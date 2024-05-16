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Новости Война
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Решение о мобилизации с 25 лет позволит добавить в ВСУ около 100 тысяч молодых бойцов, - СМИ

Мобілізація в Україні

Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет увеличит личный состав украинской армии примерно на 100 тысяч военнослужащих.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Такие данные предоставили собеседники Генерального штаба ВСУ, которые захотели остаться неназванными.

Закон об уменьшении мобилизационного возраста

Как отмечается, закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ждал подписи президента Украины Владимира Зеленского 10 месяцев с момента его принятия Верховной Радой.

Издание пишет, что президент не решался подписать закон из-за нелюбви к непопулярным решениям и финансового аспекта мобилизации.

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В конце концов Зеленский подписал закон. "УП" отметила, что он пошел на этот шаг "из-за истощения Сил обороны и безвозвратных потерь на фронте".

Проблема "омоложения" войска

В статье говорится, что неизвестно, удастся ли существенно омолодить войско благодаря мобилизации 25-летних, поскольку это связано с демографической ситуацией в Украине.

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун отметил, что в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им должно быть 25-26 лет.

В то же время он отметил, что не все они попадут в ВСУ, потому что кто-то не будет пригодным по состоянию здоровья, а кто-то оказался за границей или на временно оккупированных территориях.

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При этом собеседники УП в Генеральном штабе прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых защитников.

Напомним, 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Ранее в Генштабе сообщили, что граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут взяты на воинский учет военнообязанных.

Минобороны объяснило, какие основные изменения будут в Законе о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая.

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Автор: 

Генштаб ВС (6190) мобилизация (2735) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+12
З таким методами як Зе клоунів до ЗСУ ніхто не захоче йти - крадуть у ЗСУ і грощі на їжу, одяг, зброю, обороні споруди недобудовані, ВІДМОВНИКІВ по Україні пару десятків тисяч може є, це ті хто недолікованих гнали на передову, а недоліковані бо задорого їх лікувати, їх просто вивели поза штат і платять 500 гривень і посадили до СІЗО по всій Україні за відмову йти на передову з незагоєними ранами.
Хто захоче воювати щоб Зе клоуни і далі грабували Україну і прирікали ії на знищення. Пиатння риторичне.

Рік служби по контракту, 3 місяця відпустки, мінімум 50 тис зарплатні навіть на третій лінії, демобілізація - ТА НАФІГ сказала Зе влада, ви раби і будете воювати як ми скажемо.
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16.05.2024 14:44
+7
ви їх ще спробуйте спіймати, а єслі спіймаєте, то можете і піздюлєй відгребти
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16.05.2024 14:39
+6
Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

що б я так жив!
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16.05.2024 14:32
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Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

що б я так жив!
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16.05.2024 14:32 Ответить
"захотіли залишитися неназваними"? - залишаться...
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16.05.2024 14:34 Ответить
Сто тисяч молодих бійців, п'ють каву в Відні, Празі та Варшаві
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16.05.2024 14:37 Ответить
Вчитель атеїзму.
От бачиш! Нашi там. А ти: Кругом шпiони.
Ето снайпєр, молодой боєц.
Павлік (бере в руку здоровенну ломаку).
А як шпiон - тогда йому ******.
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16.05.2024 14:41 Ответить
епічна трагедія))
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16.05.2024 15:16 Ответить
класік **********
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16.05.2024 15:20 Ответить
Біля Тиси збільшиться двіж.
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16.05.2024 14:37 Ответить
Та й вода вже тепліша...
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16.05.2024 14:38 Ответить
неназвані співрозмовники Генерального штабу ЗСУ,
неназвані кловани з опи - піпець шо коїться....
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16.05.2024 14:37 Ответить
підпис під одним законом поставив і під другим...
тут ніяк не вдається залишитись неназваним...
але затягування і анонімність відповідальних осіб лише на шкоду...
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16.05.2024 16:05 Ответить
ви їх ще спробуйте спіймати, а єслі спіймаєте, то можете і піздюлєй відгребти
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16.05.2024 14:39 Ответить
А нах вони тоді взагалі потрібні?
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16.05.2024 15:00 Ответить
тцк-ашники ?

не знаю.

вони існують супротив здоровому глузду
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16.05.2024 15:08 Ответить
Молоді бугаї 22 25 років нафіга потрібні?кушать смузі і трахать дівок?
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16.05.2024 15:41 Ответить
У повістці треба писати - якщо тобі дорога Україна і якщо ти хочеш залишитися громадянином України, то приходь тоді-то і куди-то...
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16.05.2024 14:43 Ответить
У повістці треба писати - якщо ти не хочеш, щоб Україна перетворилася на Україну зразка 1932-33 років, то прийди і захисти її..
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16.05.2024 15:03 Ответить
прийди на Банкову і захисти Україну, бо поки там сидять фсбешники, ніякої перемоги не буде
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16.05.2024 15:06 Ответить
бородате: на манєжє всьо тє жє...подвижок ніяких...
вікторія спартц не свої жеж хотєлки озвучувала...
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16.05.2024 16:08 Ответить
З таким методами як Зе клоунів до ЗСУ ніхто не захоче йти - крадуть у ЗСУ і грощі на їжу, одяг, зброю, обороні споруди недобудовані, ВІДМОВНИКІВ по Україні пару десятків тисяч може є, це ті хто недолікованих гнали на передову, а недоліковані бо задорого їх лікувати, їх просто вивели поза штат і платять 500 гривень і посадили до СІЗО по всій Україні за відмову йти на передову з незагоєними ранами.
Хто захоче воювати щоб Зе клоуни і далі грабували Україну і прирікали ії на знищення. Пиатння риторичне.

Рік служби по контракту, 3 місяця відпустки, мінімум 50 тис зарплатні навіть на третій лінії, демобілізація - ТА НАФІГ сказала Зе влада, ви раби і будете воювати як ми скажемо.
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16.05.2024 14:44 Ответить
Дідуган у 58 років повинен воювати а квіточка у 25 ще не виросла?нехай ще повчитися? Я б з 22 відправляв до ВСУ..як у всьому світі є
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16.05.2024 14:59 Ответить
Якщо дідугану потрібна ця країна - нехай воює. Він її з 26 років будував
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16.05.2024 15:41 Ответить
А квіточці країна потрібна?
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16.05.2024 15:43 Ответить
Всі інституції треба будувати наново вже зараз, може з третього разу вийде, як у французів, нормальна країна. А в нинішньому стані - ні, не потрібна
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16.05.2024 17:24 Ответить
Начинают идти люди со дна демографической ямы. В 1998-2005 годы рождаемость в Украине была ниже даже чем во время Второй мировой.
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16.05.2024 15:02 Ответить
Мгм...
Ще -100 000 з генофонду нації.
Мені 66-й, я свого часу на той генофонд своє відробив. До нас, подібних, більше не звертатися.
А от до кого?
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16.05.2024 15:05 Ответить
Мусульмани наплодоносять
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16.05.2024 15:42 Ответить
Как-то мне тот генофонд до одного места, своя рубашка ближе к телу
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16.05.2024 16:04 Ответить
Спочатку дали їм рік, щоб поробити собі відстрочки чи бронювання - то тепер і 1 тисячі не мобілізують
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17.05.2024 11:37 Ответить
 
 