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21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, - "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Завтра, 21 травня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, графіки можуть бути застосовані в разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - повідомили в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укренерго" повідомили, чи вплине потепління на відключення світла

В "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Також читайте: Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів Херсонщини зенструмлено 9 населених пунктів області.

Автор: 

енергетика (2581) Укренерго (2688) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+4
Думали 73% що при блазневі-наркоману 95 кварталу житемо як в комедії Весілля в Малинівці а живемо як драмі Шекспіра Гамлет.Бути чи не бути..
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20.05.2024 19:58
+2
Ну, що сказати? Значить, з мого боку і оплата буде місяць через місяць - в мене також проблем вистачає...
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20.05.2024 19:24
+2
Дякуємо нашому презику Зелі-Єрмаку за всі його чорні справи по знищенню України та утилізаіії населення.Скоро вся територія буде як у фільмі жахів ...
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20.05.2024 19:46
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Ну, що сказати? Значить, з мого боку і оплата буде місяць через місяць - в мене також проблем вистачає...
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20.05.2024 19:24 Відповісти
ото ми зажили шикарно. Нема слів мать його
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20.05.2024 19:43 Відповісти
Дякуємо нашому презику Зелі-Єрмаку за всі його чорні справи по знищенню України та утилізаіії населення.Скоро вся територія буде як у фільмі жахів ...
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20.05.2024 19:46 Відповісти
2010 + 2019
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20.05.2024 19:51 Відповісти
Спасенний той хто втік з цього Аушвіца який утворив режим Зеленського-Єрмака а тим хто залишився(без "еліти"тих хто при владі) терпіти та чекати в черзі на утилізацію.
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20.05.2024 19:54 Відповісти
Думали 73% що при блазневі-наркоману 95 кварталу житемо як в комедії Весілля в Малинівці а живемо як драмі Шекспіра Гамлет.Бути чи не бути..
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20.05.2024 19:58 Відповісти
зеля вже бивший президент!
Від сьогодня це чмо,наркоман,пісюнограй і просто клоун - нелігітимний! зеля пішов на *** з України!
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21.05.2024 01:17 Відповісти
правильно,
некуй працювати...
краще міста освітлювати, вулиці, парки...
ще не дайте їм паливо!!!
краще на кортежі або мусарам давайте.
щоб вони їздили з Черкас за 200 км, під Жашків,
постріляти 3 години радаром, а потім назад 200 км
а ****????
треба ж бронь відпрацьовувати...
вони ж пісдєс як потрібні саме під естакадою де дозволена швидкість 110км.год.
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20.05.2024 21:58 Відповісти
В мене вже з 0:00 1:13 год.а світла ще нема!
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21.05.2024 01:14 Відповісти
Чи не можна переробляти котельні які працюють на газу під міні ТЕС? По перше їх буде неможливо розбити за один раз, а по друге вже є приміщення. Що скажуть специ?
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21.05.2024 08:03 Відповісти
 
 