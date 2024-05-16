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Новини Війна
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Шрі-Ланка відправить до РФ делегацію для розслідування долі своїх громадян, яких росіяни завербували на війну проти України, - Reuters

Шрі-Ланка з’ясовує долі своїх громадян, яких завербувала у свою армію РФ

Шрі-Ланка збирається відправити до Росії делегацію високого рівня для розслідування долі сотень громадян, яких Кремль завербував на війну проти України.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони острівної країни заявило, що їх громадян, колишніх військовослужбовців вербують до армії РФ переважно через застосунок WhatsApp. Їм обіцяють високі зарплати та можливість отримати громадянство.

"У повідомленнях, надісланих громадянами Шрі-Ланки, вказується номер агента, який потім організовує документацію та польоти", - пише видання.

Зазначається, що такі пропозиції видаються привабливими для громадян Шрі-Ланки, оскільки в країні спостерігається серйозна економічна криза. А після пандемії Covid-19, рівень бідності подвоївся.

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Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія заявив, що цього місяця влада Шрі-Ланки почала розслідування повідомлень про те, що їх громадян, переважно з військовою підготовкою, вивозили для участі у війні проти України.

Наразі країна намагається встановити точну кількість своїх громадян, яких РФ завербувала у свою армію. 

"За неофіційними даними, в Росії перебуває приблизно 600-800 громадян Шрі-Ланки", - додав міністр закордонних справ Шрі-Ланки.

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До слова, раніше видання Forbes писало, що РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу. Зокрема, армію РФ поповнили громадяни Індії, Куби, Сербії та країн Африки.

Автор: 

Шрі-Ланка (51) найманці рф (2043)


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Ага...
Це як африканці відправилиб делегацію у клітку обізян, розібратись шо там з їхніми бананами...)))
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16.05.2024 22:30 Відповісти
Их тоже на фронт пошлют?
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16.05.2024 22:34 Відповісти
В лігу сексуальних реформ звертались вже? Пошлють.
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16.05.2024 22:40 Відповісти
Спізнилися , вони вже переходять у стадію чернозема .
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16.05.2024 22:42 Відповісти
На майбутнє. Не присилайте делегацію із розслідування зниклої делегації. Це пастка безкінечності.
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16.05.2024 22:43 Відповісти
Та нє, просто делегація Цейлону (це не чай, це острів) у повному складі попиндує у складі кацапських штурмових батальйонів на Вовчанськ.
Це класика - кацапи завжди так найопували "недоразвівающієся страни"...
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16.05.2024 22:44 Відповісти
як би в цих пошуках свого абрахамію не засвітили )))
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16.05.2024 23:23 Відповісти
замість того, щоб вигнати з країни всіх росіян разом з посольством, і заборонити їм вїзд в країну на період війни, вони послали делегацію, яка ніхєра там не зможе розслідувать, бо кацапи іх просто будуть посилати *****.
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17.05.2024 00:03 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву підтримку Українців!! Вони можуть задіяти оті ПОТУЖНІ БАТАЛЬЙОНИ «Монако» «Відень» та інші, розташовані на Півдні Європи та Британії! Там одних тільки військових, на дві бригади повнокровні перебуває, тим більше, що вони без діла і на авто ошивається…
Мабуть, їх Зеленський відрядив, з якоюсь таємною метою…
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17.05.2024 00:20 Відповісти
 
 