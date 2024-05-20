РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8519 посетителей онлайн
Новости
6 537 43

На Буковине военный бежал со службы в ТЦК, потому что хотел воевать на фронте

Військового судили за втечу зі служби в ТЦК

Сторожинецкий районный суд Черновицкой области вынес приговор мужчине за самовольное оставление места службы. Военный заявил, что хотел служить на передовой, а не в военкомате.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о деле?

Согласно материалам дела, мужчина проходил военную службу по мобилизации. ВВК признала его ограниченно годным, поэтому его зачислили в роту охраны ТЦК.

15 мая 2023 года солдат вовремя не явился на службу и проводил время по своему усмотрению до 7 июня 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту самовольного побега с места службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проигнорировала повестку в ТЦК: на Закарпатье женщину судили за уклонение от военного учета

Мужчина признал вину и просился на передовую

В суде военный признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что хотел служить на фронте, а не в ТЦК. Солдат просил его строго не наказывать и дать возможность воевать.

"Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью, подтвердил все обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном акте. В суде искренне раскаялся, подчеркивая что не будет никогда совершать преступления, а свои действия считал ошибкой. Он хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Просил его строго не наказывать и дать возможность воевать и отправить его в действующую армию", - говорится в материалах дела.

Читайте также: На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

Приговор суда

Суд признал военного виновным в самовольном оставлении места службы. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Судья считает, что "исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества и такое наказание, по мнению суда является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения новых преступлений".

Решение в течение тридцати дней еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Читайте: Уже 150 000 граждан успешно авторизировались в приложении "Резерв+"

Автор: 

Буковина (893) суд (25084) военнослужащие (6115) ТЦК (522)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
потрібно зберегти парубка й використовувати для розмноження: подібних лишилися одиниці.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:15
+13
Ідіотизм
показать весь комментарий
20.05.2024 09:14
+13
Сук@, ви вже визначтеся, вам треба воювати і помогати на передовій, чи карати всіх разом: і ухилянтів і Воїнів!!!???
показать весь комментарий
20.05.2024 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідіотизм
показать весь комментарий
20.05.2024 09:14 Ответить
потрібно зберегти парубка й використовувати для розмноження: подібних лишилися одиниці.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:15 Ответить
Ссуддю відправити замість нього на фронт!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 12:59 Ответить
Рішення суду - 💯
показать весь комментарий
20.05.2024 09:15 Ответить
політика зеленського і єрмака 100%
показать весь комментарий
20.05.2024 09:20 Ответить
Там не менше 101%
показать весь комментарий
20.05.2024 09:40 Ответить
І про що новина?
показать весь комментарий
20.05.2024 09:16 Ответить
Про унікума
показать весь комментарий
20.05.2024 09:42 Ответить
Знайдiть 5-7 хвилин часу, та почитайте на https://sud.ua/ . Дуже багато цiкавого дiзнаєтесь про ставлення держави до людей, а особливо суддiвськоi мафii, у яких завжди усе добре.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:44 Ответить
Сук@, ви вже визначтеся, вам треба воювати і помогати на передовій, чи карати всіх разом: і ухилянтів і Воїнів!!!???
показать весь комментарий
20.05.2024 09:16 Ответить
їм потрібна рашка-2
показать весь комментарий
20.05.2024 09:29 Ответить
Суддя - ****, на мило.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:17 Ответить
Суддю - на передову. Отак буде справедливо.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:27 Ответить
Ну кто бы сомневвлся, миллиардов не украл - надо сажать и быстро.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:24 Ответить
"виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства" - суддя мудак.
В даному конкретному випадку ізоляція від суспільства потрібна для чого? Щоб обвинувачений своїм прикладом не агітував людей приєднуватися до захисту країни?
показать весь комментарий
20.05.2024 09:26 Ответить
Ем... цікавий прицедент. Але... в цій історії багато невідомого. Яка ступінь придатності? Можливо він реально не може виконувати завдання у бойовій частині. Хоча його могли перевести на якусь посаду не пов'язано безпосередньо із бойовими діями. Момент другий, ми не знаємо які у нього були відносини в колективі вже в тцк. Знову ж таки, припущення, що були якісь конфлікти. Не думаю, якщо б він підійшов до свого командира, нормально поспілкувався, пояснив своє бажання, йому б точно не відмовили у переведенні. Написав би рапорт і все. Інший момент, це вже рішення суду. Він у момент СЗЧ не скоїв ні адмінправопорушень ні кримінальних діянь. Повністю визнав провину. Але знову ж таки але... Відповідно до внесених змін до ККУ у період дії воєнного стану суд не може обрати інший вид покарання за СЗЧ ніж позбавлення волі. Саме у цій ситуації звучить "па дєбільнаму", але це факт. Покарання за СЗЧ зараз від 5 до 10 років позбавлення волі. В даному випадку 3 роки, тобто суддя врахував обставини і скосив 2 роки від мінімального строку. Відповідно до діючого законодавства військовий буде звільнений зі служби. Якщо буде гарна поведінка то, скоріш за все відсидіти доведеться ну роки 2, може менше. Можливий варіант мобілізації з місць позбавлення волі, у зв'язку із новим законом. Але я ще не вивчав, чи його стаття підпадає під це.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:39 Ответить
Я чув від деяких поранених військових, навіть без руки наприклад. Що вони казал, що ми будемо інструкторами, або работать ким завгодно на передовій, але тільки не в ТЦК.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:54 Ответить
Напевно багато різних історій є. Є і такі, що не хочуть служити в тцк. Є навпаки. Скільки людей, стільки і моментів.
показать весь комментарий
20.05.2024 11:15 Ответить
Топографічний ідіот.
За три тижні не зміг знайти Тису, тепер попливе через Дніпро на Кринки у складі ШтурмЗЕ.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:39 Ответить
Що ти мелеш, ти бот? Пост не про Тису зовсім і не про ухилянтів.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:56 Ответить
Да тут судью надо изолировать а не бойца. Долбо....бизм млять.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:41 Ответить
Военкомы https://war.obozrevatel.com/ukr/skilki-uhilyantiv-uzhe-rozshukala-politsiya-ta-dostavila-do-ttsk-dani-po-regionah-ukraini.htm передали в Нацполицию информацию о 94,5 тысяч человек, которые уклоняются от явки в ТЦК

