США могут объявить о новом пакете помощи для Украины на этой неделе, - Politico
Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже на этой неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
По данным издания, администрация Байдена намерена вернуться к предыдущему графику, согласно которому решение о предоставлении помощи Украине объявлялось примерно каждые две недели.
Двое американских чиновников сообщили Politico, что о новом пакете военной помощи могут объявить позже на этой неделе.
"Такой была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец принял пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в прошлом месяце", - пишет издание.
Помощь Украине от США
В Белом доме ранее сообщили, что США готовят новый пакет помощи Украине.
Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Штаты готовят пакет помощи на $2 млрд.
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