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Роботодавців зобов’язали вручати повістки, організовувати прибуття працівників до ТЦК та інформувати про тих, хто відмовився від їх отримання чи звільнився, - постанова Кабміну

мобілізація

Керівники підприємств, установ, організацій зобов’язали після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Віднині роботодавці:

  • видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
  • організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
  • здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;
  • повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
  • забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях;
  • невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

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Постанова Кабміну про мобілізацію
Постанова Кабміну про мобілізацію

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді

Автор: 

мобілізація (3040) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+47
Повторю.
Результат: масові звільнення працівників, перехід на сіру (чорну) оплату, значне зменшення податкових надходжень в бюджет...
Ще одне "досягнення" недолугих зелених ідіотів.
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21.05.2024 10:32
+45
1937 рік СССР.
Повернулись туди, проти чого і проголошували Незалежність України.
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21.05.2024 10:19
+39
Так это ж внуки тех маланцев керуют, которые тогда рулили.
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21.05.2024 10:21
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Незаконная власть (срок Зеленского закончился 20 мая) сдает Украину врагу. Сложно придумать лучшую диверсию для остановки экономики и соответственно снабжения фронта. Люди массово увольняются и все скоро встанет.
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21.05.2024 12:17 Відповісти
У тебя уже кремлевский язык встал - и уперся в очко путина
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21.05.2024 14:17 Відповісти
Статья 10 Конституции Украины. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Я давно заметил, что несуществующую проблему языка всегда поднимают враги Украины. Чтобы расколоть украинцев: ***** русскоязычных "защищает", Янукович постоянно про язык говорил, ты вот теперь...
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21.05.2024 15:20 Відповісти
Давно пора цю срань доставляти до ТЦК, якщо самі не взмозі дійти.
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21.05.2024 12:36 Відповісти
Яку срань, 95 кагал, или єта другое? Юзік, перелогінься.
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21.05.2024 12:41 Відповісти
Ти про що убогий? То тебе урюка гімалайського людина кормила,твій виводок безродний одівала,залуї тобі непотрібному безтолковому грош платила,.....щоб ти мавпа дика непотрібна не засмерділа пів світу - - прививкітобі поробила- а ти смерд гнидий дибілкуіатий її сранню називаїш? Чи то може ти про бубу? Він вже сьогодні без броні..
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21.05.2024 22:55 Відповісти
А тепер поставити себе на місце работодавця(середнього):
- 30-50% робітників звільняються через сам закон, бо вирішили піти в ліс
- лишається біля половини робітників, вони нагружені роботою, підприємство ледь працює, нові кадри не надходять зрозуміло чому
- половину з лишившихся працівників треба віддати "державі", віддаєш - кадровий голод
- закриваєшся
- перемога, кордони 91го!
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21.05.2024 13:08 Відповісти
Це взагалі згубно для держави - те що вони наприймали! Навіть окупантів не треба...
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21.05.2024 15:59 Відповісти
От цікаво, дівчатка, а чого ви сполошилися??? Вас попросили стати на облік в яТЦК та пройти комісію? І що? Страшно аж стрінги змокли? А блазня обирати було не страшно?
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21.05.2024 13:22 Відповісти
По статистиці жінок більше за Зеленського проголосувало.
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21.05.2024 13:37 Відповісти
Голосування - таємне, звідки статистика? ) Якщо при підрахунку бюлетенів взагалі не дивляться на те, хто голосував, перевіряють тільки (не)зіпсованість бюлетеня і те, за кого проголосовано...
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21.05.2024 18:19 Відповісти
ти не правий, статистика є - це єкзитполи. Вони не 100%, але похибка зазвичай невеликий процент
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22.05.2024 07:09 Відповісти
Чому не в окопі, потвора? Ви наголосували за блазня, отримали війну, тож виправляйте, ваюйте і не скигліть
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22.05.2024 07:21 Відповісти
Це ти до дзеркала? Бо я, якраз, в окопі, і голосував за Пороха, а ти, вочевидь, ні.
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26.05.2024 04:55 Відповісти
Зараз за кордон побіжуть роботодавці. Але ж там і тарифи будуть інші. Та трасзакції будуть отримувати не корднонні сталкери.
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21.05.2024 13:26 Відповісти
жаль ****** не подписал закон "Всем ходить по потолку", штраф 500к. Дебилы и это выполнять побегут)
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21.05.2024 13:32 Відповісти
все йде за "планом", як і казав щє в січні-лютому - осінь буде "чудова".
Це щє не всі яйця вони до кошику поклали, там щє є.
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21.05.2024 13:37 Відповісти
Дуже добра новина. Відтепер проблеми з набором штурмовиків не буде. Підприємства сами їх будуть привозити туристичними бусами в ТЦК.
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21.05.2024 14:07 Відповісти
Водителей автобусов тоже дёргают на фронт, срочно закупить беспилотный общественный транспорт и такси тоже, ну а под это нужно пару миллиардов, разумеется бабло разворуют а люди пусть пешком ходят, полезно для здоровья.
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21.05.2024 14:58 Відповісти
Автобусами та таксі нехай керують жінки. Взагалі жінки мають замінити чоловіків на всіх роботах. А чоловіки мають піти у штурмовики на нуль.
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21.05.2024 23:05 Відповісти
Потрібно ж усього 300т набрати але натомість заходи безпрецедентні)
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21.05.2024 14:55 Відповісти
Так так, віднині ті, хто не Глово та не клоуни в цирку мають здати всіх співробітників, яких дуже тяжко забронювати, з такою тупою системою бронювання, шоби їх весь бізнес загнувся, бо у нас немає нормального економічного планування в країні в умовах війни, бо ж військові думають, шо забезпечення падає з неба, а зелені взагалі не думають. Та хєр хто буде здавати своіх. Це утопі
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21.05.2024 15:13 Відповісти
Я вважаю треба доноси писати на сусідів і колег, якщо десь бачиш чоловіка віком 18-60 років. А **** ці напівміри?
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21.05.2024 15:41 Відповісти
На форумних щурів-ухилянтів-диванних писак,такі статті діють ,як свячена вода на вовкулак...стоїть суцільне завивання і понос.. . найменша згадка про ТЦК,фронт,мобілізацію і у щурятини самовільне розслаблення сфінктерів і понос...таке вже було в 1918-20 р.р. тодішні щурі теж завиваючи тікали від мобілізації до Армії УНР...і за період 1922-45 років,більше 12 млн. цих щурів та їх нащадків лягли костьми на війнах, з голоду,в таборах..Вас таке теж жде!
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21.05.2024 15:49 Відповісти
Як думаєш, що буде з нашою економікою, якщо чоловіки зараз масово будуть звільнятися і працювати неофіційно, отримуючи "зарплати в конвертах"?
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21.05.2024 15:58 Відповісти
Під нашою економікою ти маєш на увазі Азовсталь,Трипільську,Бурштинську,Ладижинську ТЕС,Дніпрогес,Каховську ГЕС,НПЗ тощо? Бери запас трусів,прокладок,памперсів і йди в ТЦК,Батьківщину захищати! Потім будеш базікати,економіст....
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21.05.2024 16:39 Відповісти
Ну ти то вже "захищаєш", надіюсь? Чи стріляєш лише на "бойовому дивані" ?
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21.05.2024 16:56 Відповісти
А шо, держава навіть трусами не в змозі забезпечити ? Чи це теж обов',язок роботодавця ?
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21.05.2024 21:33 Відповісти
мосійчук, ти?)

