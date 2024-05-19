Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибух", - зазначив він.

Та закликав бути в безпечних місцях.

Раніше він повідомляв, що в Одесі інсує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Як інформував Цензор.НЕТ, вдень 19 травня вибухи пролунали в Харкові: росіяни вдарили по Шевченківському району.

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