Значна частина китайців підтримує Росію, проте все більше тих, хто бажає перемоги України над агресором, - посол Рябікін
Не всі громадяни Китаю вірять у "провокування" Росії Україною чи НАТО.
Про це заявив посол у Китаї Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Говорячи про настрої китайців і розуміння причин вторгнення Росії в Україну, я не стверджував би, що всі в Китаї вірять у "провокування" Росії нами чи НАТО. Все більше китайців роблять висновки самостійно і бажають перемоги над агресором", - сказав дипломат.
Водночас він визнав, що чимало і тих, хто "попри очевидні факти, підтримує Росію".
Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін на переговорах з Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між народами РФ та Китаю.
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китай підтримує виключно себе. а у нього, і вибору нема іншого.
китай, наступна імперія, після кацапії, що потужно лусне.
але, поки що, світ не готовий до таких потрясінь.
інформація із ряду - плюнути в баюру…
Яка дурь була послати цього йолопа, що облажався на попередній посаді послом, при тому, що у нас є професійні дипломати, які багато років жили у Китаї, вільно володіють китайською і знають китайські традиції...
Зеля сприймає призначення послом як заслання, а не як посаду, на якій має працювати професіонал.
Стать Российским автономным районом Китая. Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнет движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов. В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали. Сохранение РФ как независимого централизованного государства - маловероятно. После крушения, к которой ведет Россию Путин, как единое государство оно может быть сохранено только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытаскивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытаскивали Западную Германию после Второй мировой войны.
Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли это будет делать. Остается только Китай, а он может сохранить Россию только в виде (полу)колонии.
(С)