Значна частина китайців підтримує Росію, проте все більше тих, хто бажає перемоги України над агресором, - посол Рябікін

Не всі громадяни Китаю вірять у "провокування" Росії Україною чи НАТО.

Про це заявив посол у Китаї Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Говорячи про настрої китайців і розуміння причин вторгнення Росії в Україну, я не стверджував би, що всі в Китаї вірять у "провокування" Росії нами чи НАТО. Все більше китайців роблять висновки самостійно і бажають перемоги над агресором", - сказав дипломат.

Водночас він визнав, що чимало і тих, хто "попри очевидні факти, підтримує Росію".

Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін на переговорах з Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між народами РФ та Китаю.

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