Рішення про мобілізацію з 25 років дозволить додати до ЗСУ приблизно 100 тисяч молодих бійців, - ЗМІ
Зниження призовного віку із 27 до 25 років збільшить особовий склад української армії приблизно на 100 тисяч військовослужбовців.
Про це йдеться у статті "Української правди", передає Цензор.НЕТ.
Такі дані надали співрозмовники Генерального штабу ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.
Закон про зменшення мобілізаційного віку
Як зазначається, закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента України Володимира Зеленського 10 місяців з моменту його ухвалення Верховною Радою.
Видання пише, що президент не наважувався підписати закон через нелюбов до непопулярних рішень і фінансовий аспект мобілізації.
Зрештою Зеленський підписав закон. "УП" зазначило, що він пішов на цей крок "через виснаження Сил оборони та безповоротні втрати на фронті".
Проблема "омолодження" війська
У статті йдеться, що невідомо, чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25-річних, оскільки це пов’язано з демографічною ситуацією в Україні.
Заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун зазначив, що в 1998-1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм має бути 25-26 років.
Водночас він зауважив, що не всі вони потраплять до ЗСУ, бо хтось не буде придатним за станом здоров’я, а хтось опинився за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
При цьому співрозмовники УП у Генеральному штабі прогнозують, що рішення про мобілізацію із 25 років може додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих захисників.
Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.
Раніше у Генштабі повідомили, що громадян, які досягли 25-річного віку, буде взято на військовий облік військовозобов’язаних.
Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, що набуває чинності з 18 травня.
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що б я так жив!
От бачиш! Нашi там. А ти: Кругом шпiони.
Ето снайпєр, молодой боєц.
Павлік (бере в руку здоровенну ломаку).
А як шпiон - тогда йому ******.
неназвані кловани з опи - піпець шо коїться....
тут ніяк не вдається залишитись неназваним...
але затягування і анонімність відповідальних осіб лише на шкоду...
не знаю.
вони існують супротив здоровому глузду
вікторія спартц не свої жеж хотєлки озвучувала...
Хто захоче воювати щоб Зе клоуни і далі грабували Україну і прирікали ії на знищення. Пиатння риторичне.
Рік служби по контракту, 3 місяця відпустки, мінімум 50 тис зарплатні навіть на третій лінії, демобілізація - ТА НАФІГ сказала Зе влада, ви раби і будете воювати як ми скажемо.
Ще -100 000 з генофонду нації.
Мені 66-й, я свого часу на той генофонд своє відробив. До нас, подібних, більше не звертатися.
А от до кого?