На Буковині військовий втік зі служби в ТЦК, бо хотів воювати на фронті
Сторожинецький районний суд Чернівецької області виніс вирок чоловікові за самовільне залишення місця служби. Військовий заявив, що хотів служити на передовій, а не у військкоматі.
Про це йдеться у вироку суду, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про справу?
Згідно з матеріалами справи, чоловік проходив військову службу під час мобілізації. ВЛК визнала його обмежено придатним, тому його зарахували в роту охорони ТЦК.
15 травня 2023 року солдат вчасно не з’явився на службу та проводив час на власний розсуд до 7 червня 2023 року. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом самовільної втечі з місця служби.
Чоловік визнав провину і просився на передову
У суді військовий визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що бажав служити на фронті, а не у ТЦК. Солдат просив його суворо не карати й дати можливість воювати.
"Під час судового засідання обвинувачений свою вину в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив всі обставини скоєння злочину, зазначені в обвинувальному акті. В суді щиро розкаявся, наголошуючи що не буде ніколи скоювати злочини, а свої дії вважав помилкою. Він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Просив його суворо не карати і дати можливість воювати та відправити його в діючу армію", - йдеться у матеріалах справи.
Вирок суду
Суд визнав військового винним у самовільному залишенні місця служби. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Суддя вважає, що "виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів".
Рішення впродовж тридцяти днів ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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В даному конкретному випадку ізоляція від суспільства потрібна для чого? Щоб обвинувачений своїм прикладом не агітував людей приєднуватися до захисту країни?
За три тижні не зміг знайти Тису, тепер попливе через Дніпро на Кринки у складі ШтурмЗЕ.
Рекорд на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило 38 282 обращения из ТЦК. Нашли 5511 человек. По остальным регионам:
▪️Черниговщина - 9115, нашли 1429;
▪️Харьковщина - 4664, нашли 1954;
▪️Ивано-Франковщина - 2328, нашли 1814 (рекорд работы полиции);
▪️Житомирщина - 8289, нашли 2452;
▪️Полтавщина - 7433, нашли 2591;
▪️Ровенщина - 9832, нашли 1828;
▪️Винниччина - 7288, нашли 2325;
▪️Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;
▪️Хмельниччина - 1085, сколько нашли не сообщается.
Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областей. В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос не ответили.
🤔
Я не сперечаюсь, що все так і було. Я не можу це знати. Але в новині саме це написано.
Що за дурня? Типу ясно, завдяки 8271 його не можуть не посадити, то так би й написали. Але ж ні, суддя пише ось це...
Украіну від окупантів
і таких суддів кончених, як ви 🙁