Канцлер Австрії Негаммер і прем’єр Британії Сунак обговорили підтримку України

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер та прем’єр Британії Ріші Сунак обговорили посилення підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Негаммер під час спільної із Сунаком пресконференції у Відні.

"Агресивна війна Росії проти України все ще триває. Велика Британія відіграє ключову роль у підтримці України. Ми обговорили позицію Австрії, солідарність Австрії, а також можливості того, як ми можемо посилено підтримувати Україну та допомогти їй у такий важкий час – Австрія як нейтральна держава в рамках ЄС, але також у партнерстві з Великою Британією", - сказав австрійський канцлер.

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Своєю чергою Сунак заявив, що Британія й Австрія дотримуються спільної позиції щодо багатьох викликів, зокрема і щодо російської агресії проти України. Він повідомив, що під час зустрічі з австрійським канцлером було обговорено, "що ще ми можемо зробити спільно на економічному фронті, щоб забезпечити відсутність підтримки російської воєнної машини".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, на думку міністра оборони Британії Шеппса, Путіну не вдасться тотально перевести економіку РФ на воєнні рейки.