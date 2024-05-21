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Новости Война
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Значительная часть китайцев поддерживает Россию, однако все больше тех, кто желает победы Украины над агрессором, - посол Рябикин

Значна частина китайців підтримує РФ

Не все граждане Китая верят в "провоцирование" России Украиной или НАТО.

Об этом заявил посол в Китае Павел Рябикин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я не утверждал бы, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором", - сказал дипломат.

В то же время он признал, что немало и тех, кто "несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию".

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между народами РФ и Китая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китая позволяет России вести войну против Украины

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Автор: 

Китай (2943) Рябикин Павел (69)


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Топ комментарии
+11
Переконання пересічного китайця не впливають на дії комуністичного режиму, а він підтримує рашку на 200 %.
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21.05.2024 10:19
+9
Ви ніколи не можете бути впевненим, що насправді думає китаєць.
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21.05.2024 10:16
+6
Особливо, коли про це наші посли казки розповідають
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21.05.2024 10:19
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Ви ніколи не можете бути впевненим, що насправді думає китаєць.
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21.05.2024 10:16 Ответить
Особливо, коли про це наші посли казки розповідають
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21.05.2024 10:19 Ответить
Тим паче що не має значення скількм кітайців за Україну. Їх держава - комуністична діктатура, який курс обере верхівка, таким Кітай і попливе.
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21.05.2024 10:39 Ответить
Переконання пересічного китайця не впливають на дії комуністичного режиму, а він підтримує рашку на 200 %.
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21.05.2024 10:19 Ответить
ну. не зовсім так.
китай підтримує виключно себе. а у нього, і вибору нема іншого.
китай, наступна імперія, після кацапії, що потужно лусне.
але, поки що, світ не готовий до таких потрясінь.
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21.05.2024 11:15 Ответить
Це цей Рябікін заявив як факт своєї бездіяльності аби його не змінили…??…

інформація із ряду - плюнути в баюру…
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21.05.2024 10:20 Ответить
ну який з нього дипломат. Там взагалі є хоч якийсь диплом?
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21.05.2024 11:42 Ответить
В Зєльцмана, наприклад, є диплом юриста. І? Це щось значить?)))
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21.05.2024 13:48 Ответить
Зельцманом не знайомий. Рябікіна знаю добре
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21.05.2024 15:39 Ответить
Злив зараховано))) А як там про дипломатичні успіхи Тарана, Хомчака чи Вєнєдіктової?))) Як у них з дипломами?)))
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22.05.2024 10:35 Ответить
мова йде про Китай. Там дипломатичних успіхів - нуль
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22.05.2024 13:48 Ответить
китайському "пі-дзі- 3,14ну".як і куйлу і "зезеденту" до одного місця,що думає "мудрий лохторат"
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21.05.2024 10:21 Ответить
Так вони так можуть додуматись до того простого факту ,що компартія --- це баласт. Сі , в твоїх інтересах заборонити посполитим думати!
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21.05.2024 10:21 Ответить
А що там з українською пропагандою у Китаї? це ж наче його парафія...
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21.05.2024 10:22 Ответить
С каких пор мнение китайцев стало важно.
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21.05.2024 10:24 Ответить
..нам їхня підтримка нам до спини і нижче,але їхня допомога кацапам озброєнням ,нам є неприятна дія Китая до України.
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21.05.2024 10:37 Ответить
Схоже на опитаня тарганів!
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21.05.2024 10:42 Ответить
Всякие страны производители китаи должны подумать, прежде чем угробить Европу захватом нищеты. Кто у них товары будет покупать? Оккупированный Донбасс много у Китая покупает, или Крым?
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21.05.2024 10:44 Ответить
Яблучна компанія закрила завод в Китаї і зупинилося ціле місто, а тепер уявіть якщо зціпивши зуби підуть інші гіганти. Знову почнуть дверні ручки плавити в вуличних печах.
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21.05.2024 10:47 Ответить
Казкар -посел
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21.05.2024 11:15 Ответить
тобто, один млрд, підтримує свого "імператора" і телебачення, але ж 400 млн, все ж таки палкі бандерівці, азійського походження?
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21.05.2024 11:18 Ответить
Рябікін китайську вивчив вже?
Яка дурь була послати цього йолопа, що облажався на попередній посаді послом, при тому, що у нас є професійні дипломати, які багато років жили у Китаї, вільно володіють китайською і знають китайські традиції...
Зеля сприймає призначення послом як заслання, а не як посаду, на якій має працювати професіонал.
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21.05.2024 11:33 Ответить
як вони порахували всі ті півтора мільярди?)))
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21.05.2024 12:55 Ответить
Що робить наша держава для пропаганди української точки зору в Азії і конкретно в Китаї? Хоч Китай і тоталітарна держава, але анти пропаганда може повпливати на рішення керівництва Китаю.
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21.05.2024 13:03 Ответить
После войны у России будет несколько перспектив:
Стать Российским автономным районом Китая. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.

(С)
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21.05.2024 13:52 Ответить
Повинно бути 3 літаки "диппошти" на добу, або ПНХ, посол рябікін.
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21.05.2024 13:52 Ответить
 
 