На Буковине военный бежал со службы в ТЦК, потому что хотел воевать на фронте
Сторожинецкий районный суд Черновицкой области вынес приговор мужчине за самовольное оставление места службы. Военный заявил, что хотел служить на передовой, а не в военкомате.
Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о деле?
Согласно материалам дела, мужчина проходил военную службу по мобилизации. ВВК признала его ограниченно годным, поэтому его зачислили в роту охраны ТЦК.
15 мая 2023 года солдат вовремя не явился на службу и проводил время по своему усмотрению до 7 июня 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту самовольного побега с места службы.
Мужчина признал вину и просился на передовую
В суде военный признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что хотел служить на фронте, а не в ТЦК. Солдат просил его строго не наказывать и дать возможность воевать.
"Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью, подтвердил все обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном акте. В суде искренне раскаялся, подчеркивая что не будет никогда совершать преступления, а свои действия считал ошибкой. Он хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Просил его строго не наказывать и дать возможность воевать и отправить его в действующую армию", - говорится в материалах дела.
Приговор суда
Суд признал военного виновным в самовольном оставлении места службы. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Судья считает, что "исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества и такое наказание, по мнению суда является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения новых преступлений".
Решение в течение тридцати дней еще можно обжаловать в апелляционном суде.
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В даному конкретному випадку ізоляція від суспільства потрібна для чого? Щоб обвинувачений своїм прикладом не агітував людей приєднуватися до захисту країни?
За три тижні не зміг знайти Тису, тепер попливе через Дніпро на Кринки у складі ШтурмЗЕ.
Рекорд на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило 38 282 обращения из ТЦК. Нашли 5511 человек. По остальным регионам:
▪️Черниговщина - 9115, нашли 1429;
▪️Харьковщина - 4664, нашли 1954;
▪️Ивано-Франковщина - 2328, нашли 1814 (рекорд работы полиции);
▪️Житомирщина - 8289, нашли 2452;
▪️Полтавщина - 7433, нашли 2591;
▪️Ровенщина - 9832, нашли 1828;
▪️Винниччина - 7288, нашли 2325;
▪️Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;
▪️Хмельниччина - 1085, сколько нашли не сообщается.
Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областей. В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос не ответили.
🤔
Я не сперечаюсь, що все так і було. Я не можу це знати. Але в новині саме це написано.
Що за дурня? Типу ясно, завдяки 8271 його не можуть не посадити, то так би й написали. Але ж ні, суддя пише ось це...
Украіну від окупантів
і таких суддів кончених, як ви 🙁