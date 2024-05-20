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Массированные обстрелы Харьковщины: более 20 человек в больнице, 6 - в тяжелом состоянии

с. Івашки Золочівської громади.

Из-за вчерашних массированных обстрелов Харьковщины сейчас 22 человека госпитализированы, 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После вчерашних обстрелов в больнице находится 22 человека. Из Черкасской Лозовой - 15, из них в реанимации тяжелых 6. В результате других обстрелов 19 мая получили ранения и находятся на стационарном лечении 7 пациентов в состоянии средней тяжести", - рассказала Шаповал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество погибших в результате удара РФ по базе отдыха на Харьковщине возросло до шести, 28 раненых, - прокуратура (обновлено)

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, в результате массированных обстрелов Харьковщины 19 мая погибли 11 человек. В Харьковской области 20 мая объявлено днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по Купянской и Малоданиловской громадам.

Автор: 

обстрел (26982) Харьковщина (5577)


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Скажу шокуючу думку. Не смійтесь. Краще замисліться. Обстріли будуть продовжуватись так довго, скільки буде на банковій сидіти НЕлегітимний. Це ***** не українців шантажує. Він шантажує зеленСКОГО. Насправді. До підняття білої ганчірки. При сильному Президенті все скінчиться. Бо кацапи поважають силу ! А наш сьогодняшній Боневтік і не втік, і не здався. Ні риба, ні м'ясо. Бо пАмощніки ще не нажерлись бабла з кишень українців.
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20.05.2024 10:56 Ответить
Так ***** з кремля, скільки ракет випустило по Україні і чомусь жодного разу не накрило Конча-Заспу Банкову з зРадою зі всім Кагалом. Хоч би раз гнидам прилетіло.
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20.05.2024 11:07 Ответить
 
 