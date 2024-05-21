РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8417 посетителей онлайн
Новости Война
25 353 143

Работодателей обязали вручать повестки, организовывать прибытие работников в ТЦК и информировать о тех, кто отказался от их получения или уволился, - постановление Кабмина

мобілізація

Руководителей предприятий, учреждений, организаций обязали после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Отныне работодатели:

  • издают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, который прислал распоряжение, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;
  • организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;
  • осуществляют на предприятии (в учреждении, организации) информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации;
  • сообщают письменно в 3-дневный срок районному (городскому) ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;
  • обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) до пунктов сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае необходимости времени на обратный путь;
  • безотлагательно информируют соответствующий районный (городской) ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток, и работниках, которые написали заявления об увольнении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны объяснили, почему "Резерв+" может выдавать ложные данные

Постанова Кабміну про мобілізацію
Постанова Кабміну про мобілізацію

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы

Автор: 

мобилизация (2747) ТЦК (522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+47
Повторю.
Результат: масові звільнення працівників, перехід на сіру (чорну) оплату, значне зменшення податкових надходжень в бюджет...
Ще одне "досягнення" недолугих зелених ідіотів.
показать весь комментарий
21.05.2024 10:32
+45
1937 рік СССР.
Повернулись туди, проти чого і проголошували Незалежність України.
показать весь комментарий
21.05.2024 10:19
+39
Так это ж внуки тех маланцев керуют, которые тогда рулили.
показать весь комментарий
21.05.2024 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Незаконная власть (срок Зеленского закончился 20 мая) сдает Украину врагу. Сложно придумать лучшую диверсию для остановки экономики и соответственно снабжения фронта. Люди массово увольняются и все скоро встанет.
показать весь комментарий
21.05.2024 12:17 Ответить
У тебя уже кремлевский язык встал - и уперся в очко путина
показать весь комментарий
21.05.2024 14:17 Ответить
Статья 10 Конституции Украины. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Я давно заметил, что несуществующую проблему языка всегда поднимают враги Украины. Чтобы расколоть украинцев: ***** русскоязычных "защищает", Янукович постоянно про язык говорил, ты вот теперь...
показать весь комментарий
21.05.2024 15:20 Ответить
Давно пора цю срань доставляти до ТЦК, якщо самі не взмозі дійти.
показать весь комментарий
21.05.2024 12:36 Ответить
Яку срань, 95 кагал, или єта другое? Юзік, перелогінься.
показать весь комментарий
21.05.2024 12:41 Ответить
Ти про що убогий? То тебе урюка гімалайського людина кормила,твій виводок безродний одівала,залуї тобі непотрібному безтолковому грош платила,.....щоб ти мавпа дика непотрібна не засмерділа пів світу - - прививкітобі поробила- а ти смерд гнидий дибілкуіатий її сранню називаїш? Чи то може ти про бубу? Він вже сьогодні без броні..
показать весь комментарий
21.05.2024 22:55 Ответить
А тепер поставити себе на місце работодавця(середнього):
- 30-50% робітників звільняються через сам закон, бо вирішили піти в ліс
- лишається біля половини робітників, вони нагружені роботою, підприємство ледь працює, нові кадри не надходять зрозуміло чому
- половину з лишившихся працівників треба віддати "державі", віддаєш - кадровий голод
- закриваєшся
- перемога, кордони 91го!
показать весь комментарий
21.05.2024 13:08 Ответить
Це взагалі згубно для держави - те що вони наприймали! Навіть окупантів не треба...
показать весь комментарий
21.05.2024 15:59 Ответить
От цікаво, дівчатка, а чого ви сполошилися??? Вас попросили стати на облік в яТЦК та пройти комісію? І що? Страшно аж стрінги змокли? А блазня обирати було не страшно?
показать весь комментарий
21.05.2024 13:22 Ответить
По статистиці жінок більше за Зеленського проголосувало.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:37 Ответить
Голосування - таємне, звідки статистика? ) Якщо при підрахунку бюлетенів взагалі не дивляться на те, хто голосував, перевіряють тільки (не)зіпсованість бюлетеня і те, за кого проголосовано...
показать весь комментарий
21.05.2024 18:19 Ответить
ти не правий, статистика є - це єкзитполи. Вони не 100%, але похибка зазвичай невеликий процент
показать весь комментарий
22.05.2024 07:09 Ответить
Чому не в окопі, потвора? Ви наголосували за блазня, отримали війну, тож виправляйте, ваюйте і не скигліть
показать весь комментарий
22.05.2024 07:21 Ответить
Це ти до дзеркала? Бо я, якраз, в окопі, і голосував за Пороха, а ти, вочевидь, ні.
показать весь комментарий
26.05.2024 04:55 Ответить
Зараз за кордон побіжуть роботодавці. Але ж там і тарифи будуть інші. Та трасзакції будуть отримувати не корднонні сталкери.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:26 Ответить
жаль ****** не подписал закон "Всем ходить по потолку", штраф 500к. Дебилы и это выполнять побегут)
показать весь комментарий
21.05.2024 13:32 Ответить
все йде за "планом", як і казав щє в січні-лютому - осінь буде "чудова".
Це щє не всі яйця вони до кошику поклали, там щє є.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:37 Ответить
Дуже добра новина. Відтепер проблеми з набором штурмовиків не буде. Підприємства сами їх будуть привозити туристичними бусами в ТЦК.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:07 Ответить
Водителей автобусов тоже дёргают на фронт, срочно закупить беспилотный общественный транспорт и такси тоже, ну а под это нужно пару миллиардов, разумеется бабло разворуют а люди пусть пешком ходят, полезно для здоровья.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:58 Ответить
Автобусами та таксі нехай керують жінки. Взагалі жінки мають замінити чоловіків на всіх роботах. А чоловіки мають піти у штурмовики на нуль.
показать весь комментарий
21.05.2024 23:05 Ответить
Потрібно ж усього 300т набрати але натомість заходи безпрецедентні)
показать весь комментарий
21.05.2024 14:55 Ответить
Так так, віднині ті, хто не Глово та не клоуни в цирку мають здати всіх співробітників, яких дуже тяжко забронювати, з такою тупою системою бронювання, шоби їх весь бізнес загнувся, бо у нас немає нормального економічного планування в країні в умовах війни, бо ж військові думають, шо забезпечення падає з неба, а зелені взагалі не думають. Та хєр хто буде здавати своіх. Це утопі
показать весь комментарий
21.05.2024 15:13 Ответить
Я вважаю треба доноси писати на сусідів і колег, якщо десь бачиш чоловіка віком 18-60 років. А **** ці напівміри?
показать весь комментарий
21.05.2024 15:41 Ответить
На форумних щурів-ухилянтів-диванних писак,такі статті діють ,як свячена вода на вовкулак...стоїть суцільне завивання і понос.. . найменша згадка про ТЦК,фронт,мобілізацію і у щурятини самовільне розслаблення сфінктерів і понос...таке вже було в 1918-20 р.р. тодішні щурі теж завиваючи тікали від мобілізації до Армії УНР...і за період 1922-45 років,більше 12 млн. цих щурів та їх нащадків лягли костьми на війнах, з голоду,в таборах..Вас таке теж жде!
показать весь комментарий
21.05.2024 15:49 Ответить
Як думаєш, що буде з нашою економікою, якщо чоловіки зараз масово будуть звільнятися і працювати неофіційно, отримуючи "зарплати в конвертах"?
показать весь комментарий
21.05.2024 15:58 Ответить
Під нашою економікою ти маєш на увазі Азовсталь,Трипільську,Бурштинську,Ладижинську ТЕС,Дніпрогес,Каховську ГЕС,НПЗ тощо? Бери запас трусів,прокладок,памперсів і йди в ТЦК,Батьківщину захищати! Потім будеш базікати,економіст....
показать весь комментарий
21.05.2024 16:39 Ответить
Ну ти то вже "захищаєш", надіюсь? Чи стріляєш лише на "бойовому дивані" ?
показать весь комментарий
21.05.2024 16:56 Ответить
А шо, держава навіть трусами не в змозі забезпечити ? Чи це теж обов',язок роботодавця ?
показать весь комментарий
21.05.2024 21:33 Ответить
мосійчук, ти?)

