Канцлер Австрии Нехаммер и премьер Британии Сунак обсудили поддержку Украины

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер Британии Риши Сунак обсудили усиление поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Нехаммер во время совместной с Сунаком пресс-конференции в Вене.

"Агрессивная война России против Украины все еще продолжается. Великобритания играет ключевую роль в поддержке Украины. Мы обсудили позицию Австрии, солидарность Австрии, а также возможности того, как мы можем усиленно поддерживать Украину и помочь ей в такое трудное время - Австрия как нейтральное государство в рамках ЕС, но также в партнерстве с Великобританией", - сказал австрийский канцлер.

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В свою очередь Сунак заявил, что Великобритания и Австрия придерживаются общей позиции по многим вызовам, в том числе и по российской агрессии против Украины. Он сообщил, что во время встречи с австрийским канцлером было обсуждено, "что еще мы можем сделать совместно на экономическом фронте, чтобы обеспечить отсутствие поддержки российской военной машины".

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Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению министра обороны Британии Шеппса, Путину не удастся тотально перевести экономику РФ на военные рельсы.