Канцлер Австрии Нехаммер и премьер Британии Сунак обсудили поддержку Украины
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер Британии Риши Сунак обсудили усиление поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Нехаммер во время совместной с Сунаком пресс-конференции в Вене.
"Агрессивная война России против Украины все еще продолжается. Великобритания играет ключевую роль в поддержке Украины. Мы обсудили позицию Австрии, солидарность Австрии, а также возможности того, как мы можем усиленно поддерживать Украину и помочь ей в такое трудное время - Австрия как нейтральное государство в рамках ЕС, но также в партнерстве с Великобританией", - сказал австрийский канцлер.
В свою очередь Сунак заявил, что Великобритания и Австрия придерживаются общей позиции по многим вызовам, в том числе и по российской агрессии против Украины. Он сообщил, что во время встречи с австрийским канцлером было обсуждено, "что еще мы можем сделать совместно на экономическом фронте, чтобы обеспечить отсутствие поддержки российской военной машины".
Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению министра обороны Британии Шеппса, Путину не удастся тотально перевести экономику РФ на военные рельсы.
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