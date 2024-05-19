В Одесі пролунав вибух
Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.
Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибух", - зазначив він.
Та закликав бути в безпечних місцях.
Раніше він повідомляв, що в Одесі інсує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Як інформував Цензор.НЕТ, вдень 19 травня вибухи пролунали в Харкові: росіяни вдарили по Шевченківському району.
Топ коментарі
+3 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар19.05.2024 19:36
+2 Mikhail F
показати весь коментар19.05.2024 19:34
+2 Pan Kotskyi
показати весь коментар19.05.2024 19:49
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уаыау
показати весь коментар19.05.2024 19:23 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Бугов #511196
показати весь коментар19.05.2024 23:06 Відповісти Мені подобається 0
Mikhail F
показати весь коментар19.05.2024 19:34 Відповісти Мені подобається 2
Kan Kan #518965
показати весь коментар19.05.2024 19:36 Відповісти Мені подобається 0
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар19.05.2024 19:36 Відповісти Мені подобається 3
Pan Kotskyi
показати весь коментар19.05.2024 19:49 Відповісти Мені подобається 2
✘
Dum spiro spero #559534
показати весь коментар20.05.2024 01:13 Відповісти Мені подобається 0
Anatoly #540864
показати весь коментар20.05.2024 05:31 Відповісти Мені подобається 0
ALEX 13 #375637
показати весь коментар19.05.2024 22:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль