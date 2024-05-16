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Новини Війна
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Рішення про мобілізацію з 25 років дозволить додати до ЗСУ приблизно 100 тисяч молодих бійців, - ЗМІ

Мобілізація в Україні

Зниження призовного віку із 27 до 25 років збільшить особовий склад української армії приблизно на 100 тисяч військовослужбовців.

Про це йдеться у статті "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

Закон про зменшення мобілізаційного віку

Як зазначається, закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента України Володимира Зеленського 10 місяців з моменту його ухвалення Верховною Радою.

Видання пише, що президент не наважувався підписати закон через нелюбов до непопулярних рішень і фінансовий аспект мобілізації.

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Зрештою Зеленський підписав закон. "УП" зазначило, що він пішов на цей крок "через виснаження Сил оборони та безповоротні втрати на фронті".

Проблема "омолодження" війська

У статті йдеться, що невідомо, чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25-річних, оскільки це пов’язано з демографічною ситуацією в Україні.

Заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун зазначив, що в 1998-1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм має бути 25-26 років.

Водночас він зауважив, що не всі вони потраплять до ЗСУ, бо хтось не буде придатним за станом здоров’я, а хтось опинився за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

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При цьому співрозмовники УП у Генеральному штабі прогнозують, що рішення про мобілізацію із 25 років може додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих захисників.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Раніше у Генштабі повідомили, що громадян, які досягли 25-річного віку, буде взято на військовий облік військовозобов’язаних.

Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, що набуває чинності з 18 травня.

Також читайте: У новому законі про мобілізацію передбачена норма рішення суду без апеляції, - "слуга народу" Федієнко

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) мобілізація (3023) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+12
З таким методами як Зе клоунів до ЗСУ ніхто не захоче йти - крадуть у ЗСУ і грощі на їжу, одяг, зброю, обороні споруди недобудовані, ВІДМОВНИКІВ по Україні пару десятків тисяч може є, це ті хто недолікованих гнали на передову, а недоліковані бо задорого їх лікувати, їх просто вивели поза штат і платять 500 гривень і посадили до СІЗО по всій Україні за відмову йти на передову з незагоєними ранами.
Хто захоче воювати щоб Зе клоуни і далі грабували Україну і прирікали ії на знищення. Пиатння риторичне.

Рік служби по контракту, 3 місяця відпустки, мінімум 50 тис зарплатні навіть на третій лінії, демобілізація - ТА НАФІГ сказала Зе влада, ви раби і будете воювати як ми скажемо.
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16.05.2024 14:44
+7
ви їх ще спробуйте спіймати, а єслі спіймаєте, то можете і піздюлєй відгребти
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16.05.2024 14:39
+6
Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

що б я так жив!
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16.05.2024 14:32
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Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

що б я так жив!
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16.05.2024 14:32 Відповісти
"захотіли залишитися неназваними"? - залишаться...
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16.05.2024 14:34 Відповісти
Сто тисяч молодих бійців, п'ють каву в Відні, Празі та Варшаві
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16.05.2024 14:37 Відповісти
Вчитель атеїзму.
От бачиш! Нашi там. А ти: Кругом шпiони.
Ето снайпєр, молодой боєц.
Павлік (бере в руку здоровенну ломаку).
А як шпiон - тогда йому ******.
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16.05.2024 14:41 Відповісти
епічна трагедія))
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16.05.2024 15:16 Відповісти
класік **********
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16.05.2024 15:20 Відповісти
Біля Тиси збільшиться двіж.
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16.05.2024 14:37 Відповісти
Та й вода вже тепліша...
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16.05.2024 14:38 Відповісти
неназвані співрозмовники Генерального штабу ЗСУ,
неназвані кловани з опи - піпець шо коїться....
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16.05.2024 14:37 Відповісти
підпис під одним законом поставив і під другим...
тут ніяк не вдається залишитись неназваним...
але затягування і анонімність відповідальних осіб лише на шкоду...
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16.05.2024 16:05 Відповісти
ви їх ще спробуйте спіймати, а єслі спіймаєте, то можете і піздюлєй відгребти
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16.05.2024 14:39 Відповісти
А нах вони тоді взагалі потрібні?
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16.05.2024 15:00 Відповісти
тцк-ашники ?

не знаю.

вони існують супротив здоровому глузду
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16.05.2024 15:08 Відповісти
Молоді бугаї 22 25 років нафіга потрібні?кушать смузі і трахать дівок?
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16.05.2024 15:41 Відповісти
У повістці треба писати - якщо тобі дорога Україна і якщо ти хочеш залишитися громадянином України, то приходь тоді-то і куди-то...
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16.05.2024 14:43 Відповісти
У повістці треба писати - якщо ти не хочеш, щоб Україна перетворилася на Україну зразка 1932-33 років, то прийди і захисти її..
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16.05.2024 15:03 Відповісти
прийди на Банкову і захисти Україну, бо поки там сидять фсбешники, ніякої перемоги не буде
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16.05.2024 15:06 Відповісти
бородате: на манєжє всьо тє жє...подвижок ніяких...
вікторія спартц не свої жеж хотєлки озвучувала...
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16.05.2024 16:08 Відповісти
З таким методами як Зе клоунів до ЗСУ ніхто не захоче йти - крадуть у ЗСУ і грощі на їжу, одяг, зброю, обороні споруди недобудовані, ВІДМОВНИКІВ по Україні пару десятків тисяч може є, це ті хто недолікованих гнали на передову, а недоліковані бо задорого їх лікувати, їх просто вивели поза штат і платять 500 гривень і посадили до СІЗО по всій Україні за відмову йти на передову з незагоєними ранами.
Хто захоче воювати щоб Зе клоуни і далі грабували Україну і прирікали ії на знищення. Пиатння риторичне.

Рік служби по контракту, 3 місяця відпустки, мінімум 50 тис зарплатні навіть на третій лінії, демобілізація - ТА НАФІГ сказала Зе влада, ви раби і будете воювати як ми скажемо.
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16.05.2024 14:44 Відповісти
Дідуган у 58 років повинен воювати а квіточка у 25 ще не виросла?нехай ще повчитися? Я б з 22 відправляв до ВСУ..як у всьому світі є
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16.05.2024 14:59 Відповісти
Якщо дідугану потрібна ця країна - нехай воює. Він її з 26 років будував
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16.05.2024 15:41 Відповісти
А квіточці країна потрібна?
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16.05.2024 15:43 Відповісти
Всі інституції треба будувати наново вже зараз, може з третього разу вийде, як у французів, нормальна країна. А в нинішньому стані - ні, не потрібна
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16.05.2024 17:24 Відповісти
Начинают идти люди со дна демографической ямы. В 1998-2005 годы рождаемость в Украине была ниже даже чем во время Второй мировой.
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16.05.2024 15:02 Відповісти
Мгм...
Ще -100 000 з генофонду нації.
Мені 66-й, я свого часу на той генофонд своє відробив. До нас, подібних, більше не звертатися.
А от до кого?
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16.05.2024 15:05 Відповісти
Мусульмани наплодоносять
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16.05.2024 15:42 Відповісти
Как-то мне тот генофонд до одного места, своя рубашка ближе к телу
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16.05.2024 16:04 Відповісти
Спочатку дали їм рік, щоб поробити собі відстрочки чи бронювання - то тепер і 1 тисячі не мобілізують
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17.05.2024 11:37 Відповісти
 
 