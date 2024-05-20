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Масовані обстріли Харківщини: понад 20 людей наразі у лікарні, 6 - у важкому стані

с. Івашки Золочівської громади.

Через вчорашні масовані обстріли Харківщини наразі 22 людини ушпиталено, 6 людей перебувають у важкому стані.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після вчорашніх обстрілів у лікарні перебуває 22 людини. З Черкаської Лозової - 15, із них у реанімації тяжких 6. Внаслідок інших обстрілів 19 травня дістали поранення та перебувають на стаціонарному лікуванні 7 пацієнтів у стані середньої тяжкості", - розповіла Шаповал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла до шести, 28 поранених, - прокуратура (оновлено)

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, внаслідок масованих обстрілів Харківщини 19 травня загинуло 11 людей. В Харківській області 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по Куп’янській та Малоданилівській громадах.

Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054)


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Скажу шокуючу думку. Не смійтесь. Краще замисліться. Обстріли будуть продовжуватись так довго, скільки буде на банковій сидіти НЕлегітимний. Це ***** не українців шантажує. Він шантажує зеленСКОГО. Насправді. До підняття білої ганчірки. При сильному Президенті все скінчиться. Бо кацапи поважають силу ! А наш сьогодняшній Боневтік і не втік, і не здався. Ні риба, ні м'ясо. Бо пАмощніки ще не нажерлись бабла з кишень українців.
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20.05.2024 10:56 Відповісти
Так ***** з кремля, скільки ракет випустило по Україні і чомусь жодного разу не накрило Конча-Заспу Банкову з зРадою зі всім Кагалом. Хоч би раз гнидам прилетіло.
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20.05.2024 11:07 Відповісти
 
 