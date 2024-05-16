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Проигнорировала повестку в ТЦК: на Закарпатье женщину судили за уклонение от военного учета

В Україні жінку судили за ухилення від військового обліку

На Закарпатье военнообязанная украинка получила повестку и предупреждение от начальника ТЦК, однако проигнорировала ее и не явилась в военкомат. Женщину наказали за уклонение от воинского учета.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда, передает Цензор.НЕТ.

Женщина имела медицинское образование

Согласно материалам дела, украинка имеет среднеспециальное образование по направлению "Медицина", ее специальность - "Сестринское дело".

Предупреждение от начальника ТЦК и СП о необходимости воинского учета и обновления данных женщина получила 9 апреля по своему адресу, а саму повестку с вызовом на прохождение ВВК - на следующий день.

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Отмечается, что женщину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, однако она все равно не пришла в ТЦК, не имея на то уважительных причин.

Это квалифицировали как уголовное правонарушение (проступок), предусмотренный ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение военнообязанного от воинского учета).

Решение суда

Военнообязанная в суде полностью признала вину, согласилась на упрощенное судебное разбирательство и попросила назначить ей наказание в виде штрафа.

Суд учел это и пришел к выводу, что "исправление обвиняемой возможно без изоляции от общества" и назначил ей штраф в размере 5100 гривен. На приговор могут подать апелляцию.

Также читайте: Количество женщин в ВСУ на начало января 2024 года составило 66,9 тыс. человек, - Минобороны

Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева заявила, что в ближайшее время Украина может принять законы, которые заставят женщин мобилизоваться в армию по израильскому образцу.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

Автор: 

женщины (884) суд (25077) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+23
президента чотири повістки коли судитимуть ?
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16.05.2024 16:01
+19
А жінку Зелі хоч не беруть в армію?
Бо з ним то все ясно, він ухилянт.
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16.05.2024 15:56
+17
Згідно з матеріалами справи, українка має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", її спеціальність - "Сестринська справа".

Бабам угораздило бути медсестрою, мужикам - просто народитися та жити в Україні й не мати ні грошей на бронь, ні впливових друзів із родичами, ні судимості...
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16.05.2024 15:56
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Суд не прийняв ал обвинуваченої - "*уй я клала на ваш ТЦК" через наявність відсутності
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16.05.2024 15:54 Ответить
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16.05.2024 16:23 Ответить
Это сколько ж ухилянтов сразу образуется?
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16.05.2024 15:55 Ответить
бачите?
без істерики. без галасу і бійки.
заплатить 5100 і вільна від мобілізації!
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16.05.2024 15:55 Ответить
Чого це? Буде мобілізована, але штраф сплатить.
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16.05.2024 16:02 Ответить
у нас не можна судити по одній і тій же справі.
вона вже не прийшла в тцк. була за це осуджена.
і знову не прийде.
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16.05.2024 16:07 Ответить
І знову сплатить штраф, тільки більший. А потім доставлять примусово.
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16.05.2024 16:11 Ответить
Тут є нюанс. Вона не прийшла в ТЦК за ЦІЄЮ КОНКРЕТНОЮ повісткою. Завтра їй випишуть нову - і це вже новий кейс буде. В усякому разі так юристи кажуть. А от за неоновлення даних - хз як буде. За законом це ніби одна справа. Але я виходжу з наступної парадигми:
Будь-яку *****, яку ти можеш собі уявити, конституційну чи ні, наша влада обов'язково прийме/зробить.

Тому страхуюся як можу. В україні залишився тільки ФОП рахунок для одного підробітку, та ще операційний рахунок у Моно. Але і там і там грошей по мінімуму. Готовий в будь-який момент всі операції перевести на дружину.
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16.05.2024 16:14 Ответить
В Україні, звичайно ж.
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16.05.2024 16:24 Ответить
А жінку Зелі хоч не беруть в армію?
Бо з ним то все ясно, він ухилянт.
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16.05.2024 15:56 Ответить
Верховний головком прокляне тебе за образи на адресу пресвятої скумбрії по 8 гривень
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16.05.2024 16:02 Ответить
Ще в Буданова є жінка. В армії буде мало шансів знову отруїтися просроченими устрицями, там нагодують корисною та поживною їжею. А отже, там буде безпечніше, ніж під одним дахом з Гогілашвілі.
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16.05.2024 16:10 Ответить
Я думаю, їй дуже подобається жити під одним дахом з Гогілашвілі . Явно і чоловік не проти.
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16.05.2024 16:16 Ответить
У них є медична освіта, чи вам довбодятлам лиш про дітей депутатів і т.п. кукурікати?
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16.05.2024 17:25 Ответить
Щезни, півнику.
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16.05.2024 17:27 Ответить
Хай проклинає... мені насрати на нього.
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16.05.2024 16:18 Ответить
Згідно з матеріалами справи, українка має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", її спеціальність - "Сестринська справа".

