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21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"

світло,світла,відключення,віялові

Завтра, 21 мая, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, графики могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - сообщили в "Укрэнерго".

Также читайте: Потепление в Украине, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Читайте также: Почасовые отключения света вводят на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов Херсонщины зенструмлено 9 населенных пунктов области.

Автор: 

энергетика (2553) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+4
Думали 73% що при блазневі-наркоману 95 кварталу житемо як в комедії Весілля в Малинівці а живемо як драмі Шекспіра Гамлет.Бути чи не бути..
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20.05.2024 19:58
+2
Ну, що сказати? Значить, з мого боку і оплата буде місяць через місяць - в мене також проблем вистачає...
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20.05.2024 19:24
+2
Дякуємо нашому презику Зелі-Єрмаку за всі його чорні справи по знищенню України та утилізаіії населення.Скоро вся територія буде як у фільмі жахів ...
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20.05.2024 19:46
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Ну, що сказати? Значить, з мого боку і оплата буде місяць через місяць - в мене також проблем вистачає...
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20.05.2024 19:24 Ответить
ото ми зажили шикарно. Нема слів мать його
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20.05.2024 19:43 Ответить
Дякуємо нашому презику Зелі-Єрмаку за всі його чорні справи по знищенню України та утилізаіії населення.Скоро вся територія буде як у фільмі жахів ...
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20.05.2024 19:46 Ответить
2010 + 2019
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20.05.2024 19:51 Ответить
Спасенний той хто втік з цього Аушвіца який утворив режим Зеленського-Єрмака а тим хто залишився(без "еліти"тих хто при владі) терпіти та чекати в черзі на утилізацію.
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20.05.2024 19:54 Ответить
Думали 73% що при блазневі-наркоману 95 кварталу житемо як в комедії Весілля в Малинівці а живемо як драмі Шекспіра Гамлет.Бути чи не бути..
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20.05.2024 19:58 Ответить
зеля вже бивший президент!
Від сьогодня це чмо,наркоман,пісюнограй і просто клоун - нелігітимний! зеля пішов на *** з України!
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21.05.2024 01:17 Ответить
правильно,
некуй працювати...
краще міста освітлювати, вулиці, парки...
ще не дайте їм паливо!!!
краще на кортежі або мусарам давайте.
щоб вони їздили з Черкас за 200 км, під Жашків,
постріляти 3 години радаром, а потім назад 200 км
а ****????
треба ж бронь відпрацьовувати...
вони ж пісдєс як потрібні саме під естакадою де дозволена швидкість 110км.год.
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20.05.2024 21:58 Ответить
В мене вже з 0:00 1:13 год.а світла ще нема!
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21.05.2024 01:14 Ответить
Чи не можна переробляти котельні які працюють на газу під міні ТЕС? По перше їх буде неможливо розбити за один раз, а по друге вже є приміщення. Що скажуть специ?
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21.05.2024 08:03 Ответить
 
 