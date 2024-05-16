Проигнорировала повестку в ТЦК: на Закарпатье женщину судили за уклонение от военного учета
На Закарпатье военнообязанная украинка получила повестку и предупреждение от начальника ТЦК, однако проигнорировала ее и не явилась в военкомат. Женщину наказали за уклонение от воинского учета.
Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда, передает Цензор.НЕТ.
Женщина имела медицинское образование
Согласно материалам дела, украинка имеет среднеспециальное образование по направлению "Медицина", ее специальность - "Сестринское дело".
Предупреждение от начальника ТЦК и СП о необходимости воинского учета и обновления данных женщина получила 9 апреля по своему адресу, а саму повестку с вызовом на прохождение ВВК - на следующий день.
Отмечается, что женщину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, однако она все равно не пришла в ТЦК, не имея на то уважительных причин.
Это квалифицировали как уголовное правонарушение (проступок), предусмотренный ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение военнообязанного от воинского учета).
Решение суда
Военнообязанная в суде полностью признала вину, согласилась на упрощенное судебное разбирательство и попросила назначить ей наказание в виде штрафа.
Суд учел это и пришел к выводу, что "исправление обвиняемой возможно без изоляции от общества" и назначил ей штраф в размере 5100 гривен. На приговор могут подать апелляцию.
Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева заявила, что в ближайшее время Украина может принять законы, которые заставят женщин мобилизоваться в армию по израильскому образцу.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.
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без істерики. без галасу і бійки.
заплатить 5100 і вільна від мобілізації!
вона вже не прийшла в тцк. була за це осуджена.
і знову не прийде.
Будь-яку *****, яку ти можеш собі уявити, конституційну чи ні, наша влада обов'язково прийме/зробить.
Тому страхуюся як можу. В україні залишився тільки ФОП рахунок для одного підробітку, та ще операційний рахунок у Моно. Але і там і там грошей по мінімуму. Готовий в будь-який момент всі операції перевести на дружину.
Бо з ним то все ясно, він ухилянт.
Бабам угораздило бути медсестрою, мужикам - просто народитися та жити в Україні й не мати ні грошей на бронь, ні впливових друзів із родичами, ні судимості...
Чи може пора законодавчо запровадити і жорстко впорядкувати статус негромадянина? І позбавити їх можливості впливати на долю країни через виборчі та адміністративні важелі?
Ці діти брали участь в бойових діях, в масових розстрілах незгодних з політикою червоних кхмерів.
Діти були ще не сформовані особистості, тому не відчували емпатії ні до кого, були жорстокі та віддані червоним камерам.
Такими темпами, нам не довго лишилось до такого.
Це , після того, як вже жінок будуть гнати в армію.
*******
В Камбоджі - червоні кхмери, а в Україні - зелені хери.
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Л. Українка, "Давня казка")