Бабам угораздило бути медсестрою, мужикам - просто народитися та жити в Україні й не мати ні грошей на бронь, ні впливових друзів із родичами, ні судимості...
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16.05.2024 15:56 Ответить
Цікаво аж трясе. А великий друг зеленСКОГО Алєжка КашАвой вже ТЦК своєю увагою порадував ? Чи закінчилось тою сценкою про начальника ТЦК з дівками ? А ті акторки теж вже наплигались у своєму ТЦК на ручЬки ? Чи кому закон, а кому аплодисменти ?
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16.05.2024 15:58 Ответить
ну так !!! друзякам-н*ркоманам, блазням вофки зе усе, усім іншим - зебільний зе-закон !!!

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16.05.2024 16:07 Ответить
Тобто у інших країнах служба жінки в армії це норма, достатньо згадати як там за це боряться по х/ф "Солдат Джейн", а у деяких це вже багато років ОБОВ'ЯЗОК, а у нас це має бути засудженим?! З чого це, тому що кремлеботи про це сповіщають?! У ЗЕзидента багато шкідливих вчинків відносно України та її громадян, але стосовно жіночого питання в армії я не погоджуюсь із тим, що це є якоюсь "хибною" справою!!!Чому це права в чоловіків та жінок повинні бути однаковими, а обов'язки різними???!!!
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16.05.2024 16:14 Ответить
так уся справа в нас в Україні в тому що на фронті воюють ті хто найбідніший, хто не зміг відкупитися !!! а різна зе наволоч тільки заробляє на війні !!! де на фронті судді, прокурори, мусора чином вище капітана, клерки ОВА/ОДА, депутати обласних районних рад і тд.тп. ??? діти, внуки, чоловіки, коханці усієї тої зе шушери що дорвалася в 2019 році до влади 5 років грабує і продає Україну ???
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16.05.2024 16:21 Ответить
Щось я не вважаю купу акторів, музикантів, письменників, бізнесменів, інженерів, ІТшників що воюють у рядах ЗСУ "бідними", то ж не треба вигадувати, там пропойційнісь такаж як й у звичайному житті та серед тих хто у тилу поки залишається. Не треба ВИГАДУВАТИ та лити воду на млин кремлівської пропаганди!!! Сам запитай в інтернета хоча б про загиблих і серед них знайдеш чимало дуже й дуже не бідних людей!!!
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16.05.2024 16:42 Ответить
Просто є народ і є населення, а це дві великі різниці. Перші запитують: "Якщо не я, то хто?" Другі ж їм заперечують: "А чому я?" І ці другі завжди в перших рядах за правами і мовчать, коли мова заходить про обов'язки і дружно покидають межі країни за будь-якого "шухера". Війна і є та ситуація що однозначно прояснює: "Хто є хто?" Ось і питається: "Кому потрібні такі "громадяни"?
Чи може пора законодавчо запровадити і жорстко впорядкувати статус негромадянина? І позбавити їх можливості впливати на долю країни через виборчі та адміністративні важелі?
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16.05.2024 17:39 Ответить
Згоден, жінок теж треба мобілізувати. Всім рівні права та обов'язки
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16.05.2024 16:46 Ответить
Завтра у русні: хохли началі мобілізіровать жєнщін.
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16.05.2024 16:00 Ответить
президента чотири повістки коли судитимуть ?
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16.05.2024 16:01 Ответить
Маємо прогрес незаперечний - від двічінесудимого докотились до чотириждинесудимого
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16.05.2024 23:25 Ответить
мене інше цікавить: а "хлопчикам" не соромно за себе що вони ховаються а дівчат призивають?
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16.05.2024 16:04 Ответить
А чому в Україні не повинні мобілізувати жінок, вони самі рівності прав бажають! А якраз рашистам нема чим дорікати бо й в них жінки служать у армії і як медпрацівники, і у господарчих справах, ба навіть у бойових частинах та вихваляються тим що з'явившись на фронті "зітруть у порох" усіх українців одним лише поглядом!
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16.05.2024 16:09 Ответить
Тому що здоровенні мужики з ТЦК, поліція, прокурори, судді, чиновники, депутати, олігархі, ітд... не хочуть на фронт, хочуть жити... а вже посилають на бійню жінок, щоб їх захищали та їх накрадені у народа статки.
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16.05.2024 16:14 Ответить
А до чого тут ЦЕ? Чи ти у ТЦК не бачив жінок?! Їх там теж чимало, і вони будь якого хворого сміливо гонять воювати а потім їх повертають вже з війської частини визнавши непридатними до служби. І чомусь ці "квіточки життя" не соромляться того що посилають воювати будь кого при цьому приховуючи від фронту своїх чоловіків! Тож не варто тут розповідати про "здорованів" у ТЦК, бо серед них дуже багато і поранених, і інвалідів що вже пройшли фронт і може тому й так агресивно не стримуючись реагують на відверту провокацію з образами у їх бік! Ти ж не був свідком подій, а чуєш лише точку зору "ображених" котрі просто як багато із злочинців поспішають сповістити про "злочин" відносно них коли отримують у відповідь на їх провокації стусанів!!!
