Массированные обстрелы Харьковщины: более 20 человек в больнице, 6 - в тяжелом состоянии

Из-за вчерашних массированных обстрелов Харьковщины сейчас 22 человека госпитализированы, 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После вчерашних обстрелов в больнице находится 22 человека. Из Черкасской Лозовой - 15, из них в реанимации тяжелых 6. В результате других обстрелов 19 мая получили ранения и находятся на стационарном лечении 7 пациентов в состоянии средней тяжести", - рассказала Шаповал.

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Как информировал ранее Цензор.НЕТ, в результате массированных обстрелов Харьковщины 19 мая погибли 11 человек. В Харьковской области 20 мая объявлено днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по Купянской и Малоданиловской громадам.