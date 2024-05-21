США можуть оголосити про новий пакет допомоги для України цього тижня, - Politico

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України вже цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

За даними видання, адміністрація Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким рішення про надання допомоги Україні оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Двоє американських чиновників повідомили Politico, що про новий пакет військової допомоги можуть оголосити пізніше цього тижня.

"Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів минулого місяця", - пише видання.

Допомога Україні від США

У Білому домі раніше повідомили, що США готують новий пакет допомоги Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Штати готують пакет допомоги на $2 млрд.

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