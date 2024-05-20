Міністр оборони Британії Шеппс вважає, що Путіну не вдасться тотально перевести економіку РФ на воєнні рейки
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував новий огляд розвідки свого відомства, у якому йдеться, що Росія наразі відчуває дефіцит робочої сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис очільника оборонного відомства Британії у соцмережі Х.
Глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс висловився щодо посилення у Росії дефіциту робочої сили. Раніше у британській розвідці повідомляли, що дефіцит робочої сили в РФ "принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців".
Шеппс заявив, що тотальна мобілізація керманичем РФ Володимиром Путіним економіки своєї країни не є стійкою.
"І він це знає", - сказав очільник оборонного відомства Британії.
Політик також закликав союзників продовжувати надавати Україні військову допомогу. Шеппс також нагадав, що Британія зобов'язалася щороку надавати Україні військову допомогу.
"Якщо всі союзники підтримають обіцянку Великої Британії допомагати Україні впродовж наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість та унеможливити підтримку російською економікою своїх військових зусиль", - заявив британський міністр.
Раніше очільник оборонного відомства Британії висловився щодо співпраці РФ та Китаю. Він заявив, що союз цих двох держав становить загрозу для західних країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну то й що?
Йому кожного дня від Заходу надходить $1 000 000 000 за нафту.
Так можна 100 років воювати. І жодних ембарго та бойкоту, які були в часи Рейґана за вторгнення до Афганістану.
Замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф