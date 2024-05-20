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Міністр оборони Британії Шеппс вважає, що Путіну не вдасться тотально перевести економіку РФ на воєнні рейки

Шеппс вважає, що РФ не вдасться тотально перевести економіку на воєнні рейки

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував новий огляд розвідки свого відомства, у якому йдеться, що Росія наразі відчуває дефіцит робочої сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис очільника оборонного відомства Британії у соцмережі Х.

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс висловився щодо посилення у Росії дефіциту робочої сили. Раніше у британській розвідці повідомляли, що дефіцит робочої сили в РФ "принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців".

Шеппс заявив, що тотальна мобілізація керманичем РФ Володимиром Путіним економіки своєї країни не є стійкою.

"І він це знає", - сказав очільник оборонного відомства Британії.

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Політик також закликав союзників продовжувати надавати Україні військову допомогу. Шеппс також нагадав, що Британія зобов'язалася щороку надавати Україні військову допомогу.

"Якщо всі союзники підтримають обіцянку Великої Британії допомагати Україні впродовж наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість та унеможливити підтримку російською економікою своїх військових зусиль", - заявив британський міністр.

Раніше очільник оборонного відомства Британії висловився щодо співпраці РФ та Китаю. Він заявив, що союз цих двох держав становить загрозу для західних країн.

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Автор: 

Велика Британія (5558) росія (64984) Шеппс Грант (63)


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Шеппс вважає, що Путіну не вдасться тотально перевести економіку РФ на воєнні рейки

Ну то й що?
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20.05.2024 17:15 Відповісти
Саме так.

Йому кожного дня від Заходу надходить $1 000 000 000 за нафту.

Так можна 100 років воювати. І жодних ембарго та бойкоту, які були в часи Рейґана за вторгнення до Афганістану.
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20.05.2024 17:29 Відповісти
Він вже її перевів. Прилітають свіжі ракети набиті електронікою зі всього світу. Так працюють санкції?
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20.05.2024 17:38 Відповісти
Якщо чесно, то я більше повірю що хутін переведе на військові рейки, чім Великобританія і її союзники))))
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20.05.2024 17:48 Відповісти
Захід хоче висратись і не надутись
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20.05.2024 18:11 Відповісти
Супер! Замість того щоб подумати яким чином колективно замочити *****, вони, ****, думають, що йому вдасться, а що ні
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20.05.2024 19:05 Відповісти
Ну так и у нас ще кот не женился.
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20.05.2024 23:15 Відповісти
Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків рф проти західних фінустанов з початку вторгнення.

Замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф
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21.05.2024 08:05 Відповісти
 
 