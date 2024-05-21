В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 88 оккупантов и 40 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 88 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 88 человек.
Также россияне потеряли 40 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ";
- 7 пушек;
- 26 единиц авто-бронетехники;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 1 камера видеонаблюдения;
- 2 лодки.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 полевых пункта боеснабжения, 2 блиндажа, 1 огневую позицию.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 495 070 российских оккупантов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль