизвестно, удастся ли существенно омолодить войско благодаря мобилизации 25-летних, поскольку это связано с демографической ситуацией в Украине.
Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун отметил, что в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им должно быть 25-26 лет.
В то же время он отметил, что не все они попадут в ВСУ, потому что кто-то не будет пригодным по состоянию здоровья, а кто-то оказался за границей или на временно оккупированных территориях.
При этом собеседники УП в Генеральном штабе прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых защитников.
Напомним, 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
Ранее в Генштабе сообщили, что граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут взяты на воинский учет военнообязанных.
Минобороны объяснило, какие основные изменения будут в Законе о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая.
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що б я так жив!
От бачиш! Нашi там. А ти: Кругом шпiони.
Ето снайпєр, молодой боєц.
Павлік (бере в руку здоровенну ломаку).
А як шпiон - тогда йому ******.
неназвані кловани з опи - піпець шо коїться....
тут ніяк не вдається залишитись неназваним...
але затягування і анонімність відповідальних осіб лише на шкоду...
не знаю.
вони існують супротив здоровому глузду
вікторія спартц не свої жеж хотєлки озвучувала...
Хто захоче воювати щоб Зе клоуни і далі грабували Україну і прирікали ії на знищення. Пиатння риторичне.
Рік служби по контракту, 3 місяця відпустки, мінімум 50 тис зарплатні навіть на третій лінії, демобілізація - ТА НАФІГ сказала Зе влада, ви раби і будете воювати як ми скажемо.
Ще -100 000 з генофонду нації.
Мені 66-й, я свого часу на той генофонд своє відробив. До нас, подібних, більше не звертатися.
А от до кого?