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16.05.2024 16:25 Ответить
Як відомо наші жінки дуже ратують за рівність прав, а відповідно і обов'язків із чоловіками, відстоюють свято 8 березня як символ боротьби за права жінок, тож не повинні й відокремлювати себе від конституційного зобов'язання захищати Батьківщину. За що боролись, на те й напоролись!
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16.05.2024 16:05 Ответить
Золоті слова
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16.05.2024 16:31 Ответить
В свій час, червоні кхмери в Камбоджі роздавали зброю багатьом дітям віком від 10 років.
Ці діти брали участь в бойових діях, в масових розстрілах незгодних з політикою червоних кхмерів.
Діти були ще не сформовані особистості, тому не відчували емпатії ні до кого, були жорстокі та віддані червоним камерам.
Такими темпами, нам не довго лишилось до такого.
Це , після того, як вже жінок будуть гнати в армію.
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16.05.2024 16:10 Ответить
А навіщо порівнювати ВІК із СТАТТЮ?! Та й чого згадувати "червоних кхмерів", краще згадати раніше утворені гітлерюгенти та ******* "Юнармію". Спитай у рашистів, вони пишаються ціми діточками що сповіщають як весело та задорно будуть вбивати українців, чи соромляться цього???!!! Кажеш "Володимир Мик" що "можемо дійти" до того, до чого рашисти ВЖЕ ДАВНО ДІЙШЛИ???!!! Та й не переймайся, їх пропагандони давно розповідають що в нас це "теж є" не соромлячись брехати про наш "фашизм"!!!
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16.05.2024 16:19 Ответить
червоні кхмери в Камбоджі
*******
В Камбоджі - червоні кхмери, а в Україні - зелені хери.
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16.05.2024 19:04 Ответить
Нє, іранських аятоли були найбільш розвинутими і посилали восьмирічних на кулемети, під час війни з Іраком. Ось це шлях справжніх слуг
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16.05.2024 19:12 Ответить
не коректне порівняння
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16.05.2024 20:02 Ответить
тільки людина яка не розуміє слова війна могла таку херню написати в коменті, приїзжай до мене, поясню чому тут дівчатам може бути важко!
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16.05.2024 16:12 Ответить
Називай адресу, скоро буду!!!
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16.05.2024 16:27 Ответить
давай під Сватово
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16.05.2024 16:30 Ответить
А точніше, бо там купа підрозділів, "сватовний" ти наш! Одразу бачу "сміливе" брехло що як рашисти звикло на понт брати!!!
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16.05.2024 16:33 Ответить
овца, може тобі ще координати скинути???? будеш близько то знайдем
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16.05.2024 16:44 Ответить
Тепер останні медсестри виїдуть назавжди. В ЄС зарплата вища і ризикувати життям не треба. Одне питання - на кого працює той ТЦК ?? Орбан прямо на картку перечислив ,чи просто щось пообіцяв?
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16.05.2024 16:18 Ответить
Пагано ти думаєш про жінок, серед них патріотично налаштованих не менше ніж серед чоловіків, статью це питання не регулюється, а лише вихованням!!! І не забувай, що поки військовозобов'язаними є представники жіночої статті декількох професій, котрі і зараз просто так закордон не попадуть!!! А згодом, якщо війна затягнеться на декілька років, то й усі, тож нехай поспішають, менше будемо електрики витрачати на просмотр ними серіалів та сушку волосся після ванної або коли причепурятися будуть!
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16.05.2024 16:32 Ответить
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
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16.05.2024 16:21 Ответить
Красуня! Молодець, що не втікла та залишилась в Україні.
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16.05.2024 16:25 Ответить
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16.05.2024 16:28 Ответить
👏👏👏👏👏😊
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16.05.2024 17:15 Ответить
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16.05.2024 19:09 Ответить
А як правильно казати: ухилянтиха, чи ухилянтша?
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16.05.2024 16:42 Ответить
Ухилянтикиня.
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16.05.2024 19:10 Ответить
А как там с цыганами ухилянтами ситуация,бригаду "Ромале"уже сформировали?
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16.05.2024 17:03 Ответить
" й дьйопйош зеленський в бой їх повєдйоть!"
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16.05.2024 17:38 Ответить
А дiтей жiнок куди-ж?
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16.05.2024 19:43 Ответить
У кого діти не беруть, якщо чоловік буде за ними доглядати .
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16.05.2024 19:51 Ответить
 
 