Значительная часть китайцев поддерживает Россию, однако все больше тех, кто желает победы Украины над агрессором, - посол Рябикин

Не все граждане Китая верят в "провоцирование" России Украиной или НАТО.

Об этом заявил посол в Китае Павел Рябикин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я не утверждал бы, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором", - сказал дипломат.

В то же время он признал, что немало и тех, кто "несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию".

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между народами РФ и Китая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китая позволяет России вести войну против Украины

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