Масовані обстріли Харківщини: понад 20 людей наразі у лікарні, 6 - у важкому стані

Через вчорашні масовані обстріли Харківщини наразі 22 людини ушпиталено, 6 людей перебувають у важкому стані.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після вчорашніх обстрілів у лікарні перебуває 22 людини. З Черкаської Лозової - 15, із них у реанімації тяжких 6. Внаслідок інших обстрілів 19 травня дістали поранення та перебувають на стаціонарному лікуванні 7 пацієнтів у стані середньої тяжкості", - розповіла Шаповал.

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Як інформував раніше Цензор.НЕТ, внаслідок масованих обстрілів Харківщини 19 травня загинуло 11 людей. В Харківській області 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по Куп’янській та Малоданилівській громадах.