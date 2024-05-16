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Новости Война
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Шри-Ланка отправит в РФ делегацию для расследования судьбы своих граждан, которых россияне завербовали на войну против Украины, - Reuters

Шрі-Ланка з’ясовує долі своїх громадян, яких завербувала у свою армію РФ

Шри-Ланка собирается отправить в Россию делегацию высокого уровня для расследования судьбы сотен граждан, которых Кремль завербовал на войну против Украины.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство обороны островной страны заявило, что их граждан, бывших военнослужащих вербуют в армию РФ преимущественно через приложение WhatsApp. Им обещают высокие зарплаты и возможность получить гражданство.

"В сообщениях, присланных гражданами Шри-Ланки, указывается номер агента, который затем организует документацию и полеты", - пишет издание.

Отмечается, что такие предложения кажутся привлекательными для граждан Шри-Ланки, поскольку в стране наблюдается серьезный экономический кризис. А после пандемии Covid-19, уровень бедности удвоился.

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Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия заявил, что в этом месяце власти Шри-Ланки начали расследование сообщений о том, что их граждан, преимущественно с военной подготовкой, вывозили для участия в войне против Украины.

Сейчас страна пытается установить точное количество своих граждан, которых РФ завербовала в свою армию.

"По неофициальным данным, в России находится примерно 600-800 граждан Шри-Ланки", - добавил министр иностранных дел Шри-Ланки.

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К слову, ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира. В частности, армию РФ пополнили граждане Индии, Кубы, Сербии и стран Африки.

Автор: 

Шри-Ланка (43) наемники рф (2070)


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Ага...
Це як африканці відправилиб делегацію у клітку обізян, розібратись шо там з їхніми бананами...)))
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16.05.2024 22:30 Ответить
Их тоже на фронт пошлют?
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16.05.2024 22:34 Ответить
В лігу сексуальних реформ звертались вже? Пошлють.
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16.05.2024 22:40 Ответить
Спізнилися , вони вже переходять у стадію чернозема .
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16.05.2024 22:42 Ответить
На майбутнє. Не присилайте делегацію із розслідування зниклої делегації. Це пастка безкінечності.
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16.05.2024 22:43 Ответить
Та нє, просто делегація Цейлону (це не чай, це острів) у повному складі попиндує у складі кацапських штурмових батальйонів на Вовчанськ.
Це класика - кацапи завжди так найопували "недоразвівающієся страни"...
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16.05.2024 22:44 Ответить
як би в цих пошуках свого абрахамію не засвітили )))
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16.05.2024 23:23 Ответить
замість того, щоб вигнати з країни всіх росіян разом з посольством, і заборонити їм вїзд в країну на період війни, вони послали делегацію, яка ніхєра там не зможе розслідувать, бо кацапи іх просто будуть посилати *****.
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17.05.2024 00:03 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву підтримку Українців!! Вони можуть задіяти оті ПОТУЖНІ БАТАЛЬЙОНИ «Монако» «Відень» та інші, розташовані на Півдні Європи та Британії! Там одних тільки військових, на дві бригади повнокровні перебуває, тим більше, що вони без діла і на авто ошивається…
Мабуть, їх Зеленський відрядив, з якоюсь таємною метою…
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17.05.2024 00:20 Ответить
 
 