Шри-Ланка отправит в РФ делегацию для расследования судьбы своих граждан, которых россияне завербовали на войну против Украины, - Reuters

Шри-Ланка собирается отправить в Россию делегацию высокого уровня для расследования судьбы сотен граждан, которых Кремль завербовал на войну против Украины.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство обороны островной страны заявило, что их граждан, бывших военнослужащих вербуют в армию РФ преимущественно через приложение WhatsApp. Им обещают высокие зарплаты и возможность получить гражданство.

"В сообщениях, присланных гражданами Шри-Ланки, указывается номер агента, который затем организует документацию и полеты", - пишет издание.

Отмечается, что такие предложения кажутся привлекательными для граждан Шри-Ланки, поскольку в стране наблюдается серьезный экономический кризис. А после пандемии Covid-19, уровень бедности удвоился.

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Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия заявил, что в этом месяце власти Шри-Ланки начали расследование сообщений о том, что их граждан, преимущественно с военной подготовкой, вывозили для участия в войне против Украины.

Сейчас страна пытается установить точное количество своих граждан, которых РФ завербовала в свою армию.

"По неофициальным данным, в России находится примерно 600-800 граждан Шри-Ланки", - добавил министр иностранных дел Шри-Ланки.

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К слову, ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира. В частности, армию РФ пополнили граждане Индии, Кубы, Сербии и стран Африки.