бери все те шобло ( і їх діточьок) шо бюджет дірібанить і покажіть приклад як тра воювать

патякаєш тут)
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21.05.2024 21:36 Відповісти
Відкрию таємницю - єкономіка вже давно закінчилась, бо війну наша країна єкономічно не вивозить.
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22.05.2024 07:11 Відповісти
Чому не в окопі, потвора? Ви наголосували за блазня, отримали війну, тож виправляйте, ваюйте і не скигліть
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22.05.2024 07:23 Відповісти
Не цікався окопами в інших ,бовдур! Думай що ти сам зробив для України! Бери запас чистих трусєлєй,прокладок,памперсів і марш в ТЦК! Потім будеш базікати,поціновувач окопів з тилової нори!
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22.05.2024 15:54 Відповісти
Українській економіці від таких "фокусів" може прийти кінець
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21.05.2024 15:57 Відповісти
А пам ятаєте, як обурювались "драконівським" законам уряду Януковича в січні 2014 року?????
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21.05.2024 16:10 Відповісти
Ну, тоді війскового стану не було...
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21.05.2024 16:18 Відповісти
Сначала всех мужчин и молодых парней на фронт, а потом введут Закон на бездетность, чтобы жены и вдовы платили налог по этому Закону.
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21.05.2024 16:26 Відповісти
Навіщо ці напівміри? Жінок, вдів, дітей теж нафронт захищати майно батальйона монако.
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21.05.2024 17:36 Відповісти
Закони, прийняті нелегитимним ЗЄлайном - незаконні!! ЗЄкодло, геть з Банкової і ВР разом із найвеличнішим Боневтік і його хазяїном!!!
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21.05.2024 17:46 Відповісти
Які санкції за невиконання , треба почати з цього.
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21.05.2024 17:53 Відповісти
Бачу багато коментів від ботів Зелі, якими керує подоляк. Питання. Чому не в окопі, потвори? Ви наголосували за блазня, отримали війну, тож виправляйте, воюйте і не скигліть . 73% обрали повномасштабну війну та хаос. Це ж скільки ресурсу для армії
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22.05.2024 07:25 Відповісти
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