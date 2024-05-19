В Одессе был взрыв, - Труханов

Во время воздушной тревоги в Одессе был взрыв.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв", - отметил он.

И призвал быть в безопасных местах.

Ранее он сообщал, что в Одессе есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Как информировал Цензор.НЕТ, днем 19 мая взрывы были в Харькове: россияне ударили по Шевченковскому району.

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