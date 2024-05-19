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В Одесі пролунав вибух

Ввечері 19 травня в Одесі пролунав вибух

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибух", - зазначив він.

Та закликав бути в безпечних місцях.

Раніше він повідомляв, що в Одесі інсує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Як інформував Цензор.НЕТ, вдень 19 травня вибухи пролунали в Харкові: росіяни вдарили по Шевченківському району.

Читайте: Кількість загиблих внаслідок удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла до шести, 27 поранених, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

вибух (4439) обстріл (28284) Одеса (5437) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+3
ще одна консерва щось розповіла Одесити, це ваш вибір?
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19.05.2024 19:36
+2
він ще не в тюрмі??
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19.05.2024 19:34
+2
Нажаль, так.
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19.05.2024 19:49
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В Одесі пролунав вибух, Труханова ...
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19.05.2024 19:23 Відповісти
Без коменту мера одесити не чують і не відчувають незабаром Труханов почне зачитувати щоденне звернення до одеської громади бо плитку вже всюди поклали і пісок на пляжі завезли. Раз мер дає такі повідомлення значить жареним запахло і мабуть намічається зміна керівництва
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19.05.2024 23:06 Відповісти
він ще не в тюрмі??
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19.05.2024 19:34 Відповісти
Ще один говорун. В нього теж бронь?
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19.05.2024 19:36 Відповісти
ще одна консерва щось розповіла Одесити, це ваш вибір?
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19.05.2024 19:36 Відповісти
Нажаль, так.
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19.05.2024 19:49 Відповісти
Знов Гончаренко в душу на.рав? Чи старі кизяки *********, ванюшко?😁
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20.05.2024 01:13 Відповісти
А куди подівся пацріот-правосек Стерненко-борець з трухановим.З лохов гроші збиває разом з недовалонтерами ляченом,притулою.Чи зараз за це не платять.
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20.05.2024 05:31 Відповісти
Труха-ждун....
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19.05.2024 22:10 Відповісти
 
 