Рекорд на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило 38 282 обращения из ТЦК. Нашли 5511 человек. По остальным регионам:
▪️Черниговщина - 9115, нашли 1429;
▪️Харьковщина - 4664, нашли 1954;
▪️Ивано-Франковщина - 2328, нашли 1814 (рекорд работы полиции);
▪️Житомирщина - 8289, нашли 2452;
▪️Полтавщина - 7433, нашли 2591;
▪️Ровенщина - 9832, нашли 1828;
▪️Винниччина - 7288, нашли 2325;
▪️Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;
▪️Хмельниччина - 1085, сколько нашли не сообщается.

Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областей. В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос не ответили.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:42 Ответить
З матеріалів справи. 😊
показать весь комментарий
20.05.2024 09:45 Ответить
тобто це настільки значуща подія щоб бути на перших шпальтах цензора ?

🤔
показать весь комментарий
20.05.2024 09:47 Ответить
Так, бо людину покарали за те, що вона хотіла воювати на передовій, на нулі. А не работати в незламному бусіку ТЦК.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:57 Ответить
Cтратегія ОПИ - мотивованим не місце на фронті?
показать весь комментарий
20.05.2024 10:07 Ответить
На Цензорі більшість не читає далі заголовка. Чувак втік, і проводив час на власний розсуд, а коли його піймали, то придумав собі красиву легенду, яка на його думку мала пом'якшити йому вирок.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:12 Ответить
Та в 99% випадків немає ніякого вироку - всі щасливі, що солдат повернувся. Знімуть премію і бойові за цей місяць, та й по всьому. У мене якось пацан з Києва прошарився в СЗЧ майже два місяці, але повернувся і справу зам'яли.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:31 Ответить
Тут вже дали вирок, не в тему.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:58 Ответить
Я дочитав, я все читаю до кінця, і ти неправий, бо немає доказів твоєї думки. Він вже служив раніше на передовій. Його перевели з передовою до ТЦК після ВЛК і надання статусі обмеженно придатного, він з ТЦК втік. Думаєте нормальна людина погодиться працювати в ТЦК, особливо в бусиках?
показать весь комментарий
20.05.2024 11:01 Ответить
Доказ моєї думки у статті, яку ти неуважно читав. Суд встановив обставини, що після неявки на службу у ТЦК, чоловік не поїхав на фронт, як мріяв, а три тижні проводив час на власний розсуд. Чоловік підтвердив всі обставини скоєного злочину і щиро розкаявся.
Я не сперечаюсь, що все так і було. Я не можу це знати. Але в новині саме це написано.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:30 Ответить
Якийсь хитрий місцевий ром Якби в нього ще й знайшли наркоту, то сказав би, що якраз йшов здавати. А так гуляв собі і за 3 неділі так і не дістався фронту
показать весь комментарий
20.05.2024 10:19 Ответить
Нічого дивного. В мене товариш був в штурмбаті нашої 128 ОГШБр. Поранення, умовно придатний перевели в ТЦК на Хмельниччині. Через три місяці повернувся на Запоріжжя, правда, в складі військ ППО, Питаю, чому не захотів служити в ТЦК, ти ж УБД і все таке. Його відповідь: через день ношу гроби та стою в почесній варті на похоронах, а решту днів маю носити повістки сцикунам-ухилянтам і слухати прокльони їх мам/жінок/сестер. То вже краще назад на війну.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:28 Ответить
Вірно.
показать весь комментарий
20.05.2024 11:02 Ответить
Суддя вважає, що "виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів"

Що за дурня? Типу ясно, завдяки 8271 його не можуть не посадити, то так би й написали. Але ж ні, суддя пише ось це...
показать весь комментарий
20.05.2024 10:30 Ответить
Ну і нащо його на зону відправляти? Сотні, якщо не тисячі, прагнули б відсидітись у ТЦК, а той сам на передову просився - і за це 3 роки зони
показать весь комментарий
20.05.2024 10:46 Ответить
Нормас! Три года пересидит смуту и с чистой совестью на свободу!))
показать весь комментарий
20.05.2024 11:02 Ответить
Ідіоти - судді , негайно звільніть чоловіка і нехай іде захищати
Украіну від окупантів
і таких суддів кончених, як ви 🙁
показать весь комментарий
20.05.2024 11:31 Ответить
судову систему доведеться валити тотально, а портновськіий КПК та інші кодекси скасовувати і замінювати американськими. інакше пропадемо всі .
показать весь комментарий
20.05.2024 11:58 Ответить
Тцк зараз це колишнє нквд.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:27 Ответить
 
 