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Новини Агресія Росії проти України
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Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 88 окупантів і 40 одиниць озброєння й військової техніки росіян

рф,втрати,знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 88 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб.

Також росіяни втратили 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ";
  • 7 гармат;
  • 26 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 1 камера відеоспостереження;
  • 2 човни.

Дивіться також: Два ворожі човни знищено на південному напрямку. ВIДЕО

Крім того, українські захисники знищили 4 польові пункти боєпостачання, 2 бліндажі, 1 вогневу позицію.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 495 070 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17271) ліквідація (3889) знищення (7175) Сили оборони півдня (323)


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