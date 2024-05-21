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Новости Агрессия России против Украины
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В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 88 оккупантов и 40 единиц вооружения и военной техники россиян

рф,втрати,знищення,ліквідація

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 88 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 88 человек.

Также россияне потеряли 40 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ";
  • 7 пушек;
  • 26 единиц авто-бронетехники;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 2 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 полевых пункта боеснабжения, 2 блиндажа, 1 огневую позицию.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 495 070 российских оккупантов.

Автор: 

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