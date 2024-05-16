Шрі-Ланка відправить до РФ делегацію для розслідування долі своїх громадян, яких росіяни завербували на війну проти України, - Reuters

Шрі-Ланка збирається відправити до Росії делегацію високого рівня для розслідування долі сотень громадян, яких Кремль завербував на війну проти України.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони острівної країни заявило, що їх громадян, колишніх військовослужбовців вербують до армії РФ переважно через застосунок WhatsApp. Їм обіцяють високі зарплати та можливість отримати громадянство.

"У повідомленнях, надісланих громадянами Шрі-Ланки, вказується номер агента, який потім організовує документацію та польоти", - пише видання.

Зазначається, що такі пропозиції видаються привабливими для громадян Шрі-Ланки, оскільки в країні спостерігається серйозна економічна криза. А після пандемії Covid-19, рівень бідності подвоївся.

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Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія заявив, що цього місяця влада Шрі-Ланки почала розслідування повідомлень про те, що їх громадян, переважно з військовою підготовкою, вивозили для участі у війні проти України.

Наразі країна намагається встановити точну кількість своїх громадян, яких РФ завербувала у свою армію.

"За неофіційними даними, в Росії перебуває приблизно 600-800 громадян Шрі-Ланки", - додав міністр закордонних справ Шрі-Ланки.

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До слова, раніше видання Forbes писало, що РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу. Зокрема, армію РФ поповнили громадяни Індії, Куби, Сербії та країн Африки.