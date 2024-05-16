Проігнорувала повістку до ТЦК: на Закарпатті жінку судили за ухилення від військового обліку

На Закарпатті військовозобов’язана українка отримала повістку і попередження від начальника ТЦК, однак проігнорувала її й не з’явилася у військкомат. Жінку покарали за ухилення від військового обліку.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду, передає Цензор.НЕТ.

Жінка мала медичну освіту

Згідно з матеріалами справи, українка має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", її спеціальність - "Сестринська справа".

Попередження від начальника ТЦК та СП про необхідність військового обліку та оновлення даних жінка отримала 9 квітня за своєю адресою, а саму повістку з викликом на проходження ВЛК - наступного дня.

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Зазначається, що жінку попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, однак вона все одно не прийшла до ТЦК, не маючи на те поважних причин.

Це кваліфікували як кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення військовозобов'язаного від військового обліку).

Рішення суду

Військовозобов'язана у суді повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд і попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу.

Суд врахував це і дійшов висновку, що "виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства" та призначив їй штраф у розмірі 5100 гривень. На вирок можуть подати апеляцію.

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