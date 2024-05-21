Значительная часть китайцев поддерживает Россию, однако все больше тех, кто желает победы Украины над агрессором, - посол Рябикин
Не все граждане Китая верят в "провоцирование" России Украиной или НАТО.
Об этом заявил посол в Китае Павел Рябикин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я не утверждал бы, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором", - сказал дипломат.
В то же время он признал, что немало и тех, кто "несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию".
Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между народами РФ и Китая.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китая позволяет России вести войну против Украины
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китай підтримує виключно себе. а у нього, і вибору нема іншого.
китай, наступна імперія, після кацапії, що потужно лусне.
але, поки що, світ не готовий до таких потрясінь.
інформація із ряду - плюнути в баюру…
Яка дурь була послати цього йолопа, що облажався на попередній посаді послом, при тому, що у нас є професійні дипломати, які багато років жили у Китаї, вільно володіють китайською і знають китайські традиції...
Зеля сприймає призначення послом як заслання, а не як посаду, на якій має працювати професіонал.
Стать Российским автономным районом Китая. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.
Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.
(С)