На Буковині військовий втік зі служби в ТЦК, бо хотів воювати на фронті

Сторожинецький районний суд Чернівецької області виніс вирок чоловікові за самовільне залишення місця служби. Військовий заявив, що хотів служити на передовій, а не у військкоматі.

Про це йдеться у вироку суду, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про справу?

Згідно з матеріалами справи, чоловік проходив військову службу під час мобілізації. ВЛК визнала його обмежено придатним, тому його зарахували в роту охорони ТЦК.

15 травня 2023 року солдат вчасно не з’явився на службу та проводив час на власний розсуд до 7 червня 2023 року. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом самовільної втечі з місця служби.

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Чоловік визнав провину і просився на передову

У суді військовий визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що бажав служити на фронті, а не у ТЦК. Солдат просив його суворо не карати й дати можливість воювати.

"Під час судового засідання обвинувачений свою вину в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив всі обставини скоєння злочину, зазначені в обвинувальному акті. В суді щиро розкаявся, наголошуючи що не буде ніколи скоювати злочини, а свої дії вважав помилкою. Він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Просив його суворо не карати і дати можливість воювати та відправити його в діючу армію", - йдеться у матеріалах справи.

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Вирок суду

Суд визнав військового винним у самовільному залишенні місця служби. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Суддя вважає, що "виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів".

Рішення впродовж тридцяти днів ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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