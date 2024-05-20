21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"
Завтра, 21 мая, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, графики могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.
"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - сообщили в "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов Херсонщины зенструмлено 9 населенных пунктов области.
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Від сьогодня це чмо,наркоман,пісюнограй і просто клоун - нелігітимний! зеля пішов на *** з України!
некуй працювати...
краще міста освітлювати, вулиці, парки...
ще не дайте їм паливо!!!
краще на кортежі або мусарам давайте.
щоб вони їздили з Черкас за 200 км, під Жашків,
постріляти 3 години радаром, а потім назад 200 км
а ****????
треба ж бронь відпрацьовувати...
вони ж пісдєс як потрібні саме під естакадою де дозволена швидкість 110км.год.