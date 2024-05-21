Работодателей обязали вручать повестки, организовывать прибытие работников в ТЦК и информировать о тех, кто отказался от их получения или уволился, - постановление Кабмина

Руководителей предприятий, учреждений, организаций обязали после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Отныне работодатели:

издают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, который прислал распоряжение, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;

организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;

осуществляют на предприятии (в учреждении, организации) информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации;

сообщают письменно в 3-дневный срок районному (городскому) ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) до пунктов сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае необходимости времени на обратный путь;

безотлагательно информируют соответствующий районный (городской) ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток, и работниках, которые написали заявления об увольнении.

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Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы