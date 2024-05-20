21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, - "Укренерго"
Завтра, 21 травня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.
Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, графіки можуть бути застосовані в разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.
"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - повідомили в "Укренерго".
В "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів Херсонщини зенструмлено 9 населених пунктів області.
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Від сьогодня це чмо,наркоман,пісюнограй і просто клоун - нелігітимний! зеля пішов на *** з України!
некуй працювати...
краще міста освітлювати, вулиці, парки...
ще не дайте їм паливо!!!
краще на кортежі або мусарам давайте.
щоб вони їздили з Черкас за 200 км, під Жашків,
постріляти 3 години радаром, а потім назад 200 км
а ****????
треба ж бронь відпрацьовувати...
вони ж пісдєс як потрібні саме під естакадою де дозволена швидкість 110км.год.