На Буковине военный бежал со службы в ТЦК, потому что хотел воевать на фронте

Сторожинецкий районный суд Черновицкой области вынес приговор мужчине за самовольное оставление места службы. Военный заявил, что хотел служить на передовой, а не в военкомате.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о деле?

Согласно материалам дела, мужчина проходил военную службу по мобилизации. ВВК признала его ограниченно годным, поэтому его зачислили в роту охраны ТЦК.

15 мая 2023 года солдат вовремя не явился на службу и проводил время по своему усмотрению до 7 июня 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту самовольного побега с места службы.

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Мужчина признал вину и просился на передовую

В суде военный признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что хотел служить на фронте, а не в ТЦК. Солдат просил его строго не наказывать и дать возможность воевать.

"Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью, подтвердил все обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном акте. В суде искренне раскаялся, подчеркивая что не будет никогда совершать преступления, а свои действия считал ошибкой. Он хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Просил его строго не наказывать и дать возможность воевать и отправить его в действующую армию", - говорится в материалах дела.

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Приговор суда

Суд признал военного виновным в самовольном оставлении места службы. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Судья считает, что "исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества и такое наказание, по мнению суда является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения новых преступлений".

Решение в течение тридцати дней еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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