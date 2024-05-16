Проігнорувала повістку до ТЦК: на Закарпатті жінку судили за ухилення від військового обліку
На Закарпатті військовозобов’язана українка отримала повістку і попередження від начальника ТЦК, однак проігнорувала її й не з’явилася у військкомат. Жінку покарали за ухилення від військового обліку.
Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду, передає Цензор.НЕТ.
Жінка мала медичну освіту
Згідно з матеріалами справи, українка має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", її спеціальність - "Сестринська справа".
Попередження від начальника ТЦК та СП про необхідність військового обліку та оновлення даних жінка отримала 9 квітня за своєю адресою, а саму повістку з викликом на проходження ВЛК - наступного дня.
Зазначається, що жінку попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, однак вона все одно не прийшла до ТЦК, не маючи на те поважних причин.
Це кваліфікували як кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення військовозобов'язаного від військового обліку).
Рішення суду
Військовозобов'язана у суді повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд і попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу.
Суд врахував це і дійшов висновку, що "виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства" та призначив їй штраф у розмірі 5100 гривень. На вирок можуть подати апеляцію.
Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила, що найближчим часом Україна може ухвалити закони, які змусять жінок мобілізуватися до армії за ізраїльським зразком
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.
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без істерики. без галасу і бійки.
заплатить 5100 і вільна від мобілізації!
вона вже не прийшла в тцк. була за це осуджена.
і знову не прийде.
Будь-яку *****, яку ти можеш собі уявити, конституційну чи ні, наша влада обов'язково прийме/зробить.
Тому страхуюся як можу. В україні залишився тільки ФОП рахунок для одного підробітку, та ще операційний рахунок у Моно. Але і там і там грошей по мінімуму. Готовий в будь-який момент всі операції перевести на дружину.
Бо з ним то все ясно, він ухилянт.
Бабам угораздило бути медсестрою, мужикам - просто народитися та жити в Україні й не мати ні грошей на бронь, ні впливових друзів із родичами, ні судимості...
Чи може пора законодавчо запровадити і жорстко впорядкувати статус негромадянина? І позбавити їх можливості впливати на долю країни через виборчі та адміністративні важелі?
Ці діти брали участь в бойових діях, в масових розстрілах незгодних з політикою червоних кхмерів.
Діти були ще не сформовані особистості, тому не відчували емпатії ні до кого, були жорстокі та віддані червоним камерам.
Такими темпами, нам не довго лишилось до такого.
Це , після того, як вже жінок будуть гнати в армію.
*******
В Камбоджі - червоні кхмери, а в Україні - зелені хери.
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Л. Українка, "Давня казка")