бери все те шобло ( і їх діточьок) шо бюджет дірібанить і покажіть приклад як тра воювать

патякаєш тут)
показать весь комментарий
21.05.2024 21:36 Ответить
Відкрию таємницю - єкономіка вже давно закінчилась, бо війну наша країна єкономічно не вивозить.
показать весь комментарий
22.05.2024 07:11 Ответить
Чому не в окопі, потвора? Ви наголосували за блазня, отримали війну, тож виправляйте, ваюйте і не скигліть
показать весь комментарий
22.05.2024 07:23 Ответить
Не цікався окопами в інших ,бовдур! Думай що ти сам зробив для України! Бери запас чистих трусєлєй,прокладок,памперсів і марш в ТЦК! Потім будеш базікати,поціновувач окопів з тилової нори!
показать весь комментарий
22.05.2024 15:54 Ответить
Українській економіці від таких "фокусів" може прийти кінець
показать весь комментарий
21.05.2024 15:57 Ответить
А пам ятаєте, як обурювались "драконівським" законам уряду Януковича в січні 2014 року?????
показать весь комментарий
21.05.2024 16:10 Ответить
Ну, тоді війскового стану не було...
показать весь комментарий
21.05.2024 16:18 Ответить
Сначала всех мужчин и молодых парней на фронт, а потом введут Закон на бездетность, чтобы жены и вдовы платили налог по этому Закону.
показать весь комментарий
21.05.2024 16:26 Ответить
Навіщо ці напівміри? Жінок, вдів, дітей теж нафронт захищати майно батальйона монако.
показать весь комментарий
21.05.2024 17:36 Ответить
Закони, прийняті нелегитимним ЗЄлайном - незаконні!! ЗЄкодло, геть з Банкової і ВР разом із найвеличнішим Боневтік і його хазяїном!!!
показать весь комментарий
21.05.2024 17:46 Ответить
Які санкції за невиконання , треба почати з цього.
показать весь комментарий
21.05.2024 17:53 Ответить
Бачу багато коментів від ботів Зелі, якими керує подоляк. Питання. Чому не в окопі, потвори? Ви наголосували за блазня, отримали війну, тож виправляйте, воюйте і не скигліть . 73% обрали повномасштабну війну та хаос. Це ж скільки ресурсу для армії
показать весь комментарий
22.05.2024 07:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 