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На Буковині військовий втік зі служби в ТЦК, бо хотів воювати на фронті

Військового судили за втечу зі служби в ТЦК

Сторожинецький районний суд Чернівецької області виніс вирок чоловікові за самовільне залишення місця служби. Військовий заявив, що хотів служити на передовій, а не у військкоматі.

Про це йдеться у вироку суду, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про справу?

Згідно з матеріалами справи, чоловік проходив військову службу під час мобілізації. ВЛК визнала його обмежено придатним, тому його зарахували в роту охорони ТЦК.

15 травня 2023 року солдат вчасно не з’явився на службу та проводив час на власний розсуд до 7 червня 2023 року. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом самовільної втечі з місця служби.

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Чоловік визнав провину і просився на передову

У суді військовий визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що бажав служити на фронті, а не у ТЦК. Солдат просив його суворо не карати й дати можливість воювати.

"Під час судового засідання обвинувачений свою вину в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив всі обставини скоєння злочину, зазначені в обвинувальному акті. В суді щиро розкаявся, наголошуючи що не буде ніколи скоювати злочини, а свої дії вважав помилкою. Він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Просив його суворо не карати і дати можливість воювати та відправити його в діючу армію", - йдеться у матеріалах справи.

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Вирок суду

Суд визнав військового винним у самовільному залишенні місця служби. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Суддя вважає, що "виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів".

Рішення впродовж тридцяти днів ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Автор: 

Буковина (846) суд (11662) військовослужбовці (4723) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+17
потрібно зберегти парубка й використовувати для розмноження: подібних лишилися одиниці.
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20.05.2024 09:15
+13
Ідіотизм
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20.05.2024 09:14
+13
Сук@, ви вже визначтеся, вам треба воювати і помогати на передовій, чи карати всіх разом: і ухилянтів і Воїнів!!!???
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20.05.2024 09:16
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Ідіотизм
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20.05.2024 09:14 Відповісти
потрібно зберегти парубка й використовувати для розмноження: подібних лишилися одиниці.
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20.05.2024 09:15 Відповісти
Ссуддю відправити замість нього на фронт!!!
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20.05.2024 12:59 Відповісти
Рішення суду - 💯
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20.05.2024 09:15 Відповісти
політика зеленського і єрмака 100%
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20.05.2024 09:20 Відповісти
Там не менше 101%
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20.05.2024 09:40 Відповісти
І про що новина?
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20.05.2024 09:16 Відповісти
Про унікума
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20.05.2024 09:42 Відповісти
Знайдiть 5-7 хвилин часу, та почитайте на https://sud.ua/ . Дуже багато цiкавого дiзнаєтесь про ставлення держави до людей, а особливо суддiвськоi мафii, у яких завжди усе добре.
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20.05.2024 09:44 Відповісти
Сук@, ви вже визначтеся, вам треба воювати і помогати на передовій, чи карати всіх разом: і ухилянтів і Воїнів!!!???
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20.05.2024 09:16 Відповісти
їм потрібна рашка-2
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20.05.2024 09:29 Відповісти
Суддя - ****, на мило.
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20.05.2024 09:17 Відповісти
Суддю - на передову. Отак буде справедливо.
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20.05.2024 09:27 Відповісти
Ну кто бы сомневвлся, миллиардов не украл - надо сажать и быстро.
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20.05.2024 09:24 Відповісти
"виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства" - суддя мудак.
В даному конкретному випадку ізоляція від суспільства потрібна для чого? Щоб обвинувачений своїм прикладом не агітував людей приєднуватися до захисту країни?
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20.05.2024 09:26 Відповісти
Ем... цікавий прицедент. Але... в цій історії багато невідомого. Яка ступінь придатності? Можливо він реально не може виконувати завдання у бойовій частині. Хоча його могли перевести на якусь посаду не пов'язано безпосередньо із бойовими діями. Момент другий, ми не знаємо які у нього були відносини в колективі вже в тцк. Знову ж таки, припущення, що були якісь конфлікти. Не думаю, якщо б він підійшов до свого командира, нормально поспілкувався, пояснив своє бажання, йому б точно не відмовили у переведенні. Написав би рапорт і все. Інший момент, це вже рішення суду. Він у момент СЗЧ не скоїв ні адмінправопорушень ні кримінальних діянь. Повністю визнав провину. Але знову ж таки але... Відповідно до внесених змін до ККУ у період дії воєнного стану суд не може обрати інший вид покарання за СЗЧ ніж позбавлення волі. Саме у цій ситуації звучить "па дєбільнаму", але це факт. Покарання за СЗЧ зараз від 5 до 10 років позбавлення волі. В даному випадку 3 роки, тобто суддя врахував обставини і скосив 2 роки від мінімального строку. Відповідно до діючого законодавства військовий буде звільнений зі служби. Якщо буде гарна поведінка то, скоріш за все відсидіти доведеться ну роки 2, може менше. Можливий варіант мобілізації з місць позбавлення волі, у зв'язку із новим законом. Але я ще не вивчав, чи його стаття підпадає під це.
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20.05.2024 09:39 Відповісти
Я чув від деяких поранених військових, навіть без руки наприклад. Що вони казал, що ми будемо інструкторами, або работать ким завгодно на передовій, але тільки не в ТЦК.
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20.05.2024 10:54 Відповісти
Напевно багато різних історій є. Є і такі, що не хочуть служити в тцк. Є навпаки. Скільки людей, стільки і моментів.
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20.05.2024 11:15 Відповісти
Топографічний ідіот.
За три тижні не зміг знайти Тису, тепер попливе через Дніпро на Кринки у складі ШтурмЗЕ.
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20.05.2024 09:39 Відповісти
Що ти мелеш, ти бот? Пост не про Тису зовсім і не про ухилянтів.
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20.05.2024 10:56 Відповісти
Да тут судью надо изолировать а не бойца. Долбо....бизм млять.
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20.05.2024 09:41 Відповісти
Военкомы https://war.obozrevatel.com/ukr/skilki-uhilyantiv-uzhe-rozshukala-politsiya-ta-dostavila-do-ttsk-dani-po-regionah-ukraini.htm передали в Нацполицию информацию о 94,5 тысяч человек, которые уклоняются от явки в ТЦК

