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В Одессе был взрыв, - Труханов

Ввечері 19 травня в Одесі пролунав вибух

Во время воздушной тревоги в Одессе был взрыв.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв", - отметил он.

И призвал быть в безопасных местах.

Ранее он сообщал, что в Одессе есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Как информировал Цензор.НЕТ, днем 19 мая взрывы были в Харькове: россияне ударили по Шевченковскому району.

Также читайте: Количество погибших в результате удара РФ по базе отдыха на Харьковщине возросло до шести, 27 раненых, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

взрыв (6727) обстрел (26975) Одесса (7868) баллистические ракеты (368)


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Топ комментарии
+3
ще одна консерва щось розповіла Одесити, це ваш вибір?
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19.05.2024 19:36
+2
він ще не в тюрмі??
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19.05.2024 19:34
+2
Нажаль, так.
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19.05.2024 19:49
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В Одесі пролунав вибух, Труханова ...
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19.05.2024 19:23 Ответить
Без коменту мера одесити не чують і не відчувають незабаром Труханов почне зачитувати щоденне звернення до одеської громади бо плитку вже всюди поклали і пісок на пляжі завезли. Раз мер дає такі повідомлення значить жареним запахло і мабуть намічається зміна керівництва
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19.05.2024 23:06 Ответить
він ще не в тюрмі??
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19.05.2024 19:34 Ответить
Ще один говорун. В нього теж бронь?
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19.05.2024 19:36 Ответить
ще одна консерва щось розповіла Одесити, це ваш вибір?
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19.05.2024 19:36 Ответить
Нажаль, так.
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19.05.2024 19:49 Ответить
Знов Гончаренко в душу на.рав? Чи старі кизяки *********, ванюшко?😁
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20.05.2024 01:13 Ответить
А куди подівся пацріот-правосек Стерненко-борець з трухановим.З лохов гроші збиває разом з недовалонтерами ляченом,притулою.Чи зараз за це не платять.
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20.05.2024 05:31 Ответить
Труха-ждун....
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19.05.2024 22:10 Ответить
 
 