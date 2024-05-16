Проигнорировала повестку в ТЦК: на Закарпатье женщину судили за уклонение от военного учета

На Закарпатье военнообязанная украинка получила повестку и предупреждение от начальника ТЦК, однако проигнорировала ее и не явилась в военкомат. Женщину наказали за уклонение от воинского учета.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда, передает Цензор.НЕТ.

Женщина имела медицинское образование

Согласно материалам дела, украинка имеет среднеспециальное образование по направлению "Медицина", ее специальность - "Сестринское дело".

Предупреждение от начальника ТЦК и СП о необходимости воинского учета и обновления данных женщина получила 9 апреля по своему адресу, а саму повестку с вызовом на прохождение ВВК - на следующий день.

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Отмечается, что женщину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, однако она все равно не пришла в ТЦК, не имея на то уважительных причин.

Это квалифицировали как уголовное правонарушение (проступок), предусмотренный ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение военнообязанного от воинского учета).

Решение суда

Военнообязанная в суде полностью признала вину, согласилась на упрощенное судебное разбирательство и попросила назначить ей наказание в виде штрафа.

Суд учел это и пришел к выводу, что "исправление обвиняемой возможно без изоляции от общества" и назначил ей штраф в размере 5100 гривен. На приговор могут подать апелляцию.

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Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева заявила, что в ближайшее время Украина может принять законы, которые заставят женщин мобилизоваться в армию по израильскому образцу.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.