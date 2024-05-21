Роботодавців зобов’язали вручати повістки, організовувати прибуття працівників до ТЦК та інформувати про тих, хто відмовився від їх отримання чи звільнився, - постанова Кабміну
Керівники підприємств, установ, організацій зобов’язали після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.
Віднині роботодавці:
- видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
- організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
- здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;
- повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
- забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях;
- невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.
Закон про мобілізацію
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді
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Я давно заметил, что несуществующую проблему языка всегда поднимают враги Украины. Чтобы расколоть украинцев: ***** русскоязычных "защищает", Янукович постоянно про язык говорил, ты вот теперь...
- 30-50% робітників звільняються через сам закон, бо вирішили піти в ліс
- лишається біля половини робітників, вони нагружені роботою, підприємство ледь працює, нові кадри не надходять зрозуміло чому
- половину з лишившихся працівників треба віддати "державі", віддаєш - кадровий голод
- закриваєшся
- перемога, кордони 91го!
Це щє не всі яйця вони до кошику поклали, там щє є.
бери все те шобло ( і їх діточьок) шо бюджет дірібанить і покажіть приклад як тра воювать
патякаєш тут)