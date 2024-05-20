21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"

Завтра, 21 мая, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, графики могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - сообщили в "Укрэнерго".

Также читайте: Потепление в Украине, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Читайте также: Почасовые отключения света вводят на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов Херсонщины зенструмлено 9 населенных пунктов области.