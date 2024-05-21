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Новини Війна
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Значна частина китайців підтримує Росію, проте все більше тих, хто бажає перемоги України над агресором, - посол Рябікін

Значна частина китайців підтримує РФ

Не всі громадяни Китаю вірять у "провокування" Росії Україною чи НАТО.

Про це заявив посол у Китаї Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Говорячи про настрої китайців і розуміння причин вторгнення Росії в Україну, я не стверджував би, що всі в Китаї вірять у "провокування" Росії нами чи НАТО. Все більше китайців роблять висновки самостійно і бажають перемоги над агресором", - сказав дипломат.

Водночас він визнав, що чимало і тих, хто "попри очевидні факти, підтримує Росію".

Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін на переговорах з Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між народами РФ та Китаю.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України

Читайте: Росіяни збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті, особливо в нічний час, - британська розвідка

Автор: 

Китай (4555) Рябікін Павло (102)


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Топ коментарі
+11
Переконання пересічного китайця не впливають на дії комуністичного режиму, а він підтримує рашку на 200 %.
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21.05.2024 10:19
+9
Ви ніколи не можете бути впевненим, що насправді думає китаєць.
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21.05.2024 10:16
+6
Особливо, коли про це наші посли казки розповідають
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21.05.2024 10:19
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Ви ніколи не можете бути впевненим, що насправді думає китаєць.
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21.05.2024 10:16 Відповісти
Особливо, коли про це наші посли казки розповідають
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21.05.2024 10:19 Відповісти
Тим паче що не має значення скількм кітайців за Україну. Їх держава - комуністична діктатура, який курс обере верхівка, таким Кітай і попливе.
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21.05.2024 10:39 Відповісти
Переконання пересічного китайця не впливають на дії комуністичного режиму, а він підтримує рашку на 200 %.
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21.05.2024 10:19 Відповісти
ну. не зовсім так.
китай підтримує виключно себе. а у нього, і вибору нема іншого.
китай, наступна імперія, після кацапії, що потужно лусне.
але, поки що, світ не готовий до таких потрясінь.
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21.05.2024 11:15 Відповісти
Це цей Рябікін заявив як факт своєї бездіяльності аби його не змінили…??…

інформація із ряду - плюнути в баюру…
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21.05.2024 10:20 Відповісти
ну який з нього дипломат. Там взагалі є хоч якийсь диплом?
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21.05.2024 11:42 Відповісти
В Зєльцмана, наприклад, є диплом юриста. І? Це щось значить?)))
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21.05.2024 13:48 Відповісти
Зельцманом не знайомий. Рябікіна знаю добре
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21.05.2024 15:39 Відповісти
Злив зараховано))) А як там про дипломатичні успіхи Тарана, Хомчака чи Вєнєдіктової?))) Як у них з дипломами?)))
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22.05.2024 10:35 Відповісти
мова йде про Китай. Там дипломатичних успіхів - нуль
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22.05.2024 13:48 Відповісти
китайському "пі-дзі- 3,14ну".як і куйлу і "зезеденту" до одного місця,що думає "мудрий лохторат"
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21.05.2024 10:21 Відповісти
Так вони так можуть додуматись до того простого факту ,що компартія --- це баласт. Сі , в твоїх інтересах заборонити посполитим думати!
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21.05.2024 10:21 Відповісти
А що там з українською пропагандою у Китаї? це ж наче його парафія...
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21.05.2024 10:22 Відповісти
С каких пор мнение китайцев стало важно.
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21.05.2024 10:24 Відповісти
..нам їхня підтримка нам до спини і нижче,але їхня допомога кацапам озброєнням ,нам є неприятна дія Китая до України.
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21.05.2024 10:37 Відповісти
Схоже на опитаня тарганів!
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21.05.2024 10:42 Відповісти
Всякие страны производители китаи должны подумать, прежде чем угробить Европу захватом нищеты. Кто у них товары будет покупать? Оккупированный Донбасс много у Китая покупает, или Крым?
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21.05.2024 10:44 Відповісти
Яблучна компанія закрила завод в Китаї і зупинилося ціле місто, а тепер уявіть якщо зціпивши зуби підуть інші гіганти. Знову почнуть дверні ручки плавити в вуличних печах.
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21.05.2024 10:47 Відповісти
Казкар -посел
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21.05.2024 11:15 Відповісти
тобто, один млрд, підтримує свого "імператора" і телебачення, але ж 400 млн, все ж таки палкі бандерівці, азійського походження?
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21.05.2024 11:18 Відповісти
Рябікін китайську вивчив вже?
Яка дурь була послати цього йолопа, що облажався на попередній посаді послом, при тому, що у нас є професійні дипломати, які багато років жили у Китаї, вільно володіють китайською і знають китайські традиції...
Зеля сприймає призначення послом як заслання, а не як посаду, на якій має працювати професіонал.
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21.05.2024 11:33 Відповісти
як вони порахували всі ті півтора мільярди?)))
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21.05.2024 12:55 Відповісти
Що робить наша держава для пропаганди української точки зору в Азії і конкретно в Китаї? Хоч Китай і тоталітарна держава, але анти пропаганда може повпливати на рішення керівництва Китаю.
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21.05.2024 13:03 Відповісти
После войны у России будет несколько перспектив:
Стать Российским автономным районом Китая. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.

(С)
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21.05.2024 13:52 Відповісти
Повинно бути 3 літаки "диппошти" на добу, або ПНХ, посол рябікін.
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21.05.2024 13:52 Відповісти
 
 