Рекорд на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило 38 282 обращения из ТЦК. Нашли 5511 человек. По остальным регионам:
▪️Черниговщина - 9115, нашли 1429;
▪️Харьковщина - 4664, нашли 1954;
▪️Ивано-Франковщина - 2328, нашли 1814 (рекорд работы полиции);
▪️Житомирщина - 8289, нашли 2452;
▪️Полтавщина - 7433, нашли 2591;
▪️Ровенщина - 9832, нашли 1828;
▪️Винниччина - 7288, нашли 2325;
▪️Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;
▪️Хмельниччина - 1085, сколько нашли не сообщается.

Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областей. В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос не ответили.
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20.05.2024 09:42 Відповісти
З матеріалів справи. 😊
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20.05.2024 09:45 Відповісти
тобто це настільки значуща подія щоб бути на перших шпальтах цензора ?

🤔
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20.05.2024 09:47 Відповісти
Так, бо людину покарали за те, що вона хотіла воювати на передовій, на нулі. А не работати в незламному бусіку ТЦК.
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20.05.2024 10:57 Відповісти
Cтратегія ОПИ - мотивованим не місце на фронті?
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20.05.2024 10:07 Відповісти
На Цензорі більшість не читає далі заголовка. Чувак втік, і проводив час на власний розсуд, а коли його піймали, то придумав собі красиву легенду, яка на його думку мала пом'якшити йому вирок.
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20.05.2024 10:12 Відповісти
Та в 99% випадків немає ніякого вироку - всі щасливі, що солдат повернувся. Знімуть премію і бойові за цей місяць, та й по всьому. У мене якось пацан з Києва прошарився в СЗЧ майже два місяці, але повернувся і справу зам'яли.
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20.05.2024 10:31 Відповісти
Тут вже дали вирок, не в тему.
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20.05.2024 10:58 Відповісти
Я дочитав, я все читаю до кінця, і ти неправий, бо немає доказів твоєї думки. Він вже служив раніше на передовій. Його перевели з передовою до ТЦК після ВЛК і надання статусі обмеженно придатного, він з ТЦК втік. Думаєте нормальна людина погодиться працювати в ТЦК, особливо в бусиках?
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20.05.2024 11:01 Відповісти
Доказ моєї думки у статті, яку ти неуважно читав. Суд встановив обставини, що після неявки на службу у ТЦК, чоловік не поїхав на фронт, як мріяв, а три тижні проводив час на власний розсуд. Чоловік підтвердив всі обставини скоєного злочину і щиро розкаявся.
Я не сперечаюсь, що все так і було. Я не можу це знати. Але в новині саме це написано.
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20.05.2024 14:30 Відповісти
Якийсь хитрий місцевий ром Якби в нього ще й знайшли наркоту, то сказав би, що якраз йшов здавати. А так гуляв собі і за 3 неділі так і не дістався фронту
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20.05.2024 10:19 Відповісти
Нічого дивного. В мене товариш був в штурмбаті нашої 128 ОГШБр. Поранення, умовно придатний перевели в ТЦК на Хмельниччині. Через три місяці повернувся на Запоріжжя, правда, в складі військ ППО, Питаю, чому не захотів служити в ТЦК, ти ж УБД і все таке. Його відповідь: через день ношу гроби та стою в почесній варті на похоронах, а решту днів маю носити повістки сцикунам-ухилянтам і слухати прокльони їх мам/жінок/сестер. То вже краще назад на війну.
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20.05.2024 10:28 Відповісти
Вірно.
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20.05.2024 11:02 Відповісти
Суддя вважає, що "виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів"

Що за дурня? Типу ясно, завдяки 8271 його не можуть не посадити, то так би й написали. Але ж ні, суддя пише ось це...
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20.05.2024 10:30 Відповісти
Ну і нащо його на зону відправляти? Сотні, якщо не тисячі, прагнули б відсидітись у ТЦК, а той сам на передову просився - і за це 3 роки зони
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20.05.2024 10:46 Відповісти
Нормас! Три года пересидит смуту и с чистой совестью на свободу!))
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20.05.2024 11:02 Відповісти
Ідіоти - судді , негайно звільніть чоловіка і нехай іде захищати
Украіну від окупантів
і таких суддів кончених, як ви 🙁
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20.05.2024 11:31 Відповісти
судову систему доведеться валити тотально, а портновськіий КПК та інші кодекси скасовувати і замінювати американськими. інакше пропадемо всі .
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20.05.2024 11:58 Відповісти
Тцк зараз це колишнє нквд.
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20.05.2024 15:27 Відповісти
 
 