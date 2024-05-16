Рішення про мобілізацію з 25 років дозволить додати до ЗСУ приблизно 100 тисяч молодих бійців, - ЗМІ

Зниження призовного віку із 27 до 25 років збільшить особовий склад української армії приблизно на 100 тисяч військовослужбовців.

Про це йдеться у статті "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

Закон про зменшення мобілізаційного віку

Як зазначається, закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента України Володимира Зеленського 10 місяців з моменту його ухвалення Верховною Радою.

Видання пише, що президент не наважувався підписати закон через нелюбов до непопулярних рішень і фінансовий аспект мобілізації.

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Зрештою Зеленський підписав закон. "УП" зазначило, що він пішов на цей крок "через виснаження Сил оборони та безповоротні втрати на фронті".

Проблема "омолодження" війська

У статті йдеться, що невідомо, чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25-річних, оскільки це пов’язано з демографічною ситуацією в Україні.

Заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун зазначив, що в 1998-1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм має бути 25-26 років.

Водночас він зауважив, що не всі вони потраплять до ЗСУ, бо хтось не буде придатним за станом здоров’я, а хтось опинився за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

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При цьому співрозмовники УП у Генеральному штабі прогнозують, що рішення про мобілізацію із 25 років може додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих захисників.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Раніше у Генштабі повідомили, що громадян, які досягли 25-річного віку, буде взято на військовий облік військовозобов’язаних.

Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, що набуває чинності з 18 травня.

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